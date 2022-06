Pati sev interesanta. Kristīne Krūze-Hermane

„Kad sākās karš, tas mani pilnīgi nopļāva. Manas dienas pagāja tviterī un ziņu portālos. Līdz vienā brīdī attapos, ka guļu dīvānā ar netīriem matiem, pilnīgi nespējīga funkcionēt. Sapratu arī, ka tādā veidā nevienam nepalīdzu. Tikai daru pāri sev un savai ģimenei. Sāku domāt, kā sevi vilkt no šī emocionālā purva ārā. Tas, ka visu laiku pārpostoju ziņas, ziedoju naudu vai eju krāmēt humāno palīdzību, man nelīdzēja. Sapratu, ka man vajag par to runāt. Un gribēju runāt par to valodā, ko protu, – ar mākslas, teātra palīdzību. Sāku vākt materiālus izrādei par karu, lūkojoties uz to caur sievietes prizmu. Tā uzdūros šai lugai. Ļoti daudzslāņains materiāls. Teātris sazinājās ar lugas autori Natāliju Vorožbitu. Nu jau viņa pati sevi sauc par Natalku. Ukrainiete, kas daudzus gadus dzīvojusi arī Krievijā. Oriģinālā šī luga rakstīta krievu valodā, tāpēc arī pati varēju to iztulkot.

Man ir sajūta, ka šis darbs ir mana nodeva šim ārprātīgajam karam un mans atbalsts Ukrainai, bet vienlaikus tā ir arī pilnīgi egoistiska terapija man pašai,” intervijā saka Kristīne Krūze-Hermane.

Šis PASTAIGAS numurs ir par vasaru un tās baudīšanu. Par aktualitātēm modē un tās kaprīzēm, ko izmēģināt un pieradināt. Par vietām un pieredzēm, ko vērts iepazīt un piedzīvot. Par kultūras notikumiem, ko apmeklēt. Visbeidzot par iedvesmu. Iepazīsti četras paradīzes filiāles uz Latvijas zemes un lasi ekskluzīvu interviju ar Holivudas ģēniju un savādnieku Džonu Malkoviču!

