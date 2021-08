Starptautiskais laikmetīgās mākslas festivāls “Survival Kit 12” šogad pievērsīsies novecošanai un izdzīvošanai

Festivāla mākslinieku vidū ir gan tādi, ar kuriem festivāls turpina sadarbību vairāku gadu garumā, gan autori, kuru darbi Rīgā būs redzami pirmo reizi. “Survival Kit 12” notiks no 3. septembra līdz 3. oktobrim astoņos memoriālajos muzejos Rīgā un viesnīcā "Neiburgs".

Šogad festivālā “Survival Kit” būs apskatāmi Orītas Ašerijas (Oreet Ashery), Dineo Sešē Bopape (Dineo Seshee Bopape), Polinas Kurnjē-Žardēnas (Pauline Curnier-Jardin), Oskara Davicka (Oskar Dawicki), Vikas Ekstas, Ievas Epneres, Giorgi Gago Gagošidzes (Giorgi Gago Gagoshidze), Kaspara Groševa, Johannas Hedvas (Johanna Hedva), Gozdes Ilkinas (Gözde İlkin), Dagnas Jakubovskas (Dagna Jakubowska) un Joannas Gavroņskas - Kulas (Joanna Gawrońska - Kula), Gulsunas Karamustafas (Gülsün Karamustafa), Flo Kasearu un Elīnas Vītolas, Evas Kotjātkovas (Eva Koťátková), Ievas Kraules, Andas Lāces, Vorena Ņesluhovska (Warren Niesłuchowski) un Saimona Leunga (Simon Leung), Felicitas Pauļukas, Ingrīdas Pičukānes, Mias Rādikas (Mia Raadik), Annas Salmanes un Jennas Sutelas (Jenna Sutela) mākslas darbi.

Festivāla tēmu par sabiedrības izdzīvošanas un novecošanās jautājumiem caur laikmetīgās mākslas darbiem iztirzāt aicina Berlīnē dzīvojošās kuratores Ovula Durmusoglu (Övül Ö. Durmușoğlu) un Joanna Varša (Joanna Warsza): “Ņemot vērā, ka Covid-19 vīruss daudzus no mums ir vērtis par daļu no visus vienojošā un ciešā saauduma, jaunu aktualitāti ieguvusi itāļu filozofa Roberto Espozito (Esposito) veiktā analīze, meklējot saikni starp politisko konceptu “kopiena” (community) un epidemioloģisko konceptu “imunitāte” (immunity). Paturot prātā abu vārdu saknes ‘munus’ dažādās nozīmes (Espozito to skaidro kā nastu, pienākumu, saistības, dāvanu, pakalpojumu, atbalstu, izrādi), festivāla “Survival Kit 12” ietvaros mēs vēlamies iztēloties jauna veida sabiedrības imunitātes sistēmu, kas sākas ar mākslinieku austo mūsu kopīgās ādas pavedienu.”

Festivāla izstāde šogad notiks Jāņa Akuratera muzejā, Krišjāņa Barona muzejā, Raiņa un Aspazijas mājā, Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā, Andreja Upīša memoriālajā muzejā, Ojāra Vācieša muzejā, Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā, Eduarda Smiļģa teātra muzejā un viesnīcā “Neiburgs”.

Festivāla tematus turpinās aktualizēt arī publiskā programma. Festivāla atklāšana notiks 3. un 4.septembrī sadarbībā ar starptautisko dzejas festivālu “Dzejas dienas”. To, cik plaši tiks īstenoti publiskās programmas pasākumi, noteiks epidemioloģiskā situācija.

“Survival Kit 12” grafisko identitāti veidojusi aģentūra REFLECT, par identitātes galveno vizuālo elementu izvēloties Ineses Groševas izšūto mākslas darbu.