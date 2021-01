Uztura bagātinātāji skaistumam - vai tie sniedz to, ko sola?

Konsultē:

Jānis Leitis , sportists, uztura speciālists,

Dr. Jana Janovska , dermatoloģe, preventīvās medicīnas speciāliste.

Izvērtēt nepieciešamību

Ik pa laikam saņemu jautājumus par šobrīd tik populāro uztura bagātinātāju izvēli, un šādos brīžos mēdzu atvaicāt – kam tev tas ir nepieciešams? Skaistas bildītes Instagram, draudzeņu ieteikums, daudzsološa reklāma ir izplatītākie iemesli, kādēļ pieņemam lēmumu iegādāties kādu no šiem brīnumlīdzekļiem.

Uztura speciālists Jānis Leitis skaidro, ka mērķim būtu jābūt balstītam uz katra konkrētajām vajadzībām un analīzēm. “Bezjēdzīga šādu produktu lietošana rada lieku slodzi organismam, kuram ar to visu jātiek galā. Ja uzturs ir sabalansēts un pilnvērtīgs, cilvēks ir vesels un jūtas labi, viņam nekas papildus nav nepieciešams.” Tāpēc viņš iesaka vispirms konsultēties ar speciālistiem – dermatologu, trihologu, uztura speciālistu.

Arī es pati regulāri veicu analīzes un raugos, kā konkrētos periodos organismam pietrūkst. Ja, piemēram, dzelzs trūkumu nespēju kompensēt ar uzturu, tad ārste izraksta konkrētu preparātu, ko lietoju kursa veidā. Pēc tam analīzes veicu atkārtoti, lai noskaidrotu, vai produkts ir devis rezultātu.

Novērtēt efektu, ko devuši uztura bagātinātāji, kuri sola uzlabot ādas kvalitāti, nav tik vienkārši, bet ne neiespējami. Piemēram, var veikt ādas stāvokļa diagnostiku un pēc kursa beigām pārliecināties, vai reāli paaugstinājies ādas mitruma līmenis un elastība. Tas vismaz sniegs priekšstatu, vai ieguldītā nauda nav iztērēta veltīgi un vai preparātu ir vērts lietot atkārtoti.

Kolagēna preparāti – vai pilda to, ko sola?

Šobrīd populārākais skaistuma industrijas trends ir uztura bagātinātāji ar kolagēnu. Kā zināms, kolagēns ir olbaltumviela, kas atbild par tvirtu ādu un ne tikai – tas satur kopā mūsu organisma saistaudus un atrodams praktiski visās ķermeņa struktūrās. Kolagēna struktūru veido aminoskābju komplekss, un, savienojoties vairākām kolagēna molekulām, veidojas šķiedras, kas ādai nodrošina tās ka rkasa balstu. Nonākušas zarnu traktā, šīs garās molekulas nespēj pilnībā sadalīties un uzsūkties, tāpēc kolagēna šķiedra ir jāsadala iepriekš.

Vienkāršākais veids, kā to izdarīt, ir novārot kaulu buljonu un iegūstot želatīnu, kas ir viens no populārākajiem un pieejamākajiem kolagēna avotiem. Arvien izplatītāks kļūst tā dēvētais hidrolizētais kolagēns, kura iegūšanas procesā garās kolagēna šķiedras tiek sadalītas atsevišķās aminoskābēs un peptīdos, ko mūsu organismam uzņemt ir visvieglāk.

Ar gadiem šūnu atjaunošanās procesi palēninās, pasliktinās ādas kvalitāte, mati kļūst plānāki, sausāki un nereti pasliktinās pašsajūta kopumā. Tas arī ir brīdis, kad sākam raudzīties uztura bagātinātāju virzienā. Jānis Leitis uzsver – ja nemainām dzīvesveidu kopumā, viens uztura bagātinātājs lielu jēgu nedos. Primāri ir jātiek vaļā no tā, kas bojā jau pieminētās kolagēna šķiedras, piemēram, uzturā mazāk jālieto cukurs, kas izraisa glikāciju. Tas ir bioķīmisks process, kad cukurs sasaistās ar olbaltumu vai tauku molekulām, tās glikējot un tādejādi radot šūnu bojājumus. Rezultāts: netiek sintezēti vajadzīgie hormoni un citas organismam vitāli nepieciešamās vielas.

