Rīgas cirks atklās jauno sezonu un radījis bezmaksas spēli "Cirks pilsētā"

Izrāde “Somos”, kas 9. un 10. septembrī plkst. 19.00 būs skatāma VEF Kultūras pilī, ir patiesos notikumos balstīts cirka stāsts par draudzību un sapņu piepildīšanu. Cie Bêstîa dalībnieki savos pusaudžu gados auguši vienā un tajā pašā Kolumbijas galvaspilsētas Bogotas apkaimē un kopā piedzīvojuši skarbo ielu dzīvi, kas iemācījusi turēties kopā un citam citu atbalstīt.

"Somos". (Foto: Sylvain Frappat)

Šobrīd visi mākslinieki mīt Francijā un pārstāv Francijā bāzētu apvienību Cie Bêstîa. Apvienības dibinātājs Vilmērs Markess (Wilmer Marquez) stāsta, ka izrādē bez akrobātiskiem trikiem un emocionāla stāsta nozīmīga loma ir žestu valodai: “Viens no maniem bērnības draugiem ir nedzirdīgs. Līdz ar to gluži dabiski mēs, visi pārējie, arī nedaudz esam apguvuši žestu valodu, ko izmantojam arī izrādē. Jā, tā patiešām ir intuitīva, un kaut kādā līmenī to saprot visi. Taču vienmēr rodas jautājumi: “Ko viņš teica? Vai es sapratu pareizi?” Tieši tā tas arī ir domāts, jo tas parāda, kā sabiedrībā jūtas nedzirdīgie, kas mēģina lasīt no lūpām.”

"Somos". (Foto: Sylvain Frappat)

Līdz Jaunajam gadam Rīgas cirks plāno vēl vairākas viesizrādes: par godu Eiropas cirka naktij 12. un 13. novembrī Dzelzceļa muzejā iecerēta apvienības Familiar Faces izrāde “Surface” – iestudējums, kas notiek uz slapjas grīdas un apspēlē fizikas likumus. Decembrī plānota apvienības EaEo izrāde “Kā sagaidīt citplanētiešus” – jautrs un absurds iestudējums ar žonglēšanas un klaunādes elementiem. Pavasarī cirka programmā plānota arī jaunās maģijas izrāde "A vue" cirka kompānijas 32 Novembre izpildījumā, kā arī jau iepriekš Rīgā pabijušo multidisciplīnu cirka mākslinieku Machine de cirque atgriešanās Latvijā ar viņu jaunāko izrādi “Ghost Light”.

Lai cirks būtu pieejams arī ārtelpās un iespējamo ierobežojumu laikā, Rīgas cirks šoruden izziņos arī pilsētvidē pieejamu digitālo izrādi “Cirks pilsētā”. Sākot ar septembra otro pusi, būs iespēja Rīgas vēsturiskajā centrā meklēt kontrolpunktus un doties pa pēdām pilsētā izklīdušajiem cirka māksliniekiem. Sīkāka informācija par projektu – drīzumā.

Sezonas jaunums Rīgas cirka skolā - šogad plānots attīstīt pusaudžu skatuves grupu, tajā aicinot jauniešus, kuri savas prasmes un talantus ir attīstījuši pietiekamā līmenī, lai izmēģinātu uzstāšanos publikas priekšā. (Foto: Kristīne Madjare)

Rīgas cirka skola šoruden uzsākusi savu 5. sezonu. Pieejamas nodarbības pieaugušajiem un dažādu vecumu bērniem – gaisa akrobātika, roku stāja, žonglēšana, kontaktstafs jeb ugunsnūjas un citas disciplīnas. Sezonas jaunums – cirka skola šogad plāno attīstīt pusaudžu skatuves grupu, tajā aicinot jauniešus, kuri savas prasmes un talantus ir attīstījuši pietiekamā līmenī, lai izmēģinātu uzstāšanos publikas priekšā. Skatuves grupā tiks apgūtas dažādas cirka disciplīnas, kā arī dramaturģijas, aktiermākslas u.c. skatuves mākslu pamati. Rīgas cirka skolas nodarbības norisinās Āgenskalnā, Zeļļu ielā 25 (bijušajā Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē, kā arī tuvējā parkā).

Jaunajā sezonā Rīgas cirks arī turpinās rezidenču programmu sadarbībā ar Circusnext platformu, kas atbalsta Eiropas mākslinieku jaunradi.

Izrāde “Somos” paredzēta no skolas vecuma un būs interesanta gan ģimenēm, gan pieaugušo publikai. Norises vietā tiks organizētas divas skatītāju plūsmas – uz “zaļo” zonu (ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem) parterā un “dzelteno” zonu (ar tiem pašiem zaļās zonas sertifikātiem, kā arī ar testēšanas sertifikātiem; bērniem līdz 12 gadiem (neieskaitot) – bez sertifikātiem)) balkonā. Iegādājoties biļeti, pasākuma rīkotāji lūdz izvēlēties savam vakcinācijas statusam piemērotu zonu!

Biļešu iegāde: https://www.bezrindas.lv/lv/rigas-cirks-piedava-izrade-somos/9411/

