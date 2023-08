Parāde / Paradas (2022) (Foto: Publicitātes foto)

Baltijas filmu dienās aicina bez maksas skatīties Lietuvas un Igaunijas kino

Jau septīto reizi augusta izskaņā, leģendārā Baltijas ceļa datumos, notiks Baltijas filmu dienas – bezmaksas kinoseansi, kuros skatītājiem katrā no trim Baltijas valstīm tiek piedāvātas jaunākās kaimiņvalstu filmas. Rīgā Baltijas filmu dienas šogad notiks kinoteātrī "K.Suns", programmā iekļautas divas filmas no Lietuvas un divas – no Igaunijas.