“Cukurs izraisa ķīmiskas pārmaiņas kolagēna šķiedrās – tās salīp, sliktāk notur ūdeni un deformējas, kavējot dabīgos ādas atjaunošanās procesus,” uzsver Jana Janovska. Šūnu atjaunošanās procesus negatīvi ietekmē arī UV starojums, smēķēšana, stress, mazkustīgs dzīvesveids. Vēl viens būtisks faktors, ko piemin Jānis Leitis, ir organisma spēja noteikt prioritātes. Ja mēs lietosim hidrolizēto kolagēnu, lai uzlabotu matu un ādas kvalitāti, organisms uzņemtās aminoskābes vispirms izmantos, lai atjaunotu savas vitāli svarīgās funkcijas – dziedētu brūces, cīnītos ar iekaisumiem vai izmantotu citu olbaltumvielu sintēzē. Tāpēc konkrētu rezultātu sasniegsim, ja piekopsim veselīgu dzīvesveidu – tad uztura bagātinātājs kalpos kā kūkas dekors, nevis pamatne.

Kā izvēlēties īsto

Tātad vispirms jāizvērtē organisma vajadzības un lietošanas mērķis, ko noteiks speciālists. Kad esam nonākuši līdz preparāta iegādei, jāraugās, kas to ražo – vai šīs kompānijas prece ir pamatota ar zinātniskiem pētījumiem un sertificēta. Būtiska ir preparātā izmantoto aktīvo vielu koncentrācija, kā arī izcelsmes avoti, taču to noskaidrot ir sarežģīti. Dzīvnieku kaulos, ko izmanto kolagēna preparātos, var uzkrāties smagie metāli, savukārt augu valsts un jūras produkti var saturēt pesticīdus, herbicīdus un citas toksiskas vielas. Tāpēc atbilstoši sertificēti produkti noteikti būs drošākā izvēle.



Vēl viens faktors, par kuru diskutē speciālisti, ir konkrētā preparāta uzsūkšanās. Runājot par hidrolizēto kolagēnu, Leitis uzsver, ka zinātnisku pētījumu par šo produktu efektivitāti ir maz, turklāt tie saistīti ar konkrētiem ražotājiem, tomēr skaidrs viens – jo sīkāk vielas ir sašķeltas, jo tās labāk uzsūcas. Jana Janovska piebilst, ka zinātniskā pamatojuma tomēr pietrūkst un nozare ar nepacietību gaida nopietnu neatkarīgu pētījumu.



Jāņem vērā, ka uzsūkšanās procesā liela nozīme ir tievās zarnas, kuņģa un aizkuņģa dziedzera veselībai. Arī attiecībā, piemēram, uz D vitamīnu nereti novērojamas situācijas, kad vienam tas iedarbojas izcili, bet citam nesniedz vēlamo rezultātu – arī tā var būt nevis produkta, bet gan zarnu mikrofloras vaina. Tāpēc ir vērts veikt analīzes pēc konkrēta preparāta lietošanas un to nomainīt pret citu – ja nelīdz arī nākamais, ieteicams pievērst uzmanību gremošanas orgānu veselībai. Šobrīd virkne vitamīnu, tostarp C, tiek ražoti tā dēvētajā liposomālajā formā, kas uzlabo to biopieejamību un uzsūkšanos. Un, piemēram, kolagēna preparātus iesaka dzert tieši kopā ar C vitamīnu vai bioflavonoīdiem, kas pastiprinot to efektivitāti.



