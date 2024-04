Lietuvietes uzstāšanās uz podiuma Latvijā izraisījusi ažiotāžu – neviens nesaprata, no kā darināta šī kleita

“Par vienu no galvenajiem aspektiem kļuva pārstrādāti kolekcijas audumi un ilgtspējības jautājumi. Kolekcijā iekļauti no tamborētiem vintāžas plediem darināti modeļi kombinācijā ar klasiskiem audumiem un spalvām, kas apģērbiem piešķīra vakartērpa izskatu. Par kolekcijas šova elementu kļuva avangardisks tērps, ko arī var uzskatīt par ilgtspējīgas modes objektu, kas darināts no izlietotām matos ieklājamo vitamīnu “Ellips” plāksnēm. Starp citu, šis tērps izraisīja daudz un dažādas skatītāju reakcijas, un tas arī bija mūsu mērķis – pievērst uzmanību. Vispār ļoti priecājos satikt arvien vairāk cilvēku, kas domā ilgtspējīgi un atbildīgi.”