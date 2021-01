Soli pa solim: kā gadu gaitā mainījies sportisko apavu snīkeru stils

Tiešā tulkojumā no angļu valodas “sneakers” nozīmē “zaglīgie” – tas tādēļ, ka šie apavi ir tik viegli un klusi, ka padara valkātāja gaitu teju nedzirdamu. Ērti un sportiski, tie kļuvuši par jauneklīga gara, demokrātiskas vienkāršības un urbānā dzīvesstila simbolu. Mūsdienu snīkeru evolūcijas pirmais pakāpiens bija t. s. smilškurpes (ar auduma virskārtu un ādas zoli), ko 20. gadsimta 30. gados radīja uzņēmums Liverpool Rubber, bet pirmās sportistu prasībām atbilstošās tenisčības ar gumijas zoli ražoja gumijas rūpnīcās, kur izmantoja sava laika modernākās tehnoloģijas.

50. gados sporta zīmolu piedāvātā ērto apavu mode sāka iekarot paliekošu vietu jauniešu sirdīs, un astoņdesmitajos valdošajā hiphopa subkultūrā snīkeri jau bija obligāti. Mūsdienās, kad sievietes ar jaunu sparu pieprasa tiesības uz vienlīdzību, pirmo vietu dāmu prioritāšu sarakstā ieņem pašsajūta, nevis izdabāšana citu gaumei un snīkeri vēsta par savas valkātājas dzimumneitrālo noskaņojumu. Ir mainījušās gan profesijas, gan profesionālā dzīve kā tāda, bet šobrīd, kad strādājam attālināti, mainās un draud izzust arī dreskodi. Tāpēc pat luksusa modes zīmoliem atliek vien pielāgoties situācijai – jaunais bizness ir meklējams komfortā.

Pirmie

Sporta apavu modes ierindā pirmais stājās itāļu modes nams Gucci. Jau 1984. gadā tika prezentētas Itālijā ražotas teniskurpes ar zīmola zaļajām un sarkanajām joslām uz kapes un modes nama vārdu uz mēlītes. Tiesa, neviens šajos apavos nav uzvarējis Vimbldonā (precīzāk – neviens tajos neuzdrošinājās spēlēt tenisu), tie bija statusa simbols, ar kuru sākās snīkeru ēra: laikmets, kad apavus lietos citādi, nekā paredzēts, un vērtēs pēc cenu zīmes. Atzīmējot modeļa 30 gadu jubileju, 2014. gadā tika atkārtoti laista tirgū šo snīkeru līnija ar gada skaitli 1984 uz zoles.

Gucci, 1984 (Foto: Publicitātes foto)

Modes skates vērti

Dizaineru snīkeru tendences pionieru vidū bija arī modes provokatore Mjuča Prada. Modelis PS0906, kas tika prezentēts 1996. gada vīriešu modes kolekcijā, oriģināli bija radīts kā burāšanas apavi Amerikas kausa izcīņas dalībniekiem – modes nama sponsorētās jahtas Luna Rossa komandai. Protams, vēlāk tos valkāja jau ar citu nozīmi.

Muccia Prada PS0906, 1996 (Foto: Publicitātes foto)

Sportiskais luksuss

2002. gadā zīmols Adidas apvienoja sporta snīkeru kultūru ar augsto modi – un kļuva par sadarbību modes celmlauzi. Tā pirmie partneri bija Joši Jamamoto un Džeremijs Skots. Katrs dizainers pēc savas gaumes pārinterpretēja divus Adidas snīkeru modeļus, saglabājot apavu formu un funkciju. Jamamoto izvēlējās estētiski paspēlēties ar arhitektoniku, Skots, kā jau ierasts, – ar humoru.

Reebok x Chanel InstaPump Fury, 2000 (Foto: Publicitātes foto)

Pieminēšanas vērts ir arī Reebok un modes nama Chanel sadarbības produkts slavenajā līnijā InstaPump Fury. Chanel radītais modelis nekad netika ražots pārdošanai un sastapās ar publiku tikai 2001. gada pavasara/vasaras mode skatē, taču tirgū vēl aizvien nonāk tā kopijas. “Tā bija viena no pirmajām augstās modes sadarbībām, savā ziņā tā bija izlaušanās,” sentimentāli atminas Stīvens Smits, īstais modeļa autors. Tāds reveranss sportam bija negaidīts pavērsiens arī Chanel metra Karla Lāgerfelda ieturētajā modes nama kursā – tieši viņš taču nepaguris deklarēja, ka “treniņbikšu valkāšana ikdienā liecina, ka cilvēks ir zaudējis kontroli pār savu dzīvi”.

