Zane Rēvalde: pētu sevi un līdzcilvēkus

Kādas pašlaik ir veselības un skaistuma tendences un likumi pasaulē?

Veselības jomā pasaule iet uz veselības saglabāšanu, nevis tās atgūšanu jeb slimību ārstēšanu. Jo, skatoties globālā kontekstā un arī no katra cilvēka personīgās prizmas, tas vienmēr ir finansiāli izdevīgāk. Tas, ko aizņēmos no vienas brīnišķīgas grāmatas, ir medicīnas sadalījums trīs ērās. Patlaban dzīvojam ar otrās ēras medicīnu. Trešā ēra jau ir preventīvā medicīna, kad mēs mēģinām saglabāt veselību.

Otrajā ērā varam paildzināt slimībā nodzīvotos dzīves gadus, bet kāds ir mūsu mērķis? Kāds ir Latvijas mērķis? Eiropas? Pasaules? Visās pamatnostādnēs figurē termins “pagarināt veselībā nodzīvotos dzīves gadus”, un to var izdarīt tad, ja mums tā veselība ir.

Citādi tas nav iespējams. Mediķu vidē notiek cīņa starp otrās ēras medicīnas piekritējiem un tiem, kas tomēr virzās uz trešo ēru. To var salīdzināt ar paaudžu konfliktu. Teiksim, tie otrās ēras mediķi vēl mēģina turēt savu nostāju – kāpēc jālien iekšā un jāskatās, kādas slimības varētu būt? Kāpēc nepieciešami tik daudzi izmeklējumi? Kāpēc jāiet pie speciālista arī tad, ja nekas nesāp, jo tāpat jau ir garas rindas un mediķu vidū pietrūkst cilvēkresursu?! Savukārt trešās ēras mediķi saka – jā, bet tas, kurš atnāks vesels un pārbaudīsies šodien, vēlāk nesēdēs akūto pacientu rindās! Tā atkal ir ilgtermiņa domāšana un plāns. Tā ir tāda globāla tendence, šobrīd notiek paaudžu cīņa un maiņa. Nezinu, cik gadu tā varētu ilgt. Domāju, ne vairāk par desmit.

Arī skaistuma tendences mazliet mainās. Cilvēki mēģina izmantot tehnoloģijas, kas ir iespējami mazāk invazīvas. Protams, plastiskā ķirurģija arī zeļ un plaukst, taču tehnoloģiskā industrija lielā ātrumā ražo daudz jaunu alternatīvu. Plus ienāk mākslīgais intelekts, kas var milzīgi atvieglot mūsu darbu.

Vai dzīvē ir kas svarīgāks par veselību?

Es domāju, ka ne. Varbūt laiks. Bet, ja ir veselība, mēs varam iegūt vairāk laika.

Vai jums bijuši kādi izaicinājumi veselības jomā, ko nācies pārvarēt?

Un kā vēl... Esmu cietusi avārijā, man bija dvīņu grūtniecība, pēc kuras bija problēmas. Ik pa laikam kaut kas ir. Vitamīnu trūkums organismā, piemēram. Savulaik esmu arī diezgan daudz pārstrādājusies un tagad mēģinu kaut kā harmonizēt darba dzīvi ar visu pārējo.

Cik stundu dienā jūs strādājat? Un vai varat spontāni paņemt brīvdienu, kad jūtaties nogurusi?

Es ārstējos no darbaholisma. Patlaban nestrādāju, pēdējās nedēļas man bijušas brīvas tieši šā iemesla dēļ. Sapratu, ka ir mazliet jāpiebremzē… Ja ne, tad kāds cits mani nobremzēs. Kaut kur no augšas, piemēram. Jo es varu strādāt 15 vai 20 stundu dienā un septiņas dienas nedēļā. Man patīk strādāt. Cilvēki, kas tik daudz strādā, sāk sevi identificēt vienīgi ar savu darbu, bet es esmu sieviete, mamma. Esmu atmetusi cerību atrast darba un pārējās dzīves līdzsvaru, domāju, ka tāda nav. Tagad arī domāju par to, kā tos harmonizēt. Tā ir kā diagramma – darbs iet šādi, bet dzīve kaut kā citādi. Un tad dažreiz var to integrēt vienu otrā tā, lai tie savstarpēji netraucē, lai tas ir vieglāk un ne tik ļoti piespiesti.

Kā jūs pati sevi raksturotu dažos vārdos?

Esmu labsirdīga, romantiska… izpalīdzīga. Jautra – pilnīgi noteikti. Mīļa, draudzīga. Esmu arī mērķtiecīga, atklāta, azartiska. Man patīk visādas lietas, kas paceļ adrenalīna līmeni.

Un kādas ir traucējošās īpašības?

Esmu impulsīva. Varu ātri aizsvilties, bet tikpat ātri arī atdzist. Varbūt reizēm varu būt tik tieša, ka kļūstu pat skarba. Ne aiz ļauna prāta, vienkārši tā sanāk. Paškritiska. Tas ļoti traucē, bet no tā es ārstējos.

Kā?

Mācos meditēt, klausos ļoti daudz audiogrāmatu. Lasu. Visādos veidos mēģinu sevi mīlēt. Man ir brīnišķīgi draugi. Esmu aizrāvusies arī ar cilvēka dizainu – human design. Pētu sevi un līdzcilvēkus.

Pastāstīsiet par to vairāk?

Tad ir ļoti ilgi jāstāsta. Šajā sistēmā apvienotas astroloģija, numeroloģija un čakru jeb kabalas sistēma. Cilvēkus iedala pēc četriem tipiem, tālāk viņiem ir arī profili un apakštipi. Tas palīdz negaidīt ābolus no bumbierēm vai otrādi. Arī pilnīgi citā gaismā ieraudzīt īpašības, kas citos nepatīk, un saprast, kā tās pārvērst par plusiem gan sevī, gan citos. No otras puses – fantastiskas īpašības, ko iepriekš neesi pamanījis, var izcelt un izmantot.

Tagad zinu arī to, ka man ir tendence sevī neredzēt labās lietas. Bet tas notiek viļņveidīgi – ja man blakus ir pareizā tipa cilvēki, viņi palīdz šo labo izgaismot, un tad es to saredzu. Tiklīdz to ieraugu, man atkal ir enerģija, es varu darīt lietas. Ar human design analīzi var izprast, kā cilvēkos plūst enerģija. Piemēram, mana enerģija ir viļņveidīga, tā nav nebeidzama, un tiešām ir tā, kā jūs teicāt – man vajag paņemt spontānu brīvdienu. Varu pamosties un 72 stundas vienkārši “maukt”, bet 73. stundā enerģija būs beigusies, un tad man vajag 20 stundas pagulēt, pilnībā atpūsties vai arī aizbraukt dabā. Citiem ir citādi – viņi var strādāt metodiski katru dienu, visu laiku. Man tāds darba režīms nav piemērots. Un tiem, kas to nezina, tādus cilvēkus ir grūti saprast.

Esmu pieradinājusi visus domāt, ka spēju visu laiku rullēt uz priekšu, bet es daru to negribot, lai tikai visi pārējie justos labi. Saprotu, ka tas ir kaut kas tāds, ko jācenšas atlaist.



