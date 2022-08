Starptautiskajā teātra festivāla "Homo Novus" uzstāsies mākslinieki no gandrīz 20 pasaules valstīm

Šogad festivāls aicina skatītājus uzkavēties tumsā un ļaut acīm pierast pie tās, lai, pierodot pie nakts gaismas, varētu pārslēgties citā režīmā un sāktu saskatīt to, kas notiek tagadnē un, iespējams, ieraudzīt arī kādas nākotnes aprises.

Remere uzsvēra, ka festivāls ir priecīgs uzņemt māksliniekus un idejas no visas pasaules, lai ar tām dalītos ar skatītājiem Rīgā, Limbažos un Saulkrastos.

Paredzēts, ka festivālā uzstāsies mākslinieki no Austrālijas, ASV, Vācijas, Beļģijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Tongas, Samoa, Itālijas, Norvēģijas, Korejas, Čīles, Argentīnas un Latvijas.

Tāpat viņa norādīja, ka šogad festivāls cenšas attīstīt sadarbību ar citām Eiropas valstīm - Vāciju, Norvēģiju un Somiju. Īpašs notikums būs, ka Rīgā no sadraudzības pilsētas Brēmenes ieradīsies mākslinieku kolektīvs "Schwankhalle".

Pēc Remeres paustā, tie būs astoņi mākslinieki, kas uzstāsies ar individuālām izstādēm vienam skatītājiem, nodibinot personīgu satikšanos un veidojot saikni ar sadraudzības pilsētas māksliniekiem.

Tāpat šogad tiks veidots kultūras tilts ar "Anti" festivālu Kuopio, Somijā, savukārt sadarbībā ar Norvēģijas "Rosendal Teater" festivāla pēdējās nedēļas nogales programmu patstāvīgi veidos desmit pusaudži no Latvijas un Norvēģijas.

Kā informēja Latvijas Jaunā teātra institūta pārstāve Elza Lāma, īsta, fiziska tumsa skatītāju apņems "Wauhaus" izrādē "Zibdeja" un Lilianas Šteineres "Sirēnas dejā", savukārt Kjāra Bersani savā izrādē "Dzīvnieks" ieaicinās skatītājus savā iekšējā pasaulē.

Savukārt Jānis Balodis un Noels Kano izrādē "Brieža pēdējā nakts" stāstīs par mežiem, kas pilni ar cilvēkiem un vēl cilvēciskākiem gariem, kas tajos mīt. Īpašs notikums būs "Back to Back Theatre" filma "Ēna", kura tikai pāris nedēļas iepriekš būs piedzīvojusi pirmizrādi Skotijā. Pēdējās desmitgades laikā "Back to Back Theatre" saņēmis gandrīz 20 nacionālos un starptautiskos apbalvojumus.

Patlaban trimdā Polijā dzīvojošais baltkrievu aktieris Igors Šugaļevs ar mākslinieku Sergeju Šabohinu kopīgi veidotajā izrādē "375 0908 2334. Ķermenis, kuram zvanāt, pašlaik nav pieejams" pakļaus savu ķermeni cietumos izplatītai spīdzināšanas metodei, lai dalītos savā pieredzē un aktīvista skatījumā uz Baltkrievijā notiekošajiem protestiem.

Savukārt lietuviešu māksliniece Agniete Lisičkinaite, "Be Company" savā izrādē "Hands Up" centīsies izzināt, kas patiesībā atšķir padošanos no ziedošanās un samierināšanos no pretošanās.

Šī gada festivālā centrāla vieta tiks atvēlēta sadarbībai - dodot citiem māksliniekiem vietu un iespēju rīkoties pašiem pēc saviem ieskatiem. Kote Haņa Suņiga ar latviešu māksliniecēm Klintu Šintu, Antu Poli un Martu Rubeni turpinās pagājušogad iesākto projektu "GuČi fabrika" - ilglaicīgu performatīvu meklējumu mākslā, kas aicina padomāt par lietu reālo vērtību, izmaksām un masveida ražošanas darba apstākļiem.

Savukārt ikviens, kurš nespēj no sava prāta izdzīt uzmācīgu mīlas dziesmu, būs laipni aicināts to ierakstīt "Action Hero" ceļojošajā ierakstu studijā, piedaloties viņu darbā "Ak, Eiropa". Biedrības "Sansusī" izrāde "Savādi cilvēki stāv ļoti savādi" būs notikums bērniem koncertšova formā, kurā apvienojas analogo sintezatoru skanējums ar operas balsi un kino projekcijām. To veidos Platona Buravicka vokālais cikls baritonam un analogajiem sintezatoriem, kura pamatā ir Daniila Harmsa dzeja bērniem Kārļa Vērdiņa atdzejojumā.

Brēmenes izrāžu nams "Schwankhalle" pārceļas uz Rīgu, lai iepazīstinātu ar astoņām 15 minūšu garām izrādēm, kurās piedalās viens mākslinieks un viens skatītājs. Publika varēs sastapt pareģi, Brazīlijas "baile funk" pasniedzēju, urbānās dejas mākslinieku, cilvēkveidīgu mākslīgo intelektu un citus.

Amerikāņu mākslinieks "Perel" izrādē "Kuram tas rūp?!" atklās savu ķermeni publikai, lai ar aktīvu skatītāju līdzdalību noskaidrotu, kā pieņemt savu ievainojamību, kā panākt, lai sabiedrība apzinātos ikviena cilvēka neaizsargātību un kā tas var veicināt sociālas pārmaiņas.

Džaha Kū izrāde "Lallināt un trallināt" veidota kā politisks un personisks dīdžejsets par lingvistiskā imperiālisma ietekmi viņa dzimtajā zemē un daudzviet citur pasaulē, uzskatāmi parādot, kā līdz ar valodas noliegšanu tiek veicināta arī identitātes, minoritātes, iedzīvotāju un iedzīvotāju grupas izzušana.

Pirmo reizi festivāla vēsturē daļu no "Homo Novus" programmas patstāvīgi veidos desmit pusaudži no Latvijas un Norvēģijas. Jaunie kuratori - Alberts Roze, Annija Stranda Molstere, Estere Dimitere, Heda Osmo Rode, Ikars Graždanovičs, Karu Treij, Margita Ade, Nikolajs Fursets Rašfelds, Samuels Ozoliņš, Zahida Kardu - strādā pie divu vērienīgu starptautisku skatuves mākslas festivālu programmu veidošanas - "Apvērsums" festivālā "Homo Novus" 2022.gada septembrī Rīgā un "Rosendal Shake Down" 2023.gada aprīlī Tronheimā. "Apvērsums" notikumi būs bez maksas.

"Homo Novus" un Latvijas Laikmetīgā mākslas centra festivāls "Survival Kit" šogad apvienojas kopīgos svētkos un stiprina sadarbību, ielūdzot apmeklētājus uz izrāžu, mākslas un mūzikas nakti 3.septembrī "Baltās nakts" laikā Vecrīgā, vispirms aicinot uz festivāla "Homo Novus" atklāšanas izrādēm festivāla centrā Kaļķu ielā 24, Rīgā, un pēc tam dodoties rituālā gājienā cauri Vecrīgai uz Pils ielu 23, lai turpinātu nakti "Survival Kit" izstāžu telpās.