Arī vecā gvarde ir ierindā

90. gados jaunā veiksminieku paaudze – galvenokārt hiphopa zvaigznes un elites sportisti – mainīja pasaules priekšstatus par to, kas ir sasniegumi un kas jāvalkā īstam vīrietim. Vidusceļu starp maskulīnu sportiskumu un eleganci atrada Parīzes vecākais modes nams Lanvin, kurš kopš 2005. gada piedāvā snīkerus kā vīriešiem, tā sievietēm, turklāt nevis kā atsevišķu zīmola līniju, bet gan prezentējot modes skatēs. Lanvin snīkerus iemīļoja jaunās tūkstošgades zvaigznes – informācijas tehnoloģiju attīstītāji un uzņēmumu vadītāji.

Lanvin, 2005 (Foto: Publicitātes foto)

Tendences popularizēt? Nē, radīt!

2009. gadā zīmols Louis Vuitton izvēlējās radikāli jaunu pieeju luksusa snīkeru modei. Parīzes modes nams noalgoja hiphopa un ielu modes zvaigzni Kanji Vestu – ne tikai papozēt reklāmas kampaņā, bet pašam radīt vairākas snīkeru versijas: augstos ar vārdu Jasper (tas bijis veltījums Vesta draugam un stilistam Ibn Džasperam) un zemos Don. Nelielā apjoma kolekcija, kuras apavi bija darināti no vissmalkākajiem materiāliem un rotāti ar 24 karātu zelta riņķīšiem un šņoru spiednēm un notaksēti ap tūkstoš ASV dolāru par pāri, tika izpārdota nekavējoties. Jāpiebilst, ka jau tuvāko piecu gadu laikā Kanjes snīkeru cena izsolē sasniedza pat 20 000 dolāru par pāri.

Pārdefinēta vīrišķība

Sarkano kurpju zoļu autors Kristiāns Lubutēns 2011. gadā prezentēja pirmo zīmola apavu kolekciju vīriešiem. Tās nagla bija kniedēm rotāti Roller-Boat snīkeri – mokasīnkurpju Rollerboy interpretācija sportiskākā stilā. Šī bija viena no pirmajām reizēm, kad pēc definīcijas tik sievišķīgs apavu zīmols guva vīriešu ievērību – un stiprais dzimums varēja bez kādas kauna sajūtas iekļauties modes un luksusa cienītāju rindās.

Christian Louboutin Roller-Boat, 2011 (Foto: Publicitātes foto)

Garkājainie snīkeri

Viens no spilgtākajiem modes un sporta simbiozes piemēriem ir snīkeri uz platformas zoles, ko 2012. gada pavasarim/vasarai radīja franču modes dizainere Isabella Maranta.

Isabel Marant, 2012 (Foto: Publicitātes foto)

“Snīkeri ir ļoti ērti, bet nav īpaši eleganti. Piešķirt tiem augstus papēžus nozīmē piešķirt to valkātājai garas kājas. Esmu tāda pati kā citas sievietes – gribu izskatīties slaidāka un garāka, bet ne tālab pārcentusies. No rīta labprāt uzvelku skaistas drēbes un apavus, bet šī izvēle ir pārdomāta, ja paredzēta gara un smaga darbadiena. Mani snīkeri ir modes un dzīves līdzsvars vienā apavu modelī,” reklamēja autore.

Isabel Marant (Foto: Shutterstock)

Lambordžīni starp snīkeriem – Yeezy fenomens

Stiprā dzimuma pārstāvji nelabprāt ļaujas eksperimentiem ar personīgo stilu, bet jauni snīkeri var palīdzēt to mainīt pavisam nesāpīgi. Nebija brīnums, ka mūziķa Kanjes Vesta un Adidas radītais snīkeru pāris Yeezy 750, kas izcēlās ar neitrālu toni, ieturētu eleganci un sportiskumu, pa tiešo no modes skates devās uz slavenību apavu plauktiem.

Yeezy 750 Boost Adidas x Kanye West, 2013 (Foto: Publicitātes foto)

Vēl iecienītāks (arī drosmīgāks) bija nākamais – 2015. gada – modelis 350, kas kļuva par 2015. gada Footwear News 29 Gada apaviem. Pārdošanas cena – aptuveni 100 dolāru, tālākpārdošanas cena – jau 2000 dolāru. Ažiotāža bija milzīga: naktī pirms šo apavu izlikšanas pārdošanā cilvēki stājās rindās pie Adidas veikala, reģistrējās iegādei – un tik nokaitētā atmosfērā policija pat bija spiesta reģistrēt pirmo “sneaker violence” epizodi kopš pērnā gadsimta 80. gadiem.

