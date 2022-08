"Pastaiga" sasniegumu tops - Latvijas gada sievietes sportā un fitnesā 2022

Uzdrīkstēties, īstenot savas ieceres un apņēmīgi virzīties uz mērķi. Pieņemt lēmumus – bieži vien ne tos vieglākos –, apzinoties, ka tas var izraisīt viļņošanos sabiedrībā. Būt uzmanības centrā, uzņemties vadību un atbildību. Spēt izveidot lielisku komandu, jo kopā var izdarīt un sasniegt vairāk. Iestāties pret muļķību un aprobežotību, cīnīties pret netaisnību… Paveikt šķietami nepaveicamo, spēt redzēt tālāk par apvārsni un palīdzēt tiem, kam tas visvairāk nepieciešams. Nekas no tā nav viegli un vienkārši, bet, lūk, sievietes, kuras to spēj! Profesionāles ar viedokli un mugurkaulu, kas nebaidās kļūt neērtas un sekot ideāliem. Sievietes, kuru paveiktais liek aizrauties elpai un iedvesmo. Visu cieņu, dāmas, lepojamies ar jums un jūsu panākumiem! Paldies, ka darāt visu, lai mēs dzīvotu labākā sabiedrībā!

Lai gan Pastaigas sasniegumu topu veido redakcijas izvēlēto ekspertu viedokļi, tas ik gadu atspoguļo aktuālos notikumus un izceļ gaismā sievietes, kas uzmirdzējušas un sevi spilgti pierādījušas to kontekstā. Karš Ukrainā licis paraudzīties ar citām acīm uz neskaitāmiem jautājumiem, izvirzot priekšplānā drošību, kiberdrošību, uzticamu informāciju un reālu palīdzību kara bēgļiem. Arī topa nominantu vidū redzam, cik ļoti mēs, līdzcilvēki, novērtējam sievietes, kas dara visu iespējamo un neiespējamo, lai savas kompetences un iespēju robežās palīdzētu stiprināt mūsu valsts drošību, informētu sabiedrību un risinātu ar bēgļiem saistītus jautājumus. Viņu vidū ir NATO ģenerālsekretāra vietniece Baiba Braže, Cert.lv vadītāja Baiba Kaškina, žurnālistes Ieva Vārna un Kristīne Garklāva, ukraiņu atbalsta centra Common Ground Andrejsalā dibinātājas un iniciatīvas autores Ieva Irbina un Inese Dābola. Mums ir lieliskas zinātnieces, tehnoloģiju ekspertes, juristes, ekonomistes, uzņēmējas, uzņēmumu vadītājas, mediķes, politiķes, kultūras un mediju darbinieces, arhitektes, dizaineres, modes mākslinieces, sportistes, fitnesa treneres un aktīvistes, kas veic milzu darbu, rūpējoties par tiem, kuri nonākuši grūtībās. Iedvesma ikvienam, jo mums visām un visiem taču ir pa spēkam darīt vairāk.

Eksperti

Pēteris Strautiņš, Luminor bankas ekonomists

Renāte Strazdiņa, Microsoft Veselības aprūpes un dzīvības zinātņu nozares klientu transformācijas vadītāja Eiropas, Vidējo Austrumu un Āfrikas reģionā

Liene Briede, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnes un inovāciju centra direktore, Eiropas Inovāciju padomes valdes locekle

Linda Saulīte, komunikāciju aģentūru grupas Dentsu Latvia valdes locekle, RTU pasniedzēja un doktorante

Egija Gailuma, uzņēmēja, OX Drive līdzīpašniece

Gunda Vaivode, LR 3 Klasika direktore

Dace Zavadska, Imunizācijas valsts padomes vadītāja, RSU profesore, bērnu infektoloģe

Sanita Osipova, Latvijas Universitātes profesore, Dr. iur.

Zita Zariņa, Latvijas Bankas padomes locekle

Baiba Rubesa, SIA Novatore dibinātāja un NOVATORE Impact Summit, kas notiks 22.–23. septembrī, idejas autore un virzītāja

Ingūna Skuja, keramiķe un porcelāna māksliniece, dueta Skuja Braden dalībniece

Aigars Rostovskis, LTRK prezidents, Biznesa augstskolas Turība īpašnieks

Ivars Norvelis, Porsche Latvia valdes loceklis

Pēteris Bajārs, biroja Outofbox vadošais arhitekts

Ilze Bagatska, zvērināta advokāte, brīvprātīgā ukraiņu basketbolistu koordinatore Latvijā

Latvijas 2022. gada izcilākās sievietes sportā un fitnesā

Tīna Graudiņa , pludmales volejboliste



“Tokijas olimpisko spēļu ceturtās vietas ieguvēja, divkārša ASV studentu sporta čempione, politikas zinātņu bakalaure, atvērta, daiļa sportiste, kuras smaids izaicina pretinieces. Spēcīga personība duetā ar Anastasiju Kravčenoku.”

Gunda Vaivode



“Augstā vieta olimpiskajās spēlēs jau runā pati par sevi. Līdz tādam sasniegumam nevar nonākt nejauši un ātri. Papildus un arī par spīti tādam fiziskam un morālam darbam, Tīna nenoliedzami izstaro sievišķību un maigumu.”

Dace Zavadska

Tīna Graudiņa. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Elīza Tīruma , kamaniņu braucēja



“Vienīgā Latvijas medaļniece sieviete 2022. gada ziemas olimpiskajās spēlēs un pirmā sieviete, kas nesusi Latvijas karogu ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā.”

