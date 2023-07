Kino, mākslas un mūzikas festivāls "RojaL" šogad notiks Grieķijas zīmē

"RojaL" izpilddirektore Dārta Krāsone informē, ka "RojaL" Festivāla programma būšot daudzveidīga, piemērota dažādu paaudžu pārstāvjiem, lai katrs varētu atrast sev ko piemērotu.

"RojaL" norises vietas būs Rojas Kultūras centrs, Rojas Jūras zvejniecības muzejs, Strimala, Kinokrāns, Rojas tūrisma informācijas centrs, Rojas brīvdabas estrāde un Rojas pludmale.

Pilnu festivāla programmu meklē vietnē https://rojal.lv/lv

27. jūlijs

18:00 Rojas Kultūras centrs

Festivāla atklāšanas ceremonija.

Grieķu fotogrāfa Nikos Nikolopula fotogrāfiju izstādes “20 fotogrāfijas 20 dienām” atklāšana (20 lielformāta aizkadru foto no Teo Angelopula pēdējās filmas uzņemšanas)

Festivāla atklāšanas filma - “Grieķis Zorba” (1964, režisors Mihails Kakojaniss, 142`)

Saņēmis mantojumā zemi Krētā, Bezils dodas turp, un ceļā viņš iepazīstas ar vitālo Zorbu, kurš piekrīt vadīt darbus raktuvēs, kas vēl jāatjauno. Galvenajās lomās iejutušies Entonijs Kvins (nominācija Oskaram) un Alans Beitss, kā arī Irēne Papasa. Grieķijas un ASV kopproducētā filma kļuva par kases hitu un bija izvirzīta septiņām Amerikas Kinoakadēmijas balvas nominācijām, tostarp kā labākā filma; saņēma trīs Oskarus (labākā otrā plāna aktrise Lila Kedrova, operators un mākslinieks).

23:00 Rojas Jūras zvejniecības muzejs

MĀSAS (2022, Latvija, Itālija, 104', rež. Linda Olte)

Sociāla ģimenes drāma par bērnunamā uzaugušām māsām Anastasiju un Diānu, kurām rodas iespēja tikt adoptētām amerikāņu ģimenē. Filmas galvenā varone ir dumpinieciskā Anastasija, kura ir pārliecināta, ka viņai nekādi adoptētāji nav vajadzīgi. Kad meitene uzzina savas bioloģiskās mātes Allas atrašanās vietu, Anastasija nolemj darīt visu, lai atjaunotu kontaktu un iemantotu mammas mīlestību.

23:00 Kinokrāns

UPURGA (2022, Latvija, rež. Uģis Olte, 91`)

Pedantisks piedzīvojumu gids Andrejs mežonīgas pierobežas upes ielejā pazaudē savu māsu un viņas komandu – filmēšanas grupu, kas tur ieradusies filmēt veģetāro desiņu reklāmu. Taču piedzīvojums noiet greizi, kad filmēšanas grupa pēkšņi pazūd. Lai viņus glābtu, Andrejam nākas vienatnē doties dziļi noslēpumainā dabas pasaulē, kur sagaida cīņa gan ar ārējiem spēkiem, gan paša iekšējo trauksmi. Viņš nezina, ka šajā ielejā rudeņos uzplaukst dabas parādība, no kuras neprātīgā spēka nav pasargāti pat vietējie. Atrast pazaudēto nebūs viegli, un drīz vien Andrejs uzzinās - kas meklē, tas pazūd!

23:00 Otra puse

Jauno režisoru īsfilmu konkurss. 1. daļa

Šogad “RojaL” īsmetrāžas filmu konkursā piedalīsies sešu jauno režisoru no Latvijas, Lietuvas un Polijas filmas, kuras uzreiz pēc filmu noskatīšanās vērtēs žūrija, kurā Latviju pārstāvēs producents un studijas “VFS Films” vadītājs Uldis Cekulis un Nacionālā Kino centra vecākā referente Agnese Zapāne. Jautājumus par redzēto varēs uzdot arī skatītāji. Uzvarētāju apbalvošana notiks 29. jūlijā plkst. 18:00 Rojas Kultūras centrā.

