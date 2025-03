Mūziķis Miķelis Putniņš: "Cilvēkiem jābūt atklātiem pret sevi par savu tumsu"

Par šo es varētu daudz runāt. Es sevi uzskatu par gaišu cilvēku, cenšos viegli attiekties pret līdzcilvēkiem, man vispār patīk justies labi. Bet tieši mākslā, mūzikā, arī kino mani saista tumšā puse. Ilgu laiku mana mīļākā filma bija Pola Tomasa Andersona “There will be blood” (“Plūdīs asinis”, ‒ red. piez.). Ar Džonija Grīnvuda skaņu celiņu ‒ viņš ir viena no manām autoritātēm. Vēl tur ir kolosālais aktieris Denjels Dejs-Lūiss. Filma ir ļoti skaista, bet padziļināti izpēta cilvēka ēnas pusi, parāda dziļā šķērsgriezumā to tumsu, ko mēs katrs sevī glabājam. To es ilgu laiku saucu par savu mīļāko filmu.