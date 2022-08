"Pastaiga" sasniegumu tops - Latvijas gada sievietes biznesā un menedžmentā 2022

Uzdrīkstēties, īstenot savas ieceres un apņēmīgi virzīties uz mērķi. Pieņemt lēmumus – bieži vien ne tos vieglākos –, apzinoties, ka tas var izraisīt viļņošanos sabiedrībā. Būt uzmanības centrā, uzņemties vadību un atbildību. Spēt izveidot lielisku komandu, jo kopā var izdarīt un sasniegt vairāk. Iestāties pret muļķību un aprobežotību, cīnīties pret netaisnību… Paveikt šķietami nepaveicamo, spēt redzēt tālāk par apvārsni un palīdzēt tiem, kam tas visvairāk nepieciešams. Nekas no tā nav viegli un vienkārši, bet, lūk, sievietes, kuras to spēj! Profesionāles ar viedokli un mugurkaulu, kas nebaidās kļūt neērtas un sekot ideāliem. Sievietes, kuru paveiktais liek aizrauties elpai un iedvesmo. Visu cieņu, dāmas, lepojamies ar jums un jūsu panākumiem! Paldies, ka darāt visu, lai mēs dzīvotu labākā sabiedrībā!

Lai gan Pastaigas sasniegumu topu veido redakcijas izvēlēto ekspertu viedokļi, tas ik gadu atspoguļo aktuālos notikumus un izceļ gaismā sievietes, kas uzmirdzējušas un sevi spilgti pierādījušas to kontekstā. Karš Ukrainā licis paraudzīties ar citām acīm uz neskaitāmiem jautājumiem, izvirzot priekšplānā drošību, kiberdrošību, uzticamu informāciju un reālu palīdzību kara bēgļiem. Arī topa nominantu vidū redzam, cik ļoti mēs, līdzcilvēki, novērtējam sievietes, kas dara visu iespējamo un neiespējamo, lai savas kompetences un iespēju robežās palīdzētu stiprināt mūsu valsts drošību, informētu sabiedrību un risinātu ar bēgļiem saistītus jautājumus. Viņu vidū ir NATO ģenerālsekretāra vietniece Baiba Braže, Cert.lv vadītāja Baiba Kaškina, žurnālistes Ieva Vārna un Kristīne Garklāva, ukraiņu atbalsta centra Common Ground Andrejsalā dibinātājas un iniciatīvas autores Ieva Irbina un Inese Dābola. Mums ir lieliskas zinātnieces, tehnoloģiju ekspertes, juristes, ekonomistes, uzņēmējas, uzņēmumu vadītājas, mediķes, politiķes, kultūras un mediju darbinieces, arhitektes, dizaineres, modes mākslinieces, sportistes, fitnesa treneres un aktīvistes, kas veic milzu darbu, rūpējoties par tiem, kuri nonākuši grūtībās. Iedvesma ikvienam, jo mums visām un visiem taču ir pa spēkam darīt vairāk.

Eksperti

Pēteris Strautiņš, Luminor bankas ekonomists

Renāte Strazdiņa, Microsoft Veselības aprūpes un dzīvības zinātņu nozares klientu transformācijas vadītāja Eiropas, Vidējo Austrumu un Āfrikas reģionā

Liene Briede, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnes un inovāciju centra direktore, Eiropas Inovāciju padomes valdes locekle

Linda Saulīte, komunikāciju aģentūru grupas Dentsu Latvia valdes locekle, RTU pasniedzēja un doktorante

Egija Gailuma, uzņēmēja, OX Drive līdzīpašniece

Gunda Vaivode, LR 3 Klasika direktore

Dace Zavadska, Imunizācijas valsts padomes vadītāja, RSU profesore, bērnu infektoloģe

Sanita Osipova, Latvijas Universitātes profesore, Dr. iur.

