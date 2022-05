Atklāta 34. Rīgas modes nedēļas programma

Modes nedēļas 34. sesijas atklāšanu iezīmēs Ukrainas 3D modes dizaineru digitālās apģērbu kolekcijas skate, kas radīta sadarbībā ar pirmo un vienu no lielākajām apģērbu dizaina skolām Ukrainā Pushka School. Tāpat pasākuma ietvaros gaidāmi jauno modes dizaineru kopdarbi, ekskluzīvi modes filmu seansi, tematiskas afterparty ballītes un autoru prezentācijas, taču tā ir tikai maza daļa no RFW programmas. Uz galvenā Hanzas Perona podiuma savas kolekcijas rādīs Anna Led, Narciss, Natalija Jansone, Selina Keer, Volga Bingate.

Pafingo rudens/ziema 2022/2023 (Foto: Publicitātes foto)

Gaidāmās modes sesijas goda viesi ir zīmols Moel Bosh no Uzbekistānas un igauņu zīmols Ivo Nikkolo. Bērnu modi pārstāvēs zīmoli Rock and Mouse, Paade Mode un Pafingo. Īpaša uzmanība jāpievērš tematiskajām prezentācijām, kas norisināsies RFW pirmajās dienās – izsmalcinātā zīmola Saint Key prezentācija, brīvību mīlošā zīmola QooQoo prezentācija, kā arī dizaineru zīmola Iveta Vecmane un rotaslietu zīmola VERBA by Anna Fanigina kopīgā prezentācija, kuras laikā tiks parādīta jaunā sudraba un sarkanā organiskā stikla kolekcija.

Anna Fanigina rudens/ziema 2022/2023 (Foto: Publicitātes foto)

Savukārt zīmoli Amelii un Dobrzanska savas kleitu kolekcijas prezentēs viesnīcas Grand Hotel Kempinski Riga greznajā interjerā/.

“Jaunās kolekcijas “Paaudžu pavedieni” iedvesmas avots ir Uzbekistānas ģimenes tradīcijas un lietišķā māksla tās spilgtākajās izpausmēs. Kolekcijas apģērbi — mēteļi, jakas un kleitas — ir izšūti ar roku un ar zīda diegiem. Izšuvumos ir atainota koku tematika, kas simbolizē ģimenes saites un bērnības atmiņas,” par savu jauno kolekciju stāsta Moel Bosh dizainere Zuhra Inata.

Felicita Gāga rudens/ziema 2022/2023 (Foto: Publicitātes foto)

“Mūsu jaunā kolekcija “Atpūta. Pārstartēšana. Atjaunošana” iemieso emocionālo un fizisko spēku atjaunošanas nozīmi kā vienu no galvenajiem elementiem ceļā uz mērķu sasniegšanu”, stāsta viena no vecākajiem un unikālākajiem Igaunijas dizaineru zīmoliem Ivo Nikkolo dizaineri.

Sekojiet RFW jaunumiem sociālajos tīklos Facebook, Instagram un mājaslapā www.rfw.lv.