Rīgas Starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle izziņo trešās biennāles nosaukumu, dalībniekus un norises vietas

Mākslinieku redzējums kā izstādes konceptuālais sākumpunkts ļauj RIBOCA3 izstādes veidošanu pozicionēt kā telpu eksperimentālām izpausmēm, kas brīvas no iepriekšpieņemtām idejām. Biennālē redzamie darbi izstādes kontekstā funkcionēs paši par sevi, iedvesmojot diskusijām, kas nav pakļautas striktam izstādes tematam. Nosaukums Cieņas vingrinājumi uzsver ideju, ka katrs mākslas darbs uzlūkojams atsevišķi, taču vienlaikus tie visi kopā iederas biennāles konceptā un kontekstā. Plašāk skaidro biennāles galvenais kurators Renē Bloks: “Raugoties vēsturē, žesti, kas pauž cieņu, bieži izmantoti, lai norādītu, ka mēģinām saprast viens otru, neskatoties uz viedokļu atšķirībām. Izstādē “izskanēs” balsis no dažādām paaudzēm un pasaules malām, un tas, ieklausoties biennāles kopskaņā, būs gan harmoniski, gan disharmoniski.”

Arī 2022. gadā biennāles galvenā norises vieta būs Andrejsalas vairāk nekā 20 hektārus plašajā teritorijā, kur agrāk atradusies tirdzniecības osta. Iespaidīgā vide, kurā vienkopus sadzīvo pamesta spēkstacija, osta, graudu glabātuves, pļavas, angāri un citi industriālas arhitektūras elementi, kalpojusi par Renē Bloka iedvesmas avotu, izvēloties izstādes dalībniekus: “Lai piepildītu šo plašumu un vidi, nepieciešama muzikalitātes izjūta. Es par katru mākslinieku domāju kā par balsi, viņu darbiem - kā mūzikas instrumentiem. Šajā metaforā Andrejsala ir viņu koncertzāle. Taču viņu uzdevums nav atskaņot kādu skaņdarbu diriģenta vadībā, viņiem jāskan pašiem par sevi.”

Otra biennāles norises vieta būs Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs (DMDM) Vecrīgā. Tajā tiks izstādītas 38 starptautiski atzītu mākslinieku grafikas, kas agrāk radītas Renē Bloka kūrētajām biennālēm Hamburgā (1985), Sidnejā (1990), Stambulā (1995) un Cetiņē (2004). Šajā izstādē būs pārstāvēti arī daži no RIBOCA3 galvenās izstādes dalībniekiem; pilns DMDM izstādes dalībnieku saraksts tiks izziņots pavasarī.

Vairāk nekā puse no darbiem, kas tiks izstādīti galvenajā izstādē, būs jaunradīti - iedvesmojoties no pilsētas unikālajiem sociālajiem un vēsturiskajiem kontekstiem. Jāpiemin, ka RIBOCA3 piedalīsies rekordliels vietējo - Latvijas dalībnieku skaits.

Kopā ar Bloku biennāli veido asociētais kurators Niko Anklams (Nico Anklam), kurš piedalās RIBOCA3 publiskās programmas veidošanā.

RIBOCA3 galvenās izstādes dalībnieki:

