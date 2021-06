Klasiskās mūzikas festivāla “Rīga Jūrmala” pirmā nedēļas nogale jau pēc mēneša

No 16. jūlija līdz 5. septembrim “Rīga Jūrmala” festivālā uzstāsies četri pasaules līmeņa orķestri – Bavārijas Radio simfoniskais orķestris (diriģents Džons Eliots Gārdiners), Sanktpēterburgas Filharmonijas orķestris (diriģents Jurijs Temirkanovs), Karaliskais “Concertgebouw” orķestris (diriģents Daniels Hārdings) un Baireitas festivāla orķestris (diriģents Andris Nelsons), kā arī tādi starptautiski atzīti skatuves mākslinieki kā pianisti Leifs Ūve Annsnēss, Jefims Bronfmans, Vikingurs Olafsons, Marija Žoau Pireša, Andrāšs Šifs, Arkādijs Volodoss un Juidzja Vana, čellists Miša Maiskis un vijolnieks Reno Kapisons. Tāpat festivālā “Rīga Jūrmala” gaidāmi izcili solo mākslinieki – Renē Fleminga (soprāns), Brīns Terfels (basbaritons) un Matiass Gerne (baritons). Simfonisko orķestru koncerti pirmajās trīs nedēļas nogalēs notiks Dzintaru koncertzālē Jūrmalā, savukārt ceturtajā un noslēdzošajā nedēļas nogalē – Latvijas Nacionālajā Operā Rīgā.

Šobrīd spēkā esošie ierobežojumi paredz, ka publiskos pasākumos, kurus apmeklē gan pret Covid-19 vakcinēti, gan nevakcinēti apmeklētāji ar negatīvu Covid-19 testa rezultātu, iekštelpās drīkst pulcēties līdz 300 cilvēkiem, bet ārpus telpām – līdz 500 cilvēkiem, neatkarīgi no telpu kopējās kapacitātes. Visiem apmeklētājiem pie ieejas jāuzrāda derīgs digitālais Covid-19 sertifikāts par veikto vakcināciju, par izslimošanas faktu vai negatīvu Covid-19 testu, pasākuma laikā jāvalkā sejas maska un starp sēdvietām jānodrošina divu metru distance. Savukārt pasākumos, kurus apmeklē tikai vakcinēti un Covid-19 pārslimojuši cilvēki, apmeklētāju skaits ir neierobežots un minētie drošības pasākumi nav jāievēro. Ņemot vērā, ka uz simfoniskās mūzikas koncertiem jau ir pārdots vairāk nekā 500 biļešu, “Rīga Jūrmala” organizatori pieņēmuši lēmumu, ka koncertus festivāla pirmajā nedēļas nogalē, no 16. līdz 18. jūlijam, apmeklēt varēs, uzrādot vakcinācijas vai izslimošanas faktu apliecinošu digitālo Covid-19 sertifikātu. Tas ļaus izvairīties no situācijas, kad ir jāsamazina apmeklētāju skaits uz koncertiem, kur jau ir pārdots vairāk nekā 500 biļešu.

Ņemot vērā, ka epidemioloģiskā situācija valstī un spēkā esošie ierobežojumi var mainīties, organizatori gala lēmumu par nosacījumiem pirmās nedēļas nogales koncertu apmeklējumam paziņos 1. jūlijā, atbilstoši informējot esošos un potenciālos biļešu īpašniekus. Tiem biļešu īpašniekiem, kuri ierobežojumu dēļ nevarēs apmeklēt koncertus no 16. līdz 18. jūlijam, tiks piedāvāta biļešu naudas atgriešana pilnā apmērā.

“Mēs būtu vēlējušies, lai festivāla atklāšanas nedēļas koncerti ir pieejami pēc iespējas plašākam apmeklētāju lokam un lai mums nebūtu jāliedz iespēja jau esošajiem biļešu īpašniekiem apmeklēt kādu no simfoniskās mūzikas koncertiem. Taču, rūpējoties par apmeklētāju, mākslinieku un mūsu komandas veselību un drošību, esam spiesti pieņemt sarežģīto lēmumu saskaņā ar valdības noteiktajiem ierobežojumiem. Apzināmies, ka situācija var strauji mainīties, un esam gatavi pielāgoties, lai padarītu visus koncertus pieejamus arī nevakcinētajiem cilvēkiem, ja atlikušajā laikā līdz festivālam tiks pieņemti jauni ierobežojumu atvieglojumi un koncerti jauktai publikai drīkstēs notikt bez apmeklētāju skaita ierobežojuma,” skaidro festivāla “Rīga Jūrmala” izpilddirektore Zane Čulkstēna.

• Ja esošajiem biļešu īpašniekiem ir jautājumi vai neskaidrības par koncertu norisi līdz 1. jūlija gala lēmumam, aicinām sazināties, rakstot e-pastu uz tickets@riga-jurmala.com.

• Papildu informācija un pilna festivāla programma pieejama www.riga-jurmala.com