28. jūlijs

10:00 Rojas Kultūras centrs

Bērnu rīts

KARAGIOZIS, 2022, Grieķija, 74', rež. Akis Karras, Hristos Leivaditis, Ekaterini Papageorgiu

Kādā Grieķijas ciematā komandieris nolemj uzticēt Karagiozim ģenerālsekretāra amatu, lai viņš palīdzētu analfabētiem cilvēkiem rakstīt vēstules. Karagiozis ir nabadzīgs un mazizglītots, tomēr viņam izdodas visus pārliecināt, ka viņš ir ideāls kandidāts šim amatam! Viņa nerātnā un smieklīgā personība rada kuriozas situācijas starp viņu un ciema iedzīvotājiem, kuri vēršas pēc palīdzības.

15:00 Rojas tūrisma informācijas centrs

Harija Branta izstādes “2” atklāšana

18:00 Rojas Jūras zvejniecības Muzejs

Eduarda Miheloviča izstādes “Spēļu laukums pie jūras” atklāšana. Izstādi organizē Rojas Jūras zvejniecības Muzejs.

Eduards Mihelovičs: “Jūra ir brīvība, kas plešas plašumā. Spēļu laukums ir brīvība starp pilsētas sienām. Tur spēlējas bērni, brīvākie no mums. Viņu brīvība ir vertikāla - uz zināšanām, uz attīstību. Tāpat spēļu laukums - augšā un lejā. Jūra ir arī lielisks fons it visam. Un brīvība ir mākslinieka spēle. Ar šo izstādi vedu dažus no saviem “spēļu laukumiem” pie jūras, uz Roju.”

20:00 Otra puse, Katerīnas Olektes mūziklu dziesmu koncerts, ieeja par ziedojumiem.

“Dzīvē vajag mērķus, un, kad tie uzstādīti, uz tiem ir jātiecas”, un tieši to šobrīd dara vienmēr sirdī rojniece Katerīna Olekte. “RojaL” ietvaros Katerīna savā koncertā izpildīs mūziklu un latviešu kino filmu dziesmas. Ar viņu kopā uz skatuves būs bundzinieks Reinis Baltiņš un pianiste Helga Gūtšmite.

Rudenī viņa uzsāks studijas augstskolā Manhetenas Mūzikas skolā, Ņujorkā, lai studētu savu sirdslietu - muzikālo teātri, un, lai palīdzētu Katerīnai piepildīt savu sapni, aicinām uz koncertu nākt ar ziedojumu jaunajai mūziķei.

22:15 Strimala

NEONA PAVASARIS, 2023, Latvija, 102`, rež. Matīss Kaža

Nospriegota jauniešu drāma un naktsdzīves hronika. Filmas galvenā varone Laine ir studente, kas dzīvo Rīgas priekšpilsētā. Laikā, kad Laines vecāki pārstāj dzīvot kopā un viņai jāuzņemas atbildība par mazo brāli, Laine nonāk Rīgas pagrīdes reivu scēnā, kur viņa iemīlas reiverē Gundā un atklāj savu seksualitāti. Taču bezmiega nakšu un ballīšu iespaidā Laine pakāpeniski sāk zaudēt saikni ar realitāti un ģimeni.

22:15 Kinokrāns

REKONSTRUKCIJA, 1970, Grieķija, 110', rež. Teo Angelopuls

Vīrs, kurš strādā Rietumvācijā, atgriežas savā ciematā Epirusā (Grieķijā), kur viņu nogalina sieva un viņas precētais mīļākais. Tiesnesis, policisti un žurnālisti mēģina rekonstruēt šo noziegumu.

