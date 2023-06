Kaspars Roga: “Lai tā kaislība vienreiz būtu izdzīvota”

Un tagad viņš priecīgs sēž savā Barselonas dzīvoklī un rāda, ka te ir viss, kas viņam vajadzīgs, lai taptu jauna mūzika. Tas nu ir viņa lielākais izaicinājums. Ir vizuāli jaunumi: brilles, sirmums matos. Bet tas vienalga ir tas pats trakais Roga.

Žurnāla “Pastaiga” jaunajā numurā Kaspars Roga stāsta, kāpēc šobrīd par mājām sauc gan Enguri, gan Barselonu un atzīst, ka joprojām ir karstgalvis. “Man joprojām patīk baudīt šo dzīvi arī nedaudz izlaidīgā formā. Sauksim to par hēdonismu. Tas man laiku pa laikam piemīt, un es tam labprāt ļaujos. Bet droši vien arī tas vienā dzīves posmā vai mirklī vienkārši izsīkst. Primitīvi runājot, nu, kas tad vēl – vēl izsmalcinātāks lobsters vai dārgāks šampanietis? Arī cilvēku ziņā – nu, ko tad vēl, uzmest salto?!

Kad visi šie ārējie kairinājumi, ārējās formas izsīkst, jo nespēj tev dot nekādu dziļumu, tad arī tu vērsies uz to iekšpusi. Pēc tādiem hēdonijas mirkļiem es ieeju ļoti dziļā pašvērtējumā un savā ziņā pat tādā garīgā aspektā. Droši vien šis arī ir viens veids, kā rāpties augšā pa garīgo vertikāli. Vienīgā vaina – ka tas ir diezgan veselības resursus tērējošs dzīvesveids.” Jautāts, vai ir kas tāds, ko par viņu vēl nezinām, Kaspars atbild: “Katram cilvēkam savi velli, arī man tādi ir, bet domāju, ka es pietiekami par tiem pasaku, lai jūs varētu nojaust... Jā, tas Rasputins manī pagaidām dzīvo. Bet tikai nolūkā reiz atbrīvoties no grēka, tikai lai tā kaislība vienreiz būtu izdzīvota!”

Vēl žurnālā:

* Intervijas ar zīmola “Amoralle” radītāju Inesi Ozolu. Tērpta visa melnā līdz pat zemei. Basām kājām. Bez spilgta meikapa, ar maiga toņa krāsu pār nagiem. Tāda – dabiski eleganta. Viņa daudz smejas un bužina savus īsos, gaišos matus. Pat ja viņai dzīvē arī ir kādas problēmas, patlaban par to neliecina ne mazākā kustība.

* Kāpēc valkāt mikimauša zābakus? Modes industrija, kas nupat vēl bija tik apsēsta ar sietiņaudumu un tīkliņkleitu demonstrētu seksapīlu ķermeņu kailumu, steidzas atklāt multfilmu ēru – elegance un šiks atkāpjas, lai dotu ceļu bērnišķīgām rotaļām ar burtiski piepūstiem siluetiem.

* Reportāžas no “Riga Fashion Week” un Latvijas Mākslas akadēmijas Modes dizaina nodaļas modes skates.

* Stilīgākās vasaras krāsas un nokrāsas.

* Ekskluzīva saruna ar soprānu Džoisu Didonato. Ir tāds sieviešu tips: ideāla meita, ideāla skolniece, teicamniece. Nekādu krīžu un depresiju. Viscaur tikai dzīves gaišums. Viņa iziet uz skatuves un izstaro prieku jau par to vien, ka tūlīt dziedās. Šo līksmo laimi nevar notēlot, to nevar ieaudzināt ar gribasspēku. Ar šo dāvanu piedzimst. Džoisa Didonato nākusi pasaulē ASV Vidējos Rietumos, Kanzasas štatā. Ar īru saknēm un katolisku audzināšanu, kuplā dzimtā, kas pilnā pulkā sēstas pie viena galda Pateicības dienā un Ziemassvētkos. Džoisa šajos ģimenes saietos, protams, allaž ir centrā. Jo viņa nemaz nevar nebūt centrā nedz mājas viesībās, nedz uz Metropolitēna operas skatuves. Kad viņa runā vai dzied, artikulācija ir tik skaidra un precīza, skaņa – tik enerģiska, ka, šķiet, spēj piepildīt jebkuru, pat visplašāko telpu.

