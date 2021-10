Stila spēles

Jūlija beigās Latvijas tirgū ir ienācis vācu tīmekļa tirdzniecības gigants "Zalando" – Eiropā lielākā kompānija, kas specializējusies modes preču tirdzniecībā internetā. Šobrīd tai ir 45 miljoni aktīvu klientu 23 Eiropas valstīs. Un šogad "Zalando" ir devies iekarot vēl piecus jaunus tirgus, ienākot Latvijā, Slovākijā, Slovēnijā, Igaunijā un Horvātijā.

Alīna Peinere. (Foto: Publicitātes)

Šim tirdzniecības uzņēmumam mode nav vienkārši prece. Tā ir iespēja sacerēt un izstāstīt stāstu, paust sajūtas, skart un pat risināt problēmas. Tāpēc reklāmas un mārketinga lauciņā kompānija vienmēr liek likmi uz radošumu. Jau savas karjeras rītausmā "Zalando" izpelnījās ievērību ar reklāmas video, kura varonis, skapī ieslēgts vīrs, žēlojas par savas sievas atkarību no interneta pirkumiem. Zīmola dzimtenē Vācijā sižeta autori saņēma balvu par atjautīgāko reklāmu.

Lota Ulmane. (Foto: Publicitātes)

Parīzes iedzīvotājiem savulaik prātā palika "Zalando" reklāmas kampaņa “Sit!”. Uz ielām un autobusu pieturās bija izvietoti reklāmas vairogi ar aizskarošām frāzēm - "Tavā vecumā neko tādu nevalkā!", “Vai tad piemērota izmēra nebija?!” - un tamlīdzīgiem negatīviem spriedumiem ar ārējo izskatu. Tie, kuri šīs frāzes tracināja, tika aicināti triekt vitrīnai ar dūri, saplēst stiklu – un paņemt par balvu kādu modes preci, kas bija iekšā (sortiments tika regulāri papildināts). Pēc "Zalando" ierosmes sākās sociālo tīklu kustība #FreeToBe!, kurā slavenības aicināja savus sekotājus nepievērst uzmanību nosodījumam un kritikai, bet valkāt tādas drēbes, kādas pašiem patīk.

Arī savu uznācienu Latvijas tirgū "Zalando" atzīmēja ar spilgtu imidžu projektu #FindYourAngle, kura nolūks ir paplašināt mūsu modes uztveri un iedrošināt mūs eksperimentēt. Deviņi Latvijas tīmekļa satura veidotāji piedalījās modes fotosesijā, kuru iemūžināja slavenais fotogrāfs Artūrs Kondrāts. Savukārt fotogrāfijas izvērtās par modes izstādi, kura 30. septembrī tika prezentēta fon Stricka villā.

Projekts mērķis bija jaunu tēlu pielaikošana savai būtībai un drosmīgas stila spēles. Izteiksmes līdzekļi – preces no ārkārtīgi plašā "Zalando" pārstāvēto zīmolu klāsta. No klasikas līdz avangardam, no sporta stila līdz ielu stilam.

Agnese Rakovska. (Foto: Publicitātes)

Dažiem projekta varoņiem šāda pārtapšana ir ierasta lieta. Piemēram, dziedātājai Agnesei Rakovskai, kura pelnīti atzīta par Latvijas skatuves hameleonu. “Iestrēgt pie viena matu sakārtojuma vai noteikta stila? Tas pavisam noteikti nav stāsts par mani! Es gribu izmēģināt visu: no franču bizēm un trakām, krāsainām biksēm līdz piegludinātiem matiem un gotiska stila kleitām! Arī mani muzikālie projekti tik stipri atšķiras cits no cita, ka apģērbs pavisam noteikti ietekmē to, kas notiek uz skatuves,” spriež dziedātāja.

Radikālu eksperimentu nebīstas arī jaunais vizāžists Andrewon: “Cik vien spēju sevi atcerēties, jau kopš pašas bērnības esmu interesējies par modi. Man bija vienalga, ko citi par mani domāja un vai man tiešām piestāvēja viss, ko vilku mugurā,– es vienkārši meklēju savu stilu.”