Zita Zariņa, Latvijas Bankas padomes locekle

Baiba Rubesa, SIA Novatore dibinātāja un NOVATORE Impact Summit, kas notiks 22.–23. septembrī, idejas autore un virzītāja

Ingūna Skuja, keramiķe un porcelāna māksliniece, dueta Skuja Braden dalībniece

Aigars Rostovskis, LTRK prezidents, Biznesa augstskolas Turība īpašnieks

Ivars Norvelis, Porsche Latvia valdes loceklis

Pēteris Bajārs, biroja Outofbox vadošais arhitekts

Ilze Bagatska, zvērināta advokāte, brīvprātīgā ukraiņu basketbolistu koordinatore Latvijā

Latvijas 2022. gada izcilākās sievietes biznesā un menedžmentā

Lotte Tisenkopfa-Iltnere , Mádara Cosmetics dibinātāja un līdzīpašniece



“Radījusi vienu no veiksmīgākajiem un atpazīstamākajiem latviešu kosmētikas zīmoliem, šā gada sākumā investējusi jaunā start-up projektā print-on-demand industrijā.”

Pēteris Strautiņš



“Ne tikai aktīvi iesaistījusies Ukrainas atbalsta pasākumos, bet virza arī radošo industriju jomu ar dažādām būtiskām, uz komūnu vērstām iniciatīvām.”

Liene Briede



“Bijusi sekmīga gan vienā no Latvijas eksporta veiksmes stāstiem – Mádara Cosmetics, gan stingri iestājusies par atbalstu Ukrainai.”

Zita Zariņa



“Ko tur slēpt, Lottes un viņas (sieviešu) komandas radītais uzņēmums Mádara joprojām ir viens no spilgtākajiem Latvijas produktiem, kas pazīstams tālu aiz robežām. Izcilība ne tikai uzsākot, bet arī ieceres attīstot tālāk. Tostarp atjaunojot vēsturisko Laubes māju un iekārtojot tur zīmola Mádara telpas.”

Pēteris Bajārs

Lotte Tisenkopfa-Iltnere. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Ieva Treija , uzņēmuma Gemoss īpašniece



“Vairāk nekā 25 gadus vada ģimenes radīto uzņēmumu un ir spējusi saglabāt gan pašu uzņēmumu, gan darbiniekus, neraugoties uz pandēmijas laika radītajiem izaicinājumiem gan valstī, gan nozarē un personīgās dzīves/ģimenes traģēdijām.”

Pēteris Strautiņš

Ieva Treija. (Foto: LETA)

Baiba Zūzena , Komercizglītības centra vadītāja



“Pieredzējusi vadītāja, kura aktīvi dalās ar savu pieredzi un zināšanām.”

Renāte Strazdiņa

Baiba Zūzena. (Foto: LETA)

Evita Lune , Pedersen & Partners globālā partnere



“Profesionāla, ar stratēģisku redzējumu apveltīta biznesa sieviete. Apbrīnoju viņas dzīvesprieku, sievišķību un, protams, biznesa izturību.”

Linda Saulīte

Evita Lune. (Foto: LETA)

Sintija Stalgeviča , horeogrāfe un dejotāja, koučs



“Šī meitene pirms vairākiem gadiem vadīja deju studiju un knapi vilka galus kopā. Tad viņa nolēma, ka brauks mācīties koučingu uz Kanādu, tagad ir izveidojusi izcilu koučinga programmu un kļuvusi par pasaules pilsoni. Viņas programma atšķiras no citām Latvijā pieejamajām, jo tas, ko māca viņa, ir pavisam jauna pasaule. Burtiski divu gadu laikā no knapa 1000 mēnesī viņa ir tikusi līdz 10 000 mēnesī.”

Egija Gailuma

Sintija Stalgeviča. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Indra Lūkina , Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra direktore



“Pandēmijas apstākļos vadīja simtgalvu orķestri, nemitīgi atceļot un pārplānojot koncertus un izveidojot gan klātbūtnes, gan digitālās platformas. Negaidīti plūstoši noritēja jaunā galvenā diriģenta izraudzīšanās, kas parasti raisa kaislības; šoreiz kandidāts saņēma gandrīz vienprātīgu mūziķu atbalstu.”

