Ar bezmaksas pasākumiem atklās festivālus “Survival Kit 12” un “Dzejas dienas”

Dzejas dienas norisināsies no 3. - 12. septembrim, savukārt Survival Kit 12 ir par mēnesi pagarināts norises laiks, un tas notiks no 3.septembra līdz 31.oktobrim, kopumā deviņās norises vietās.

Šogad abiem festivāliem ir izveidojusies sadarbība, kuras ietvaros gaidāmi vairāki kopīgi atklāšanas pasākumi. Atklāšanas notikumu sēriju 3. septembrī, plkst. 15.00 ar performanci Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā atklās māksliniece Anda Lāce sadarbojoties ar komponisti Alisi Rancāni instalācijas “Valsi dejo tā!” ietvaros. No plkst. 16:00 norisināsies festivāla Survival Kit 12 kuratoru, Ovulas Durmusoglas un Joannas Varšas vadīta ekskursija angļu valodā. Tā pl. 16.00 sāksies Raiņa un Aspazijas mājā, kur būs iespēja nogaršot Dagnas Jakubovskas un Joannas Gavroņskas-Kulas “Nākotnes maizi”, kas tapusi pēc spekulatīvas un eksperimentālas receptes, autorēm domājot par vides un klimata izmaiņām uz mūsu planētas, un turpināsies Andreja Upīša memoriālajā muzejā ar noslēgumu Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā.

Savukārt abu festivālu atklāšanas vakara programma norisināsies peldošajā mākslas centrā “Noass” 3. septembrī no plkst. 19.00 līdz 23.00. Vakara programmu ar dzejas lasījumiem atklās Marija Luīze Meļķe, Andris Kalnozols, Ingmāra Balode, Edvīns Raups un Henriks Eliass Zēgners. Gaidāma arī mākslinieces Ievas Balodes un dzejnieka Artūra Puntes jautājumu un atbilžu kino vakars “Apķērīgie līķi”, kā arī DJ vakars, kur par mūzikas izvēli rūpēsies Latvijas Laikmetīgās mākslas centra vadītāja Solvita Krese, viena no Survival Kit 12 kuratorēm Ovula Durmusogla un festivāla Dzejas dienas 2021 līdzkurators Henriks Eliass Zēgners.

Pasākumi turpināsies 4.septembrī, kad ikgadējā kultūras foruma “Baltā nakts” ietvaros norisināsies plaša pasākumu programma festivāla trīs Pārdaugavas muzejos: Eduarda Smiļģa Teātra muzejā, Ojāra Vācieša muzejā un Jāņa Akuratera muzejā. O. Vācieša un J. Akuratera muzeji būs atvērti apmeklētājiem līdz plkst. 21:00 un tajos darbosies mākslas vēstneši, kas kā ierasts varēs pastāstīt vairāk par to, kas skatāms izstādēs. O. Vācieša muzejā plkst. 15-17 notiks mākslinieces Evas Vēveres laikmetīgās mākslas eksperimentu darbnīca bērniem un jauniešiem “CITI REDZĒS, KA UZTRAUCOS”, pieteikšanās (https://forms.gle/6WmtWP9amSvjBaZh6). Savukārt, J. Akuratera muzejā mākslinieki Gundega Evelone un Andris Landaua vadīs darbnīcu ģimenēm “Skaistuma mušiņu rāmētava”, kas būs brīvi pieejama visas pēcpusdienas garumā, 16.00 - 20.00.

