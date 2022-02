Iedvesma no 80. gadiem un silto zemju romantika - pašmāju kāzu modes zīmols "Ingrida Bridal" izrāda jauno kolekciju

32 Foto Pašmāju zīmola "Ingrida Bridal" jaunā 2022. gada kāzu kleitu kolekcija +28 Skatīties vairāk

Kā galvenais iedvesmas avots sievišķīgajai kolekcijai kalpojušas eksotiskas silto zemju vēsmas, ko zīmola dizainere Ingrīda Vaivade piedzīvojusi, pēdējo gadu pavadot saulainajā Vidusjūras krastā. Kolekcija jau ierasti iet roku rokā ar vispasaules kāzu modes tendencēm, un to papildina gaisīgas, romantiskas un vienmēr aktuālas mežģīnes, pamanāmas 3D ziedu aplikācijas, apjomīgi volāni, grezni rotājumi, puscaurspīdīgi auduma elementi, koķeti dekoltē izgriezumi un padziļinātas V-veida muguras līnijas, kā arī šosezon sevišķi aktuālās piegulošas korsetes tipa augšdaļas un balonveida piedurknes 80. gadu noskaņās.

Foto: Publicitātes foto

Krāsu gammā šogad dominē dzidri balti un maigi pūderkrāsas toņi, kas ļauj tērpu pielāgot katras līgavas vēlmēm, bet kā galvenie materiāli jaunās kolekcijas kleitās izmantoti augstvērtīgs tills, šifons, organza, satīns un zīds dažādās to kombinācijās. No labākajiem Turcijas, Japānas un Lielbritānijas saloniem nākušos audumus raksturo teicama kvalitāte, ko vēl vairāk izceļ ar rokām darinātie mežģīņu izšuvumi un smalki pērlīšu-kristālu rotājumi. Turpretī valdzinošo tērpu daudzveidību īpaši akcentē to efektīgie piegriezumi – sākot no elpu aizraujošiem balles siluetiem ar izteikti kuplu svārku daļu līdz vienmēr aktuāliem princeses stila tērpiem, kas gaumīgi izceļ līgavas auguma līnijas un runā paši par sevi.

Foto: Publicitātes foto

"Mēdz teikt, ka katram kāzu kleitu dizainerim ir savs unikālais rokraksts, ko sezonu no sezonas nav iespējams sajaukt ne ar vienu citu, taču jaunā kolekcija Tender Touch patiesi atšķiras no visām iepriekšējām. Tas ir izteikti romantisks stāsts par mūsdienīgu līgavu, kura vēlas izskatīties krāšņi un pamanāmi, vienlaicīgi saglabājot sievišķīgu noslēpumu. Arī silto zemju klātbūtne viennozīmīgi ir ieviesusi savas korekcijas kāzu tērpu izpildījumā, kas tapis vēl vieglāks un gaisīgāks. Turklāt katru kāzu kleitu jau ierasti piedāvājam pielāgot līgavu individuālajām vēlmēm, izvēloties sev tīkamāko siluetu, audumu un dekoratīvos elementus, tāpēc ticu, ka katra topošā līgava šajā kolekcijā atradīs savu ideālo kāzu tērpu, kas piepildīs pat vispārdrošākos sapņus," komentē zīmola Ingrida Bridal dizainere Ingrīda Vaivade.

Foto: Publicitātes foto