Gunda Vaivode

Indra Lūkina. (Foto: LETA)

Ieva Keiša , Latvia Tours direktore



“Par spēju ilgstoši noturēt vairāk nekā tikai tūrisma kompāniju augstā kvalitātē, augt un attīstīties gan vietējā mērogā, gan starptautiski. Stingrībā vadot biznesu, izdzīvojot smagajos dzīves un profesionālajos pārbaudījumos, saglabāt sievišķīgu trauslumu, nezaudēt eleganci un inteliģento atturību.”

Dace Zavadska

Ieva Keiša. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Vija Kilbloka , grāmatizdevēja, grāmatu apgāda Zvaigzne ABC īpašniece un valdes priekšsēdētāja



“Par to, ka saglabājusi vienu no Latvijas grāmatniecības zīmoliem Zvaigzne ABC. Kāpēc tagad jārunā par Kilblokas kundzi? Tāpēc, ka viņa bija viena no nedaudzajām Latvijas biznesa sievietēm, kas publiskajā telpā argumentēti iestājās pret Covid-19 pandēmijas laikā valdības noteiktajiem ierobežojumiem grāmatnīcu darbam. Arī grāmatas ir dienišķā maize! Piedalās Latvijas iedzīvotāju kultūras celšanā ar aktīvu iesaistīšanos un viedokļa paušanu, risinot mums visiem būtiskus jautājumus. Viņa deg par to, lai mēs dzīvotu labākā valstī, kurā tiek pieņemti pārdomāti lēmumi un cienīts cilvēks.”

Sanita Osipova

Vija Kilbloka. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Ilze Grase-Ķibilde , SIA Moller Baltic Import direktore



“Noturīga VW Grupas interešu attīstītāja Baltijā, bet sevišķi izceļas ar to, ka vairākās valodās izdevusi grāmatu Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi, dodot iespēju miljoniem lasītāju apgūt Latvijas vēsturi.”

Baiba Rubesa

Ilze Grase-Ķibilde. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Linda Freimane , tūrisma aģentūras Bubbles & More īpašniece, biedrības Mozaīka līdzdibinātāja



“Pateicoties Lindai, tūkstošiem skandināvu ir redzējuši Latvijas dabas bagātības.”

Ingūna Skuja

Linda Freimane. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Inga Zemdega-Grāpe , šūšanas uzņēmuma Nemo īpašniece



“Mums ir gana daudz veiksmīgu sieviešu biznesā, par to nav šaubu, bet Ingu man ir bijusi tā laime iepazīt tuvāk, jo viņa ir arī LTRK locekle. Uzņēmēja, kas iegādājās fabriku Krāslavā. Tas ir izaicinoši, jo sevišķi Latgalē. Cepuri nost! Valstiski orientēta uzņēmēja, kas ir īpaši svarīgi tik specifiskā reģionā.”

Aigars Rostovskis

Inga Zemdega-Grāpe. (Foto: LETA)

Laura Keršule , Latvijas Mobilais telefons viceprezidente un valdes locekle



“Telekomunikāciju bizness Latvijā nav bijis viegls – liela konkurence, prasīgi patērētāji un vienlaikus tehnoloģijas, kas nemitīgi mainās –, taču Latvijas Mobilais telefons gadiem spējis noturēt augstu kvalitātes latiņu. Pozīcijas noturēšana mainīgajā vidē ir nemitīgs izaicinājums un vienlaikus Keršules kundzes biznesa domāšanas talanta un jaudas apliecinājums.”

Ivars Norvelis

Laura Keršule. (Foto: LETA)

Džineta Innusa , Rīgas satiksmes valdes priekšsēdētāja



“Patlaban sekmīgi vada lielo pašvaldības uzņēmumu – Rīgas satiksmi, ilgus gadus ieņēmusi atbildīgus amatus valsts pārvaldē. Ļoti zinoša, prasīga un koleģiāla vadītāja.”

Ilze Bagatska

Džineta Innusa. (Foto: LETA)

Citas "Pastaiga" Latvijas sieviešu sasniegumu topa nominantes skati šeit