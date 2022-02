FOTO: Viļņas vecpilsētā atklāj Andra Vītoliņa personālizstādi

21 Foto Andra Vītoliņa personālizstādes "We need a chance to be reborn" atklāšana Viļņā +17 Skatīties vairāk

Izstādes atklāšanā bija klāt un to atzinīgi novērtēja tādas pazīstamas personības kā bijušais Viļņas mērs Artūrs Zoks, Viļņas mākslas akadēmijas rektore prof. Ieva Skaurone, Viļņas Laikmetīgās mākslas centra dibinātājs Ķēstutis Kuizins un citi.

Andra Vītoliņa izstādes darbi apvieno pārliecību par ideju, domu un "pārdzimšanu" fiziskajā telpā. Proti, priekšmetos un objektos pārtapušajām idejām gleznās tiek sniegta iespēja atdzimt un atjaunoties. Mākslinieku un izstādes kuratori – "Signet Bank" mākslas kolekcijas kuratori Inetu Doni – atklāšanā sveica arī Latvijas vēstniecības Lietuvā pārstāve Elīna Čudere, Lewben Art Foundation direktore Ugne Bužinskaite, kā arī Lietuvas mākslinieku asociācijas priekšsēdētāja Egle Ganda Bogdaniene.

Foto: Mantas Repečka

"Savos darbos es cenšos notvert vibranto pasaules plūdumu. No vienas puses, gleznas apdzīvo cilvēka radītas, relatīvi stabilas struktūras, bet, no otras puses, te sajūtama arī iracionālā pasaule, kas plešas daudz tālāk par piezemēto, acīmredzamo vidi. Esmu novērojis, ka ar daudzām lietām un parādībām saskaramies kā ar uzplaiksnījumiem – vispirms doma vai process ir aktīvs, bet pēc mirkļa – noplok un izplēn. Tajā brīdī būtisks ir mūsu fiziskais novietojums – vai mēs atrodamies procesu centrā vai perifērijā. Par izstādes realizēšanu man jāpasakās izstādes kuratorei, "Signet Bank" un īpaši bankas mākslas kolekcijas kuratorei Inetai Donei, kas ļāvuši plašākai publikai iepazīties ar manu pasaules redzējumu. Tāpat patiess prieks, ka to izdevies realizēt tik prestižās lokācijās, kā Viļņas rātsnams un mākslas galerija "Meno Niša," tā par izstādes māksliniecisko vēstījumu stāsta izstādes "We Need a Chance To Be Reborn" autors Andris Vītoliņš.

Foto: Mantas Repečka

Izstāde apmeklētājiem pieejama Viļņas rātsnamā, kas atrodas Viļņas vecpilsētā un ir viena no nozīmīgākajām vietējās politiskās, ekonomiskās un kultūras dzīves notikumu vietām. Tāpat izstāde būs apskatāma arī laikmetīgās mākslas galerijā "Meno Niša", kas jau kopš 2009. gada organizē starptautiskus laikmetīgās mākslas projektus sadarbībā ar ārvalstu galerijām, kultūras institūcijām, un ar atsevišķiem māksliniekiem.

