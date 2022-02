Aktrise Laura Siliņa: "Iesaku katram, kam vajag sevi sakārtot, izrakt no zemes celmu"

Lūk, fragments no sarunas: „Iesaku katram, kam vajag sevi sakārtot, pirms dodas uz kūri Indijā par daudziem tūkstošiem, aizbraukt uz laukiem un izrakt no zemes celmu. Tā man ir viena no mīļākajām nodarbēm. (..) Izrakt sakni – tas ir divu dienu pasākums, četri slapji krekli. Kad ar visu savu svaru mēģini izkustināt ābeles celmu, sāc apzināties spēku, ar kādu koks turas zemē, vari izpētīt sakņu sistēmu... Lai dabūtu to laukā, ir jāpieliek spēks un saprāts. Kamēr izroc celmu, nāk atziņas. Esmu to darījusi viena, bet vēl foršāk ir kopā ar tēti. Reiz mēģinājām izkustināt milzīgas kļavas celmu – stumbrs tāds, ka grūti apķert, koks ļoti vecs, kad nolūza, bija žēl, celms ilgi tur stāvēja. Koka spēks ir tik liels kā kosmoss, divas lāpstas esmu salauzusi. Protams, ja netiec galā, vari likties mierā, bet es laikam esmu pārāk spītīga, vienmēr novedu to līdz galam.”

Foto: Publicitātes foto

Laura Siliņa ir arī „Pastaigas” marta/aprīļa numura vāka un stila stāsta modele. Pievienotajā video ieskaties fotosesijas aizkulisēs, bet aktrises atziņas lasi jaunākajā „Pastaigas” numurā.



Foto: Oļegs Zernovs

Stils: Olga Kolotova

Grims: Jūlija Zolberga

Saruna: Sandra Landorfa