Projekta fotogrāfs Artūrs Kondrāts pastāstīja, ka bildēšanas koncepciju veidojis, pamatojoties uz tās varoņu tēliem. Un vairumam projekta dalībnieku fotosesija īpašas grūtības nesagādāja – viņi ir sabiedrībā redzami ļaudis, prot pozēt kamerai un dara to labprāt. Piemēram, kāzu kleitu un vakartērpu dizainere Alīna Peinere nekaunas atzīties, ka fotosesijas viņai ir pat ļoti pa prātam: “Modes fotogrāfija mani aizrauj īpaši, dievinu iespēju izmēģināt dažādus tērpus un fotografēties dažādās vidēs.” Alīnai patīk vērot, kā lietas dažādās vietās izskatās un “runā” dažādi.

Kristīne Laizāne stāsta par projektu. (Foto: Publicitātes)

Un visi varoņi kā viens atzinās modei savā mīlestībā.

Friziere un vizāžiste Kristīne Lazdāne ir pārliecināta, ka stilīgs apģērbs viņai palīdz darbā: “Man ir dubults prieks strādāt, ja pašai patīk, kā izskatos. Man šķiet, ka tad klientiem rodas īstais un pareizais priekšstats par manu personību.”

Felipe Gabriel Xavier pie savas bildes. (Foto: Publicitātes)

Latvijā mītošais brazīliešu aktieris, mūziķis un modelis Filipe Gabriels Ksavjers atzīstas, ka mīlestība pret modi ir daļa viņa būtības: “Neko nevaru sev padarīt – tā ir daļa no manis, vai es atrastos safari vai filmas pirmizrādē. Mode vienmēr ir kopā ar mani – īstais apģērbs īstajā vietā un īstajā laikā.”

Jūtubere Lota Ulmane uzskata modi par savu iedvesmas avotu un radošo “degvielu”: “Ne es, ne kāds cits nevar paredzēt, kādā tēlā es iejutīšos nākamajā dienā.” Viņa ir pilnīgi apmierināta pat ar mainīgajiem un neparedzamajiem Latvijas laika apstākļiem: “Vai nav brīnišķīgi dzīvot vietā, kur tu vari izdzīvot visu garderobes spektru – no spilgtiem peldkostīmiem līdz tumši ziliem ziemas mēteļiem?”

Fotogrāfs Artūrs Kondrāts. (Foto: Publicitātes)

Taču visaizkustinošākais ir bijušā BMX sportista Gustava Pētersīļa stāsts. Pirms astoņiem gadiem pēc smagas treniņa laikā gūtas traumas viņš palika piekalts pie invalīda krēsla, dzīve bija jāsāk no jauna. Par vienu no Gustava dzīvesprieka avotiem kļuva stilīgs apģērbs: “Man vēl joprojām dažreiz ir grūti pieņemt sevi, bet, kad saģērbjos, kā man tiešām patīk, tās sajūtas pazūd. Pašapziņa atkal aug, sajūtu enerģijas pieplūdumu un esmu gatavs turpināt cīnīties par savu vietu zem saules.”

Pasākuma vadītājs Mārtiņš Počs. (Foto: Publicitātes)

Par savu līdzdalību šajā projektā un attiecībām ar modi mums pastāstīja arī dziedātāja Aminata un fitnesa treneris un TV personība Kaspars Ozoliņš.

