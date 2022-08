"Pastaiga" sasniegumu tops - Latvijas gada sievietes medicīnā un farmācijā 2022

Uzdrīkstēties, īstenot savas ieceres un apņēmīgi virzīties uz mērķi. Pieņemt lēmumus – bieži vien ne tos vieglākos –, apzinoties, ka tas var izraisīt viļņošanos sabiedrībā. Būt uzmanības centrā, uzņemties vadību un atbildību. Spēt izveidot lielisku komandu, jo kopā var izdarīt un sasniegt vairāk. Iestāties pret muļķību un aprobežotību, cīnīties pret netaisnību… Paveikt šķietami nepaveicamo, spēt redzēt tālāk par apvārsni un palīdzēt tiem, kam tas visvairāk nepieciešams. Nekas no tā nav viegli un vienkārši, bet, lūk, sievietes, kuras to spēj! Profesionāles ar viedokli un mugurkaulu, kas nebaidās kļūt neērtas un sekot ideāliem. Sievietes, kuru paveiktais liek aizrauties elpai un iedvesmo. Visu cieņu, dāmas, lepojamies ar jums un jūsu panākumiem! Paldies, ka darāt visu, lai mēs dzīvotu labākā sabiedrībā!

Lai gan Pastaigas sasniegumu topu veido redakcijas izvēlēto ekspertu viedokļi, tas ik gadu atspoguļo aktuālos notikumus un izceļ gaismā sievietes, kas uzmirdzējušas un sevi spilgti pierādījušas to kontekstā. Karš Ukrainā licis paraudzīties ar citām acīm uz neskaitāmiem jautājumiem, izvirzot priekšplānā drošību, kiberdrošību, uzticamu informāciju un reālu palīdzību kara bēgļiem. Arī topa nominantu vidū redzam, cik ļoti mēs, līdzcilvēki, novērtējam sievietes, kas dara visu iespējamo un neiespējamo, lai savas kompetences un iespēju robežās palīdzētu stiprināt mūsu valsts drošību, informētu sabiedrību un risinātu ar bēgļiem saistītus jautājumus. Viņu vidū ir NATO ģenerālsekretāra vietniece Baiba Braže, Cert.lv vadītāja Baiba Kaškina, žurnālistes Ieva Vārna un Kristīne Garklāva, ukraiņu atbalsta centra Common Ground Andrejsalā dibinātājas un iniciatīvas autores Ieva Irbina un Inese Dābola. Mums ir lieliskas zinātnieces, tehnoloģiju ekspertes, juristes, ekonomistes, uzņēmējas, uzņēmumu vadītājas, mediķes, politiķes, kultūras un mediju darbinieces, arhitektes, dizaineres, modes mākslinieces, sportistes, fitnesa treneres un aktīvistes, kas veic milzu darbu, rūpējoties par tiem, kuri nonākuši grūtībās. Iedvesma ikvienam, jo mums visām un visiem taču ir pa spēkam darīt vairāk.

Eksperti

Pēteris Strautiņš, Luminor bankas ekonomists

Renāte Strazdiņa, Microsoft Veselības aprūpes un dzīvības zinātņu nozares klientu transformācijas vadītāja Eiropas, Vidējo Austrumu un Āfrikas reģionā

Liene Briede, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnes un inovāciju centra direktore, Eiropas Inovāciju padomes valdes locekle

Linda Saulīte, komunikāciju aģentūru grupas Dentsu Latvia valdes locekle, RTU pasniedzēja un doktorante

Egija Gailuma, uzņēmēja, OX Drive līdzīpašniece

Gunda Vaivode, LR 3 Klasika direktore

Dace Zavadska, Imunizācijas valsts padomes vadītāja, RSU profesore, bērnu infektoloģe

Sanita Osipova, Latvijas Universitātes profesore, Dr. iur.

