Sieviešu sasniegumu tops 2024 - Latvijas ietekmīgākās, radošākās un izcilākās sievietes

Nevalstisko organizāciju nozarē vairākkārt izskanēja Ilzes Neimanes-Nešporas vārds. “Mēs Latvijā noteikti dzīvotu labāk, ja visi, kuri dzīvē ir ko sasnieguši, būtu gatavi ieguldīt sabiedrībā. Izveidojot “Hospiss.lv”, abas Ilzes ir radījušas jaunus praktiskās palīdzības veidus un mainījušas to, kā mēs Latvijā raugāmies uz cilvēkiem, kuri ir neārstējami slimi. Absolūti nesavtīga, labsirdīga un ārkārtīgi vērtīga kustība, par ko viņām dziļa pateicība,” uzskata Bērnu slimnīcas fonda un Bērnu un pusaudžu resursu centra valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa. “Nāve ir daļa no dzīves. Mēs to vienmēr esam zinājuši, bet, pateicoties Ilzei Neimanei-Nešporai un “Hospiss.lv”, sākuši to respektēt un izturēties cieņpilni arī pret aiziešanu,” saka kultūras žurnāliste, “Arterritory.com” direktore, “Veselīga Latvija” līdzdibinātāja Una Meistere