Nanna Abella (Nanna Abell)*, 1985

Nevina Aladaga (Nevin Aladağ), 1972

Meriča Algina (Meriç Algün)*, 1983

Halils Altindere (Halil Altındere), 1971

Beatrise Balkū (Béatrice Balcou), 1975

Roza Barba (Rosa Barba), 1972

Mehtapa Baidu (Mehtap Baydu)*, 1972

Ēriks Božis*, 1969

Olga Černiševa (Olga Chernysheva), 1962

Evelīna Deičmane*, 1978

Džeisons Dodžs (Jason Dodge)*, 1969

Anne Katrīne Dolvene (Anne Katrine Dolven), 1953

Dace Džeriņa*,1971

Krista un Reinis Dzudzilo*,1989 un 1987

Marija Eihhorna (Maria Eichhorn), 1962

Aiše Erkmena (Ayşe Erkmen)*, 1949

VALIE EXPORT, 1940

Sīla Floiere (Ceal Floyer)*, 1968

Ingrida Furre (Ingrid Furre)*, 1987

Nora Geagea (Noora Geagea), 1981

Tamāra Harpaza (Tamar Harpaz)*, 1979

Romualds Hazumē (Romuald Hazoumè)*, 1962

Karls Horsts Hedike (Karl Horst Hödicke), 1938

Pravdoļubs Ivanovs (Pravdoliub Ivanov), 1964

Annika Kārsa (Annika Kahrs), 1984

Šejla Kameriča (Šejla Kamerić)*, 1976

Laura Kaminskaite (Laura Kaminskaitė)*, 1984

Miriama Kāna (Miriam Cahn), 1949

Jaroslavs Kozlovskis (Jarosław Kozłowski)*, 1945

Nēme Kilms (Neeme Külm)*, 1974

Maija Kurševa*, 1981

Alicja Kvade (Alicja Kwade)*, 1979

Džīvi Lī (Jeewi Lee), 1987

Deiņus Liškevičs (Dainius Liškevičius)*, 1970

Inge Māna (Inge Mahn)*, 1943

Olafs Mecels (Olaf Metzel)*, 1952

Boriss Mihailovs (Boris Mikhailov)*, 1938

Kristiāne Mēbusa (Christiane Möbus), 1947

Kristīne Moldriksa (Christine Moldrickx)*, 1984

Siruss Namazi (Sirous Namazi)*, 1970

Bjerns Nergords (Bjørn Nørgaard), 1947

Navids Nūrs (Navid Nuur)*, 1976

Aleksandra Paperno (Alexandra Paperno), 1978

Dans Perjovskis (Dan Perjovschi)*, 1961

Ragna Robertsdotira (Ragna Róbertsdóttir), 1945

Toni Šmāle (Toni Schmale)*, 1980

Pia Sirena (Pia Sirén), 1982

Anna Sokolova*, 1975

Māris Subačs, 1963

superflex

Milica Tomiča (Milica Tomić), 1960

Nasans Turs (Nasan Tur)*, 1974

Maksims Timinko (Maxim Tyminko), 1972

Kens Ansvorts (Ken Unsworth)*, 1931

Anu Vahtra*, 1982

Evita Vasiļjeva*, 1985

Mariana Vasiļjeva (Mariana Vassileva), 1964

Ričards Ventvorts (Richard Wentworth)*, 1947

Mārija Virkala (Maaria Wirkkala)*, 1954

Sarkiss (Sarkis), 1938

Armands Zelčs*, 1978

Rana Džana (Ran Zhang)*, 1981

Amanda Ziemele*, 1990

*Simbols apzīmē jaunradītu mākslas darbu

PAR RENĒ BLOKU

Renē Bloks sāka radošo darbību, veidojot izstādes paša dibinātajās galerijās Galerie René Block Berlīnē (1964–1979) un René Block Gallery Ltd. Ņujorkā (1974–1977). Šajā periodā viņš cieši sadarbojies ar tā laika jaunajiem māksliniekiem, tostarp Gerhardu Rihteru (Gerhard Richter), Zigmaru Polki (Sigmar Polke), K. P. Brēmeru (KP Brehmer), K. H. Hediki (KH Hödicke), Volfu Vostelu (Wolf Vostell), Jozefu Beusu (Joseph Beuys) un Namdžunu Paiku (Nam June Paik).

1972. gadā Bloks sāka strādāt par Neuer Berliner Kunstverein, Berliner Festwochen, kā arī Mākslas akadēmijas kuratoru. No 1982. līdz 1992. gadam viņš bija atbildīgs par vizuālajiem māksliniekiem un komponistiem Berlīnes mākslinieku rezidences programmā, kur organizēja vairākus starptautiskus projektus, performanču un mūzikas festivālus, kā arī izstādes Daadgalerie. Turpmākajos gados līdz 1995. gadam viņš bija atbildīgs par IFA (Ārējo sakaru institūta) izstāžu programmu veidošanu, pārstāvot vācu mākslu ārvalstīs. Šajā periodā viņš kļuva par kuratoru vairākām biennālēm, tostarp Hamburgā (1985, Towards an Art of Peace Biennial), Sidnejā (1990, “The Readymade Boomerang”), Stambulā (1995, Orient/ation), Korejas pilsētā Kvandžu (2000, Eurafrica), Melnkalnes pilsētā Cetinjē kopā ar Natasa Ilic (2004, Love it or leave it), Belgradā kopā ar Barbara Heinrich (2006, The October Salon’s Art, Life & Confusion).

No 1997. līdz 2006. gadam Renē Bloks bija Kaseles Kunsthalle Fridericianum direktors un kūrēja vairākas ievērojamas izstādes. To vidū bija sērija “Balkānu triloģija” ar izstādi In den Schluchten des Balkan (2003), kurā bija izstādīti 88 mākslinieku darbi no 12 Balkānu reģiona valstīm, kā arī virkne satelītprojektu Balkānos, tostarp biennāle Cetinjē 2004. gadā. Šajā laikā viņš arī izveidoja jaunu programmu ar nosaukumu Kuratorenwerkstatt (Kuratora darbnīca) Fridericianum, kas ļāva pieciem jauniem kuratoriem iegūt pieredzi, lai izstrādātu savus pirmos liela izmēra projektus.