Liene Briede



“2014. gadā viņa kļuva par pirmo sievieti, kas pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas ziemas olimpiskajās spēlēs ieguva medaļu, bet šogad Pekinā, noslēdzot savu sportistes karjeru, izcīnīja bronzu. Nevairās paust viedokli, dalīties pārdomās arī publiski. Mērķtiecīga, čakla, gudra sieviete – lielisks paraugs sportistu jaunajai paaudzei.”

Sanita Osipova



“Godalgota Latvijas kamaniņbraucēja, kas noslēdza savu sportisko karjeru uz lieliskas nots – karognesējas gods olimpisko spēļu atklāšanā un bronzas medaļa kamaniņbraukšanas stafetē.”

Pēteris Bajārs

Elīza Tīruma. (Foto: LETA)

Zanda Zariņa-Rešetina , fitnesa trenere



“Zanda lietas dara no sirds un ar prieku iedvesmo kustēties daudzas no mums.”

Renāte Strazdiņa



“Zanda ar savām darbaspējām un gribasspēku ir lielisks piemērs daudziem. Viņa ir darītāja, ne runātāja, un to es ļoti cienu. Lieliska mamma un profesionāle.”

Linda Saulīte

Zanda Zariņa-Rešetina. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Poļina Rožkova , Latvijas ratiņkērlinga izlases kapteine un skips



“Lieliski startēja ziemas paraolimpiskajās spēlēs Pekinā. Viņa ir arī pirmā sportiste no Latvijas, kura piedalījusies gan vasaras, gan ziemas paraolimpiskajās spēlēs.”

Liene Briede



“Cilvēks, kas katru dienu pierāda, ka mūsu spēju robeža ir tā, ko nosakām sev paši. Mūsu sportisti lieliski aizstāvēja valsts godu paraolimpiskajās spēlēs, un Poļinas un komandas panākumiem līdzi sekoja daudzi šeit, Latvijā.”

Zita Zariņa

Poļina Rožkova. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Evija Reine , skriešanas entuziaste



“Liepājniece, kas aizvadītā gada decembrī pārsteidza pasauli, uzvarot Antarktīdas maratonā, kā arī uzstādot jaunu trases rekordu dāmām.”

Pēteris Strautiņš

Evija Reine. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Aļona Ostapenko , tenisiste



“Tenisiste, kas mūsu acu priekšā izaugusi par spožu talantu un nes Latvijas vārdu starptautiskajā sporta arēnā.”

Pēteris Strautiņš

Aļona Ostapenko. (Foto: LETA)

Alīna Silicka , fitnesa trenere



“Fitnesa guru, kura izglīto sabiedrību par to, kas tad patiesībā ir veselīgi. Viņa aktīvi strādā pie tā, lai lauztu dažādus mītus un liktu cilvēkiem (īpaši sievietēm) saprast, ko nozīmē sportot, lai būtu vesels, nevis lai nomestu pāris kilogramu. Izcila trenere un skolotāja.”

Egija Gailuma

Alīna Silicka. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Ināra Pomere , fitnesa un vingrošanas trenere (www.vingrounnujo.lv), biedrības Dzīvības koks programmu vadītāja



“Iepriecina Ināras aktivitāte sociālajos tīklos – viņai ir vairāk sekotāju nekā daudziem jaunās paaudzes fitnesa treneriem. Ināras nodarbībām varu pieslēgties no jebkuras pasaules valsts. Ir būtiski kustēties un darīt to regulāri, lai saglabātu ne tikai fizisko, bet arī psiholoģisko sparu. Ināras nodarbības piesaista un ir vērtīgas pieredzes bagātām sievietēm.”

Baiba Rubesa

Ināra Pomere. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Ieva Millere , ūdens motosportiste



“Divkārtēja Eiropas čempione FR1000 laivu klasē, Motorsport 77 komandas sportiste, kura ar tēva Lotāra Millera būvēto laivu izcīnījusi čempiones titulus nacionālās un starptautiskās sacensībās.”

Ingūna Skuja

Ieva Millere. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Anastasija Kravčenoka , volejboliste



“Man tik ļoti žēl, ka mūsu meitenes nedabūja olimpiskās medaļas, jo noteikti bija tās pelnījušas. Anastasijas attieksme pret sportu atstāja uz mani spēcīgu iespaidu. Domāju, ne tikai uz mani.”

Aigars Rostovskis

Anastasija Kravčenoka. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Patrīcija Eiduka , distanču slēpotāja



“Patrīcija Eiduka pārstāv Latvijas sportistu jauno paaudzi, kas ļoti pārliecinoši sākusi veidot savu karjeru. Par to liecina šogad iegūtā sudraba medaļa U-23 čempionātā 10 kilometru distancē klasiskajā stilā ar intervāla startu. Latvijai šī bija pirmā godalga šā sporta veida meistarsacīkstēs visos laikos. Skatītāji, protams, redz uzvaras un zaudējumus, taču aiz tā visa slēpjas neatlaidīgs darbs, smagi treniņi un izvēles.”

Ivars Norvelis

Patrīcija Eiduka. (Foto: LETA)

Gita Pērkone , sporta skolotāja Rīgas Franču licejā, Gada sporta pedagogs 2021



“Handbola un skolas sporta entuziaste, šogad par godu skolas 100 gadu jubilejai organizēja absolventu sporta spēles.”

Ilze Bagatska

Gita Pērkone. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Citas "Pastaiga" Latvijas sieviešu sasniegumu topa nominantes skati šeit