Zita Zariņa, Latvijas Bankas padomes locekle

Baiba Rubesa, SIA Novatore dibinātāja un NOVATORE Impact Summit, kas notiks 22.–23. septembrī, idejas autore un virzītāja

Ingūna Skuja, keramiķe un porcelāna māksliniece, dueta Skuja Braden dalībniece

Aigars Rostovskis, LTRK prezidents, Biznesa augstskolas Turība īpašnieks

Ivars Norvelis, Porsche Latvia valdes loceklis

Pēteris Bajārs, biroja Outofbox vadošais arhitekts

Ilze Bagatska, zvērināta advokāte, brīvprātīgā ukraiņu basketbolistu koordinatore Latvijā

Latvijas 2022. gada izcilākās sievietes medicīnā un farmācijā

Liene Cipule , Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore



“Veiksmīgi vada Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbu laikā, kad tas saskaras ar īpaši lieliem izaicinājumiem. Sekmīgi veido dienesta tēlu sabiedrībā. Veic efektīvu sabiedrības izglītošanas darbu par veselības risku mazināšanu.”

Pēteris Strautiņš



“Par mums visvairāk pasaka tas, kādi esam krīzes brīžos. Liene Cipule ir parādījusi sevi kā izcilu profesionāli un cilvēku. Lai cik grūti viņai droši vien ir bijis pēdējo krīzes situāciju laikā, viņas komunikācijā vienmēr ir miers un noteiktība.”

Linda Saulīte



“Par nerimstošu darbu, vadot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, kas sniedza nenovērtējamu palīdzību tik daudziem Latvijā šajā grūtajā laikā (arī manā ģimenē). Turklāt Cipules kundze cilvēciski vienkārši un silti runā par saviem padotajiem, atklāj problēmas, ar kurām saskaras mediķi, izglīto tautu, skaidrojot, kas ir nepamatots izsaukums, kura dēļ cits slimnieks var zaudēt dzīvību. Gatava arī liela un netradicionāla formāta diskusijām, piemēram, sarunu festivālā Lampa.”

Sanita Osipova



“Pandēmija nekur nav pazudusi. Cipules vadībā NMPD turpina nodrošināt savus pakalpojumus bez aizķeršanās par spīti visiem šķēršļiem un resursu trūkumam.”

Baiba Rubesa

Liene Cipule. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Renāte Snipe , pediatre, bērnu pneimonoloģe, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsārste



“Ikreiz, kad dzirdu šo ārsti runājam, ieklausos. Vienmēr tieši un skaidri par to, kas vecākiem jāievēro, lai bērni būtu veseli un drošībā.”

Renāte Strazdiņa

Renāte Snipe. (Foto: LETA)

Vita Rovīte , valsts iedzīvotāju genoma datubāzes vadītāja, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētniece



“Bioloģijas doktore, kas saņēmusi L’Oréal Baltic balvu par akromegāliju izpēti – šo reto endokrīno saslimšanu izraisa labdabīgs hipofīzes audzējs, kas pārproducē augšanas hormonu, izraisa dažādas blakussaslimšanas un ir cēlonis palielinātai mirstībai.”

Liene Briede

Vita Rovīte. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Inga Narbute , Latvijas Kardioloģijas centra Invazīvās kardioloģijas laboratorijas invazīvā kardioloģe, Invazīvās kardioloģijas dienas stacionāra virsārste



“Jāizceļ par ieguldījumu invazīvajā kardioloģijā. Starp haizivīm ļoti labi saglabā sievišķību, talantīga ārste.”

Egija Gailuma

Inga Narbute. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Līga Logina , foniatre, otolaringoloģe



“Dziedātāja izcils sniegums atkarīgs ne tikai no dabas dotā talanta un ieguldītā darba, bet arī no balss veselības un pastāvīgas tās uzraudzības. Klausītāji pat nenojauš, cik daudz koncertu un izrāžu ir glābusi foniatre Līga, kas vajadzīgajā brīdī aizkulisēs ieeļļo un nomierina vienu no trauslākajiem instrumentiem – cilvēka balss saites.”

