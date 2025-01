Kāpēc modes nami maina dizainerus kā cimdus?

…Pirms nieka 15 gadiem katra ziņa, ka modes nams ar vārdu nolēmis šķirties no sava galvenā dizainera, plašsaziņas līdzekļu telpā izskanēja kā īsta sensācija. Tolaik ar dizaineriem mētāties nemēdza. Viņus medīja, ievilināja ar visdažādākajiem paņēmieniem, un zīmols, kuram bija paveicies tikt pie zvaigznes, to lutināja un loloja. Lai no sava spīdekļa šķirtos, bija nepieciešams ļoti svarīgs iemesls. Piemēram, tāds kā Džona Galiano izlēciens 2011. gadā, kad alkohola un varbūt arī narkotisko vielu ietekmē viņš kādā Parīzes kafejnīcā uzstājās ar antisemītisku runu. Laikmetā pirms vispārējās digitalizācijas šo atgadījumu, iespējams, izdotos notušēt un aizmirst, bet video ar Galiano atbaidošo tirādi nonāca globālajā tīmeklī, tāpēc viņa darba devējiem – luksusa konglomerātam “LVMH” – nācās rīkoties radikāli un ātri, un dizainers tika atlaists jau pēc divām dienām. Lēmums gan izrādījās abpusēji griezīgs: Galiano ilgi nespēja atgūties, bet “Christian Dior” – atrast adekvātu aizstājēju.