Eduarda Smiļģa Teātra muzejā “Baltā nakts” pasākumu sērija norisināsies no 4.septembra pl.15:00 līdz 5.septembra pl. 03:00. Tā sāksies ar Survival Kit 12 kuratoru vadītu pastaigu pa Pārdaugavas muzejiem no plkst. 15:00 ar sākumu Eduarda Smiļģa Teātra muzejā. Plkst. 16.00 Teātra muzeja direktors, režisors Jānis Siliņš vadīs ekskursiju muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā. Tai sekos: Mākslinieces Annas Salmanes veidotā performance “Viņa sēž uz krēsla”, Visvalža Dreiskas mūzikas izlase ar veltījumu festivāla Survival Kit 12 tēmām, Eduardam Smiļģim, teātrim un dažādām pasaules skaņu kultūrām, mākslinieka Kaspara Groševa skaņas performance ar viņa pusaudža gados kasetēs iemūžinātiem pirmajiem skaņas eksperimentiem mākslinieka šī brīža interpretācijā, kā arī Martas Trekteres performance “Painless Youth / Nesāpīgā jaunība”, kurā māksliniece pievērš uzmanību sāpju cēloņiem cilvēka dzīvē, viņam novecojot. Programma turpināsies muzeja pagalmā ar performatīvas pseido bārmeņu apvienības АУО “Скини би4ез” sadarbībā ar bāru “Pils” un Visvalža Dreiskas mūzikas izlases noslēdzošo daļu, kura veltīta ritmiskajam etnodžezam. Līdz plkst. 03.00 apmeklētāji aicināti piedalīties “Satori” dzejnieku un mākslinieku diskotēka “Pirmā reize”, kurā par dejojamu mūziku un stāstiem par pirmo reizi dalīsies Evelīna Andžāne, Kārlis Vērdiņš, Katrīna Neiburga, Jānis Šneiders, Liene Rumpe, Agnese Krivade, Raimonds Ķirķis, Marija Luīze Meļķe un citi dzejnieki un mākslinieki.

Atklāšanas dienās 3. un 4. septembrī visas festivāla Survival Kit 12 norises vietas būs pieejamas apmeklētājiem bez maksas un atvērtas muzeju ierastajā darba laikā, ar atsevišķiem izņēmumiem, kas tika minēti iepriekš.

Ievas Epneres un Gulsunas Karamustafas (Gulsun Karamustafa) darbi būs apskatāmi Andreja Upīša memoriālajā muzejā, Polinas Kurnjē-Žardēnas (Pauline Curnier-Jardin), Vikas Ekstas, Vorena Ņesluhovsksa (Warren Niesłuchowski) un Saimona Leunga (Simon Leung) kā arī Dineo Sešē Bopapi (Dineo Seshee Bopape) veikums būs aplūkojams Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā, Ingrīdas Pičukānes, Dagnas Jakubovskas (Dagna Jakubowska), Joannas Gavroņskas – Kulas (Joanna Gawrońska-Kula) un Felicitas Pauļukas darbi atradīsies Raiņa un Aspazijas mājā, Annas Salmanes, Flo Kasearu, Elīnas Vītolas, Oskara Davicka (Oskar Dawicki) un Jennas Sutelas (Jenna Sutela) darbi tiks izstādīti Eduarda Smiļģa teātra muzejā, Gozdes Ilkinas (Gözde İlkin) un Annas Salmanes mākslasdarbi būs atrodami Krišjāņa Barona muzejā, Kaspara Groševa un Ineses Groševas, Giorgi Gago Gagošidzes (Giorgi Gago Gagoshidze) un Orītas Ašerijas (Oreet Ashery) darbi būs skatāmi Ojāra Vācieša muzejā, Ievas Kraules – Kūnas un Johannas Hedvas (Johanna Hedva) - Jāņa Akuratera muzejā, Andas Lāces un Evas Kotjātkovas (Eva Koťátková) darbus izstādīs Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs, Mias Rādikas (Mia Raadik) darbus varēs atrast viesnīcā “Neiburgs”.

Biļetes uz festivālu var iegādāties internetā https://www.bezrindas.lv/lv/survival-kit-12/9619/ , savukārt Raiņa un Aspazijas mājā, kā arī Ojāra Vācieša muzejā biļetes varēs iegādāties klātienē norēķinoties skaidrā naudā. Festivāla biļete būs derīga katra muzeja apmeklējumam vienu reizi laika posmā no 3.septembra līdz 31.oktobrim. Biļeti ir iespējams iegādāties arī katrā muzejā atsevišķi par cenām, kāda noteikta katrā no tiem. Pirmsskolas vecuma bērniem ieeja muzejos ir bezmaksas.

Ieeja visās atklāšanas notikumu vietās un pasākumos 3. un 4.septembrī ir bez maksas, uzrādot Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu.

Detalizētāk par plašo notikumu programmu, to norises laikiem un vietām informācija ir atrodama mājas lapā: https://lcca.lv/lv/survival-kit/programma-sk12/