Gunda Vaivode

Līga Logina. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Dace Rezeberga , profesore, RSU Dzemdniecības un ginekoloģijas katedras vadītāja, Veselības ministrijas galvenā speciāliste dzemdniecībā un ginekoloģijā



“Jau gadiem ilgi profesore Rezeberga rūpējas par pasaules jaunāko zināšanu, kompetenču un prakšu ieviešanu ginekoloģijā un dzemdniecībā Latvijā. Vienmēr nosvērta, eleganta un pārliecinoša. Brīnišķīga kolēģe.”

Dace Zavadska

Dace Rezeberga. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Dana Isarova , bērnu ārste



“Aktīva pozīcija sabiedrībai būtiskos jautājumos. Ar Ukrainu saistīta ar radniecīgām saitēm un tuviem cilvēkiem, pazīstamā bērnu ārste neklusēja par notiekošo un atklāja cilvēku pārdzīvojumus šausminošajā un bezjēdzīgajā karā, ko sācis kaimiņvalsts diktators. Vēl pirms tam neatlaidīgi skaidroja sabiedrībai Covid-19 situāciju un piesardzības nozīmi.”

Zita Zariņa



“Viņas pašas vārdiem runājot, instadaktere bez pievienotās vērtības. Soctīklos aktīvi atspēkojusi mītus par Covid-19. Pret Ukrainu vērstās Krievijas agresijas laikā kļuvusi par sava veida miera vēstnesi. Citēju Danu: “Jūsu atbalsts Ukrainai nav piliens jūrā, jūs esat okeāns!””

Pēteris Bajārs

Dana Isarova. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Alēna Butkēviča , zinātņu doktore zobu implantoloģijā



“Strādājusi pie saviem patentētajiem medicīniskajiem atklājumiem un to globālās medicīniskās apstiprināšanas. Viņas izstrādātais produkts ABB-1 ir netoksisks antibakteriāls, pretvīrusu un pretsēnīšu līdzeklis, kas iznīcina slimnīcu infekcijas un vīrusus (tostarp Covid-19 un tā atvasinājumus) ar lipīdu pārklājumu. Tehniski jaunā veida antibiotikas apstiprinājušas neatkarīgas trešās puses medicīnas iestādes ASV.”

Ingūna Skuja

Alēna Butkēviča. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Ilze Aizsilniece , Latvijas Ārstu biedrības prezidente, ģimenes ārste



“Visā medicīnas industrijas neprātā, būdama Ārstu biedrības prezidente, saglabā skaidru un plašu skatu. Nezaudējot modernās medicīnas teritoriju, saglabā zināšanas, kas nāk no senākiem laikiem. Arī kovida ārprātā spēja saglabāt objektivitāti un savu viedokli, ko nebaidījās aktīvi paust sociālajos tīklos, tā daudziem cilvēkiem dodot iespēju paskatīties uz situāciju arī no citas puses.”

Aigars Rostovskis



“Nenogurstoši darbojas ne tikai ar saviem pacientiem, bet arī visiem tiem, kuri seko viņas sniegtajai informācijai sociālajos tīklos.”

Ilze Bagatska

Ilze Aizsilniece. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Evija Smilgāja , Aizkraukles medicīnas centra psihiatre, narkoloģe un bērnu psihiatre



“Pēdējos divos gados esam sapratuši, ka vienlīdz svarīgas ir rūpes gan par fizisko, gan par mentālo veselību. Taču jau labu laiku pirms tam Latvijā ticis diskutēts un uzsvērts, ka bērnu mentālā veselība ir un būs aktuāla tēma. Bērni un jaunieši veidos valsts nākotni. Evija Smilgāja ir viena no retajām bērnu psihiatrēm Latvijā, saņēmusi arī Gada balvu medicīnā. Šīs profesijas nozīmi nevar beigt izcelt un uzsvērt!”

Ivars Norvelis

Evija Smilgāja. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

