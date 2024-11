Ādas mitrināšanas mīti: kā neiekrist kosmētikas mārketinga lamatās, skaidro dermatoloģe Lauma Valeine

Ja kosmētikas līdzeklis sola “iekļūt ādas dziļākajos slāņos”, ar to, visticamāk, domāta derma. Skaistuma injekcijas iedarbojas vēl dziļāk, jo novecošanās ietekmē visu organismu – arī muskuļos, limfā un asinsritē notiekošos procesus – un tikai ar krēmu to novērst nevarēs. Viena no metodēm, kā cīnīties ar sejas mīmikas krunkām, ir ievadīt ādā hialuronskābi: viena hialuronskābes molekula spēj piesaistīt divas ūdens molekulas, līdz ar to lokāli veicina ādas atjaunošanos un mitrināšanu.