* Rietumu pasaules frizūru vēsture. Pirmais iespaids par cilvēku rodas 30 sekundēs. Un pirmā, kam pieķeras svešinieka acs, kamēr viņš skenē jūsu ārieni, ir frizūra. Neveiksmīgs galvas noformējums var sagraut pat modernu un stilīgu koptēlu. Un otrādi – tīri un kopti mati, kuriem ir veiksmīgs griezums, radīs patīkamu iespaidu arī tad, ja apģērbs ir vienkāršs, pat pieticīgs. Parīzes Dekoratīvās mākslas muzejā notiek vērienīga izstāde, kas veltīta matiem. Vēl vairāk – visam cilvēka ķermeņa apmatojumam, jo ar frizūrām vien šī tēma nebeidzas.

* Skaistuma portrets. Vairāk nekā primadonna. “Skaistuma etaloni mainās nemitīgi, bet talants nemainās. Un talants pats par sevi jau ir skaistums,” tā uzskata Inese Galante, viena no labākajām dziedātājām Latvijas vēsturē, festivāla “Summertime – aicina Inese Galante”, Ineses Galantes fonda un konkursa “Ineses Galantes talanti” dibinātāja. Nemainīgi talantīga. Nemainīgi skaista.

* Skaistums. Baltu vai brūnu ādu? Lai kādi brīdinājumi izskanētu par saules kaitīgo ietekmi ne tikai uz ādas skaistumu ilgtermiņā, bet arī tās veselību, cilvēku pilnās pludmales vasarā liecina, ka tieksme pēc ādas iedeguma nerimst. Aristokrātiskais bālums vasarā jaušams tikai dažās sejās. Vieni ļaujas saulei skaistuma labad, citi apgalvo, ka tās starus bauda veselības dēļ. Tikmēr kādā citā pasaules daļā cilvēki, kas no dabas apveltīti ar tumšu ādas krāsu, krietni nopūlas, lai padarītu to pēc iespējas gaišāku. Kas diktē tieksmi pēc tāda ādas toņa, kāds mums nav no dabas dots, – vēlme pēc skaistuma ideāla, mode, varbūt elementārs izglītības trūkums?

* Vairs nevaru nedarīt. Aizrautība, zinātkāre, milzīga apņēmība un stingra disciplīna savienojumā ar neizmērojamu fantāziju, radošumu un eleganci ir starptautiski novērtētās komponistes Lindas Leimanes galvenie raksturlielumi. Pati sevi viņa vislabprātāk dēvē par skaņu mākslinieci, jo pēdējos projektos atbildība bijusi daudz plašāka, nekā tikai rakstīt notis. Līdz šim lielākais izaicinājums – projekts “Tinguely Entangled”, kur Lindai bija jāspēj apvienot skaņas, vizuālos medijus un… kvantu fiziku.

* Jaunie un karstie. Jā, viņa ir neērta, ar viedokli, neparasti tieša. Bet kādam ir jādara un jāpasaka. Daniela Vētra ir cīnītāja. Viņa iestājas pret stigmām, kas skar seksualitāti, sieviešu tiesības un garīgās veselības problēmas. Viņas māksla cīnās pret netaisnību.

* Piestāj te! Personīgā pieredzē balstīts ceļvedis pa Rīgas un Latvijas vietām.

* Maršruts. 350 alus šķirnes un vēsture uzkodām. Čehiju Latvijas tūristi iecienījuši jau izsenis. Dzīve ceļotājiem tur nav dārga, arī ceļš nav tāls (daudzi turp dodas ar personīgo autotransportu), un visu iespējamo smukumu – gan dabas, gan kultūrvēstures objektu – daudzums pārsniedz iztēles robežas. Piļu vien šajā valstī ir ap 2500! Tiesa, pagaidām mūsu tūristi ir apguvuši tikai atsevišķus Čehijas novadus, galvenokārt Prāgu, Karlovi Varus un slēpošanas kūrortus. Pienācis laiks paplašināt šīs pieredzes apvāršņus. Dodamies uz