Darbu ar lielākajiem mākslas projektiem viņš noslēdza, kūrējot Ziemeļvalstu paviljonu (Welfare-Fare Wel) 52. Venēcijas biennālē 2007. gadā. Gadu vēlāk Renē Bloks dibināja mākslas telpu TANAS, kas darbojās kā platforma turku māksliniekiem Berlīnē līdz 2013. gadam. Vienlaikus viņš kļuva par Dānijas izstāžu telpas Kunsthal 44 Møen līdzdibinātāju, kur turpina darboties kā mākslinieciskais vadītājs.

PAR NIKO ANKLAMU

Niko Anklams nesen iecelts par Reklinghauzenes izstāžu zāles direktoru, kā arī par Reklinghauzenes muzeja vadītāju. Viņš ir autors vairākām publikācijām par konceptuālo mākslu un ar Fluxus kustību saistītajām mākslas praksēm, kā arī lasījis lekcijas Berlīnes Mākslas universitātē, Humbolta universitātē, Trumses Laikmetīgās mākslas akadēmijā Norvēģijā un Igaunijas Mākslas akadēmijā Tallinā. Anklamam ir doktora grāds, un viņa pētniecības intereses sevī ietver Ziemeļu ainavu rašanos vizuālajā mākslā 19. gadsimtā. Tāpat viņš bijis kurators Renē Bloka dibinātajā Dānijas izstāžu telpā Kunsthal 44 Møen, un ir īstenojis projektus Rietveld paviljonā Amsterdamā, mākslas projektā YEARS Kopenhāgenā un Malmes Mākslas akadēmijā.

PAR RIBOCA

Rīgas Starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle (RIBOCA) ir 2016. gadā dibināta starptautiska biennāle ar Eiropas fokusu un spēcīgu reģionālo profilu. Rīgas un Baltijas valstu bagātīgā vēsture ļauj biennālei izcelt plašāku reģionu un rada iespējas māksliniekiem uzsākt dialogu ar pilsētas un tās ģeogrāfiskās apkārtnes kultūrvēsturisko un sociāli politisko kontekstu.

Neskatoties uz to, ka biennāļu kultūras izplatīšanās (jeb tā sauktā “biennalizācija”) nereti tiek kritizēta, RIBOCA ir apņēmusies izveidot ilgtspējīgu un kvalitatīvu modeli, kas izceļ māksliniekus un mākslas tapšanu, kā arī rūpējas par augstvērtīgu mākslas prezentāciju un mediāciju. Biennāles mērķis ir iesakņoties vietā, kur tā norisinās. Tā aptver vietējo, nacionālo, reģionālo un, visbeidzot, starptautisko līmeni. Savienojoties biennāles globālajam skatījumam un misijai palielināt māksliniecisko sasaisti starp Baltijas reģionu un pārējo pasauli, ievērojama daļa biennālei izvēlēto mākslinieku dzīvo, strādā vai ir dzimuši Baltijas reģionā – teritorijā, kas joprojām ir salīdzinoši maz atklāta, neskatoties uz ražīgo māksliniecisko darbību.

RIBOCA sevi uzskata par nozīmīgu vietu mākslas eksperimentu un zināšanu radīšanai, vietējo un reģionālo dalībnieku un institūciju sadarbības un mijiedarbības aktivizētāju un pašreizējo sociālo, politisko un ekonomisko problēmu barometru, kas atspoguļojas mākslas praksēs.

RIBOCA1 2018. gadā kūrēja Katerina Gregos un Solvej Helweg Ovesen, bet RIBOCA2 2020. gadā – Rebecca Lamarche-Vadel.

PAR BIEDRĪBU RĪGAS STARPTAUTISKĀ BIENNĀLE

Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles (RIBOCA) iniciators ir biedrība RĪGAS STARPTAUTISKĀ BIENNĀLE. Biennāles dibinātāja un direktore Agnija Mirgorodska radīja RIBOCA, lai nodrošinātu jaunu starptautisku platformu ārvalstu un Baltijas valstu māksliniekiem. Tās mērķis ir popularizēt laikmetīgo mākslu, sniegt izglītojošu un sabiedrisku atbalstu visā reģionā, kā arī raisīt māksliniecisko mijiedarbību starp Baltijas reģionu un pārējo pasauli.