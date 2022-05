Ir pienācis laiks svinēt dzīves skaistumu: "Lancôme", "Gucci" un citi jaunākie aromāti viņam un viņai

Baudas kvintesence

Yves Saint Laurent Black Opium Illicit Green ir jutekliskuma kvintesence, kas aicina uzdrīkstēties un baudīt. Atkarību izraisošo kafijas ziedu aromātu apvij sulīgu zaļo mandarīnu un krēmīgas vīģes maisījums, izstrāvojot greznu sievišķību. Savukārt zaļā nokrāsa pudeles apaļajā lodziņā simbolizē Īva Senlorāna leģendārākos un skandalozākos darbus, kas satricināja un šokēja pasauli. Cena: 96 € (75 ml, EDP).

Spēcinošs prieka vēstījums

Lancôme raksta jaunu prieka manifestu, pievienojot Oui (jā!) pirms tā ikonisko smaržu La Vie Est Belle nosaukuma un uzlabojot saldā īrisa aromātu ar rozi. Ir pienācis laiks svinēt dzīves skaistumu, tāpēc sakiet “jā!” katrai iespējai un novērtējiet šo mirkli. Cena: 69,90 € (30 ml, EDP).

Laiks mīlai

Aromāts, kas raisa asociācijas ar intensīvu un dedzīgu mīlasstāstu. Damaskas rozes jutekliskā sirds apvienojas ar sulīgo melno ķirsi, ko delikāti līdzsvaro mandeļu piena maigums. Austrumu karaliene Damaskas roze tiek iegūta, izmantojot ilgtspējīgas metodes, un novākta ar rokām. La Nuit Trésor Intense kārdinošais aromāts ir ietverts izsmalcinātā rubīna flakonā, ko rotā krāšņa sarkana roze. Cena: 76,90 € (30 ml, EDP).

Foto: Publicitātes foto

Kopā stiprāki

Emporio Armani Stronger With You Only radīts vīrietim, kurš apzinās attiecību nozīmi. Papardes noskaņas un dzintara iedvesmotais pikantais aromāts apvieno enerģisku spēku un svaigu, dzirkstošu raksturu. Cena: 68,99 € (50 ml, EDT).

Foto: Publicitātes foto

Foto: Publicitātes foto

Kaislei – jā!

Sì Passione Éclat de Parfum ir jauna Giorgio Armani klasiskā sieviešu aromāta Sì interpretācija. Tverot drosmīgas, modernas sievišķības noskaņu, tas izsauc kaisles dzirkstošo spēku, kas izgaismo cilvēka dzīvi un piešķir tai jēgu. Cena: 70,90 € (30 ml, EDP).

Ekscentrisku jūtu simbols

Gucci Guilty Parfum Pour Homme smaržas un Gucci Guilty Eau de Parfum Intense Pour Femme smaržūdens vilina ar svaigām klasisko Gucci Guilty aromātu dvesmām, izceļoties gan ar daudz intensīvāku kompozīciju, gan iespaidīgāku noformējumu. Tās ir simbols saiknei starp līdzīgi domājošiem ekscentriskiem mīlniekiem, kas vēlas pavēstīt par savām jūtām, neievērojot sabiedrības noteikumus un normas. Aromātu vēstneši aizvien ir Džareds Leto un Lana del Reja.

Foto: Publicitātes foto

Foto: Publicitātes foto

Koraļļu sārts saulriets Romā

Laižot klajā smaržu duetu Born In Roma Coral Fantasy, itāļu modes nams Valentino aicina iztēloties koraļļkrāsas saulrietu Romā. Tas ir mirklis, kas atbrīvo fantāziju. Ļaujies! Dāmu parfimērijas ūdenī svaigu ziedu klēpja akords kontrastē ar spilgtām kivi notīm, savukārt dzintara un augļu aromātu kungiem veido svaigas sarkano ābolu notis.

Foto: Publicitātes foto

Foto: Publicitātes foto