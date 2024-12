Armands Broks: "Es katru dienu cenšos kļūt par vienu procentu labāks"

Domāju, ka Latvijas problēma ir alkohola lietošana – mēs esam starptautiski līderi. Tā vietā, lai iegūtu jaunas prasmes, cilvēki lieto alkoholu. Es nesaku, ka to vispār nevajadzētu darīt. Saku, ka mums vajadzētu attīstīties, taču mēs to nedarām. Alkohols Latvijā rada lielas problēmas, un to arī ar likumu neaizliegsi, bet būtu jādomā, kā to ierobežot.