Modes zīmola "Pixie won't play" radītājas: "Ja neesi gatava piecus gadus rukāt melnu muti, tad nemaz nesāc"

Ingrīda: Par to, cik lēts ir trešo pasaules valstu darbaspēks, runā jau sen, bet daudzi vienalga to nav salikuši kopā. Mūsu šuvēja dzīvo tepat Latvijā, dodas uz to pašu pārtikas veikalu un pērk to pašu pienu un maizi. Ilgtspējīga mode pirmām kārtām ir ekoloģiska – tāda, kurā svarīgi ir domāt arī par sekām, par to, kas paliek pēc produkta radīšanas, tā valkāšanas, kopšanas. Šajā koncepcijā ietilpst viss, sākot no auduma ražošanas un tā izcelsmes, piegrieztnēm, diegiem, furnitūras līdz ražošanas procesā iesaistītajiem cilvēkresursiem.