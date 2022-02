"Mums vajadzīga iespēja pārdzimt" - Viļņā atklāj mākslinieka Andra Vītoliņa personālizstādi

Kultūra LETA

Viļņas rātsnamā un mākslas galerijā "Meno niša" no šodienas līdz 26.februārim būs apskatāma mākslinieka Andra Vītoliņa personālizstāde "Mums vajadzīga iespēja pārdzimt" jeb "We need a chance to be reborn", informē mākslinieka pārstāve Alise Mališko.