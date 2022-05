Muzikālā Balanas ģimene - māsas Kristīne un Margarita ar brāli Robertu. (Foto: no privātā arhīva) 10 Foto

Mūziķes māsas Balanas: "Visa mūsu bērnība bija viens vienīgs rokenrols"

Nasardinova Pastaiga

Šajā muzikālajā Balanu ģimenē no Dobeles ir trīs atvases – divas māsas un brālis. Vecākā Kristīne Balana ir vijolniece, jaunākā Margarita Balana – čelliste, savukārt par brāli Robertu, vijolnieku, labu vārdu jau aizlicis pats Eltons Džons, savos sociālajos tīklos publicēdams jaunieša vijoles solo – hita I’m Still Standing aranžējumu – ar piezīmi: “I thought it was so fantastic, I just had to share it with you all.”