Aminata Savadogo:

“Piedalīšanās "Zalando" projektā man ļoti iepatikās. Bija interesanti pielaikot sev jaunu tēlu, paskatīties uz sevi no malas. Piemēram, pirmo reizi ieraudzīt sevi fotogrāfijā ar afrofrizūru – tādi ir arī mani dabīgie mati, tieši tā es izskatos, kad nolemju atpūsties no friziera. Neesmu modes upuris, trendiem sevišķi nesekoju. Galveno uzmanību pievēršu koncertu tērpiem, tos izvēlēties man palīdz stiliste Elga Homicka, ar viņu kopā strādājam jau trīs gadus. Piemēram, iepriekšējam “Zelta mikrofonam” viņa man piemeklēja satriecošu Ivetas Vecmanes kleitu. Kad nav jākāpj uz skatuves, varu valkāt džinsus un kapučjakas – gan vienu, gan otru man ir prāva kolekcija. Ikdienas apģērbu pērku visparastākajos veikalos. Ja kaut kas, piemēram, noteikts džinsu modelis, iepatīkas un man labi der, nopērku uzreiz vairākus, lai pietiek ilgam laikam. Protams, gadās arī impulsīvi pirkumi. Sanāk pirms atvaļinājuma nopirkt vairākus peldkostīmus, kas visas brīvdienas tā arī nogulēs ceļasomā…”

Kaspars Ozoliņš. (Foto: Publicitātes)

Kaspars Ozoliņš:

“Man patīk modes foto- un videosesijas, patīk strādāt ar modes profesionāļiem, tāpēc šajā projektā piedalījos ar milzu baudu. Iepazīties ar "Zalando" sortimentu man bija interesanti arī tāpēc, ka parasti drēbes pērku internetā. Staigāšana pa tradicionālajiem veikaliem, apģērba pielaikošana mani ļoti nogurdina. Nenogurstu piemērīt tikai sporta apģērbu un apavus. Tā kā esmu fitnesa treneri, tās man ir pirmās nepieciešamības preces, un manā garderobē ir divreiz vairāk sporta apģērba nekā ikdienas drēbju. Ārpus sporta zāles izskatos diezgan klasiski: melni džinsi, bītlene, kurpes ar šņorēm. Un pavisam cits tēls man ir televīzijā. Producenti uzskata bērnu un pusaudžu raidījuma vadītājam jāizskatās krāšņāk, tāpēc tur man liek vilkt visādas spilgtas bikses un krekliņus ar multeņu varoņiem. Parastajā dzīvē es neko tādu neuzvilkšu nekādā gadījumā, bet TV darbam ir sava specifika un es pieņemu šos spēles noteikumus. Tas ir pat zināms izaicinājums – valkāt tādu apģērbu, ko neuzskati par “savējo”.”

Fotogrāfs Artūrs Kondrāts. (Foto: Publicitātes)

Projekta fotogrāfs Artūrs Kondrāts uzskata, ka apģērbs neliedzami ietekmē cilvēkus, kuri to valkā: “Vērojot savus modeļus sesijas laikā, es redzu, kā drēbes maina viņu pašsajūtu uz pozitīvo pusi – protams, ja viņiem tās patīk. Ja nepatīk, tad viņi vairāk noslēdzas, ieraujas sevī,” stāsta fotogrāfs. “Vispār vairums cilvēku ir diezgan konservatīvi un savu tēlu maina nelabprāt. Taču "Zalando" projekta dalībnieki ir izņēmums, viņi nebaidās transformēties. Tādēļ strādāt ar viņiem bija ļoti interesanti.”

Jāpiebilst, ka Artūrs pats ir gana konservatīvs. Viņš uzskata, ka gadu gaitā viņa stils ir “nomierinājies”, kļuvis tuvāks skandināvu minimālismam, tāpēc tagad viņa iecienītākais apģērba zīmols ir COS.

Visi projekta dalībnieki. (Foto: Publicitātes)

Projekta #FindYourAngle izstāde ilga tikai vienu dienu, taču tagad šīs fotogrāfijas ir apskatāmas "Zalando" mājaslapā, īpaši tām atvēlētā sadaļā. Turpat var iepazīties ar apģērbu un aksesuāriem, kas Latvijas influenceriem palīdzējuši radīt viņu modes tēlus. Iespējams, arī jūs tur atradīsiet kaut ko tieši jums piemērotu!