22:30 Rojas Jūras zvejniecības Muzejs

SVĀRSTĪBAS, 2023, Latvija, 73`, rež. Kristīne Briede

Latvija ir teju vienīgā valsts pasaulē, kuras oficiālā luteriskā baznīca ir aizliegusi sieviešu ordināciju, lai gan pirms tam divdesmit gadu garumā sievietes veiksmīgi kalpoja par mācītājām. Kamēr daļa garīdznieču, nespējot ar to samierināties, emigrē, lai veidotu pilnvērtīgu dzīvi citviet pasaulē, citas ieņem otršķirīgus amatus Latvijas baznīcas hierarhijā, strādājot par sludinātājām un mācītāja pienākumu izpildītājām. Tomēr vairākas sievietes teoloģes vairs nav ar mieru stāvēt malā un samierināties ar viņām piešķirto otršķirīgo lomu. Ar pārliecību, kas mijas ar šaubām, ar paklausību, kas mudina uz sacelšanos, Rudīte, Dace un Agrita bruģē ceļu uz nākotni, kurā vieta pie altāra paredzēta arī sievietēm.

23:00 Otra puse

Jauno režisoru īsfilmu konkurss. 2. daļa

Šogad “RojaL” īsmetrāžas filmu konkursā piedalīsies sešu jauno režisoru no Latvijas, Lietuvas un Polijas filmas, kuras uzreiz pēc filmu noskatīšanās vērtēs žūrija, kurā Latviju pārstāvēs producents un Latvijas studijas “VFS Films” vadītājs Uldis Cekulis un Nacionālā Kino centra vecākā referente Agnese Zapāne. Jautājumus par redzēto varēs uzdot arī skatītāji. Uzvarētāju apbalvošana notiks 29. jūlijā plkst. 18:00 Rojas Kultūras centrā.

29. jūlijs

10:00 - 16:00 Rojas “Laivu tirgus”, Selgas iela 1R

Rojas-Grieķijas tirdziņš

11:00 Rojas Kultūras centrs. Bērnu rīts. Latvijas animācijas īsfilmas.

2 īsfilmas no cikla “Brīnumskapis” (2023, rež. Krista Burāne) un “Kājām gaisā” (2023, rež. Dace Rīdūze)

11:30 Rojas Kultūras centrs. Bērnu rīts.

Radošā darbnīca bērniem, vadītāja - Ineta Kaužēna.

14:00 Rojas Kultūras centrs

Īsfilmu seanss

Drāmas Internacionālā īsfilmu festivāla 2022. gada grieķu īsfilmu izlase un Jurģa Krāsona animācijas īsfilmas “Norīt krupi” (2010) un “Kā es atmetu smēķēšanu” (2016), kas arī reiz pārstāvētais šai Grieķijas festivālā.

15:00 Rojas estrāde

Oto Holgera-Ozoliņa izstādes “Veļas diena” atklāšana. Izstādi organizē biedrība “Laikmetīgās mākslas institūts”

Izstādes pirmo darbu grupu veido divdaļīga skulptūra “Es jau nāku”, kas tapusi pandēmijas pašizolācijas laikā un ar nelielu laika distanci turpina liecināt par ikdienas cīņu ar sevi un pašmotivācijas meklējumiem. Tēmu turpina otra darbu grupa, kas stāsta par mākslinieka gatavošanos maratonam. Šeit sporta tērpa sastāvdaļas pārtop tēlnieciskos objektos. Izšķirīgā lēmuma brīdī vienu atkarību (smēķēšanu) mākslinieks aizstāj ar citu (treniņiem pusgada garumā). Izstāde aicina arī skatītājus mainīties uz labu.

18:00 Rojas Kultūras centrs

Jauno režisoru īsfilmu konkursa balvu pasniegšanas ceremonija

21:00 Rojas pludmale

SAULRIETA KONCERTS. Latviešu kino mūzika.

Uzstājas: flauta - Dita Krenberga, čells - Inga Ozola, klavieres - Ilze Ozoliņa.

22:00 Rojas pludmale

Festivāla noslēguma filma.