Breds Pits "Adidas Yeezy Boost Grey/Gum 750" snīkeros. (Foto: Vida Press)

Fenomena iemesli: Yeezy 350 Boost atbilda aktuālajai tendencei – skriešanas apavu stilam – un bija gana ekskluzīvs, jo tika ražots ierobežotā skaitā. “Šoreiz mans iedvesmas avots ir autošovi. Atceros, ka tad, kad bērnībā pirmoreiz dzīvē redzēju Lamborghini, pārdevējs aizliedza tam pat pieskarties. Tas padarīja mani apsēstu – tagad it visā, ko daru, ir kaut nedaudz no lamborgīni,” tiekšanos pēc ekskluzivitātes uzsvēra arī pats Kanje.

Kendala Dženere "Yeezy Boost 350 V2" snīkeros. (Foto: Vida Press)

Zeķīšu ēra

2016. gada nogalē modes nedēļas pārpludināja snīkeri, kas izskatījās kā trikotāžas zeķītes. Populārākās no tām bija Balenciaga Speed, ko modes žurnāls Vogue pasludināja par 2017. gada apaviem, savukārt repere Kārdija Bī apdziedāja savā hitā I Like It – “I like those Balenciagas, the ones that look like socks” (“Man patīk tās balensjagas, tās, kas izskatās pēc zeķēm”). Ierobežota tirāža, neskaitāmi uzlabojumi un papildinājumi, nenoliedzams komforts – arī pēc šiem 550 ASV dolāru vērtajiem apaviņiem nācās stāvēt fiziskās vai digitālās rindās.

Balenciaga Speed, 2016 (Foto: Publicitātes foto)

Neglītie snīkeri

Tajā pašā gadā, kad klajā tika laistas čībiņas-zeķītes, Balenciaga, Gucci un Christian Louboutin debitēja ar tā dēvētajiem neglītajiem jeb tētuku snīkeriem (to biezās zoles daudziem atgādināja ortopēdiskos apavus, ko mēdz valkāt vecāka gadagājuma vīrieši).

Dizainers Marks Džeikobs "Balenciaga Triple S" snīkeros uz sarkanā paklāja. (Foto: Shutterstock)

Balenciaga radošajam direktoram Demnam Gvasalijam izdevās pārspēt pašam sevi, radot izcili populāros snīkerus Triple S ar trīs slāņu zoli, šķietami novalkātu sietiņa auduma virsu, pārlielām šņorēm un – lai jautrības nemaz netrūktu – apavu izmēru uz purngala.

Aktrise Treisija Elsa Rosa "Balenciaga Triple S, 2017" snīkeros. (Foto: Shutterstock)

Kosmosa laikmets

Louis Vuitton preses relīze par 2017. gada hipermasīvo modeli The Archlight bija detalizēta un izsmeļoša: “Iedvesmojoties no 90. gadu vintāžas un futūrisma, The Archlight izmantojām dažādus tehniskos audumus, pārlielu gumijas zoli un pamanāmu mēlīti. Dažādas krāsu versijas atbilst dažādiem personīgajiem stiliem un laikam. Dizains vēsta par dizainera Nikolā Geskjēra mīlestību uz zinātnisko fantastiku, piemēram, Stranger Things un Star Wars.”

Louis Vuitton The Archlight, 2017 (Foto: Publicitātes foto)

Karaliskais ielu stils

Vēl viens, karaliskāks pieteikums tētuku snīkeru segmentā – Gucci 2018. gada modelis Sega, kas atgādina kalnu zābaku un sporta apavu hibrīdu. 1590 ASV dolāru vērtie apavi, kuri gatavi izpatikt dažādām gaumēm – piecās dažādās krāsu versijās un ar kristāliem rotātām noņemamām siksniņām –, esot tapuši, senās videospēles Sega iedvesmoti, un to apliecina arī Gucci logotips klasiskajā Sega rakstībā.

Gucci Sega, 2018 (Foto: Vida Press)

Minimālisms pret maksimālismu

Pēdējos pāris gados aktualizējusies jauna masīvo sporta apavu alternatīva. Mode nostalģiski virzās pa apli, un apritē atgriežas klasiskie modeļi. Protams, pirmajā vietā ir tālajā 1971. gadā radītais dižpārdoklis Adidas Stan Smith, ko pirms gadiem pieciem saulītē izcēla Fēbe Filo (tobrīd Celine galvenā dizainere), un Alexander McQueen 2019. gada piedāvājums, kas balansē uz robežas starp futūrismu un minimālismu.

Adidas Stan Smith, 1971 (Foto: Publicitātes foto)

Dženifera Lopesa "Alexander McQueen" snīkeros. (Foto: Shutterstock)

