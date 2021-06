Pieejamas biļetes uz LMA modes filmas "Digitalizācija" pirmizrādi

LMA studentu modes skatē ikgadēji tiek prezentētas aizvadītajā mācību gadā radītās tērpu kolekcijas. Šogad, ņemot vērā aktuālo situāciju un laikmetam raksturīgo formātu, kolekcijas tiks prezentētas modes filmā “Digitalizācija”. Filmas režisors ir Ivars Burtnieks, mūzikas autors - Brauer, fotogrāfs – Mārtiņš Cīrulis, grafiskās identitātes autore - Aleksandra Samuļenkova.

“Pirmo reizi LMA modes katedras vēsturē ir radīts starpdisciplinārs projekts, kurš atspoguļo globālās modes industrijas izmaiņas un pandēmijas ietekmi, tāpat kā neizsīkstošu vēlmi meklēt jaunus izteiksmes līdzekļus modes mākslas un dizaina sfērā. Šī filma būs paliekoša liecība 2021. gada neierastajiem darba apstākļiem, iedvesmas meklējumiem un šodienas sabiedrības cerībām un sapņiem, “ saka LMA modes katedras vadītāja Agnese Narņicka.

No 37 Modes dizaina apakšnozares bakalaura un maģistra programmas studentu darbiem LMA komisija filmai izvēlējās 18 studentu kolekcijas:



1.kursa bakalaura studenti Džeina Lubāne, Germans Gordejevs;



2.kursa bakalaura studenti Loreta Asermane, Marija Marta Ločmele, Milēna Emīlija Seržante, Alise Šutova;



3. Kursa bakalaura studenti Odrija Buša, Sigrija Mintika, Laura Luīze Valtere, Elza Kolomenska;



4. Kursa bakalaura studenti Adele Norvele, Elīna Siliņa, Romāns Arhipovs;



1. Kursa maģistra studenti Elīna Grīnberga, Ilze Muciņa;



2. Kursa maģistri Anna Gulbe. Una Pūpola, Elīna Baltace.

Jāņem vērā!

Apmeklējums iespējams tikai derīgu digitālo Covid-19 sertifikātu:

ir vakcinējušies pret Covid-19;



ir pēdējā pusgada laikā pārslimojuši Covid-19;



pēdējo 48 stundu laikā ir veikuši Covid-19 testu un tas ir negatīvs;



pēdējo 6 stundu laikā ir veikuši Covid-19 ātro antigēna testu un tas ir negatīvs



Aicinām sekot līdzi ierobežojumiem un valstī noteiktajiem likumiem publisku pasākumu apmeklēšanai!

Atrašanās: Rīgas kinostudijas 1. paviljonā, Šmerļa ielā 3. Ieeja no pagalma puses, piebraucamais ceļš no Šmerļa ielas, uzreiz aiz sabiedriskā transporta pieturas. Sekojiet norādēm kinostudijas teritorijā.



Ierašānās no plkst. 15:50

Vairāk informācijas: www.aal-fashion.lv