Tātad uztura bagātinātāju lietošana ir atbalstāma, ja tā pārdomāta, tiek kontrolēta un sniedz vēlamo efektu. Tomēr speciālisti ir vienisprātis, ka vispirms jāsakārto dzīvesveids un tad jāķeras pie papildlīdzekļiem, nevis jācer, ka šie preparāti kļūs par panaceju, kas atrisinās visas problēmas. To, kā izskatāmies un jūtamies, primāri ietekmēs sabalansēts uzturs, kustības, stresa kontrole un miegs. Vērts papētīt tā dēvēto life hack speciālistu padomus: viņi bieži vien iesaka pārbaudītas metodes un palīglīdzekļus dienas režīma sakārtošanai. Ja novērojami miega traucējumi, ieteicams palietot melatonīnu saturošus preparātus vai magniju, stresa mazināšanai par sevišķi efektīvu tiek uzskatīts fosfatidilserīns, enerģijas vairošanai noderēs dzintarskābe, bet kurkuma palīdzēs regulēt mikrobiomu un vairot labās baktērijas. Savukārt antioksidantus vislabāk uzņemt svaigā veidā – ar uzturu – un noteikti jāatceras par nepiesātinātajām taukskābēm (sevišķi dažādās augu eļļās sastopamajām), kas arī piedalās šūnu atjaunošanā.

Uztura bagātinātāji skaistumam un dzīvesveida sakārtošanai

LYL Love Your Life LYLsunD3 – vitamīns izsmidzināma spreja formā ar zinātniski pierādītu iedarbības efektivitāti, kas uzsūkšanās jaudā ievērojami pārspēj D vitamīnus spreja formā uz eļļas un ūdens bāzes. Pateicoties mikroemulsijas LYLmicroÔ formulai, spēj pacelt D3 vitamīna līmeni asinīs vidēji līdz pat 132 % mēneša laikā. Cena: 15 €.

Foto: Publicitātes foto

SAAPIO hidrolizētais kolagēns, kas iegūts no zivīm. Palielina kolagēna līmeni organismā, sekmē matu augšanu un palīdz stiprināt nagus. Piedalās ādas atjaunošanas procesos, piešķirot tai stingrību un elastību. Ieteicams lietot kopā ar Acerola pulveri, kas satur C vitamīnu. Cena: 45 € (300 g).

Foto: Publicitātes foto

VPLAB Beauty Collagen Peptides satur 100 % hidrolizēto liellopu izcelsmes kolagēnu VERISOL®. Palīdz stimulēt jauna kolagēna ražošanu, piešķir ādai elastību, samazina smalkās grumbiņas, stiprina nagus. Cena: 16,99 € (150 g).

Foto: Publicitātes foto

Schukin Lab Sleep Mixture sastāvā ir melisas, pasifloras un baldriāna ekstrakti, kas atslābina nervu spriedzi, melatonīns palīdz samazināt iemigšanai nepieciešamo laiku, nodrošina dabisku un veselīgu miegu. Cena: 13,50 €.

Foto: Publicitātes foto

Amrita Maca Good Energy makas saknes pulveris satur antioksidantus, minerālvielas un augu savienojumus, kas uzlabo smadzeņu darbību, vairo enerģiju, paaugstina libido, var palīdzēt mazināt menopauzes simptomus, tostarp trauksmi un garastāvokļa svārstības. Cena: 23 €.

Foto: Publicitātes foto

Herbalife Nutrition Formula 2 – vitamīnu un minerālvielu komplekss sievietēm. B grupas vitamīni, kalcijs un cinks nodrošina normālu enerģijas ieguves vielmaiņu, palīdz uzturēt kaulu, ādas matu un nagu veselību.

Foto: Publicitātes foto

My Vegan fosfatidilserīns. Tā ir organismā dabīgi atrodama uzturviela, kas iesaistīta smadzeņu nervu šūnu darbībā. Uzlabo koncentrēšanās spējas, atmiņu, garastāvokli, veicina veselīgu miegu, kombinācijā ar omega-3 taukskābēm nomierina nervu sistēmu. Cena: 40,99 € (100 g).

Foto: Publicitātes foto

Saistītās ziņas Kristīne Krūze-Hermane: "Manai mammai pieder skaistuma salons, taču kosmetologu apmeklēt man nav laika" "Pastaigas" jaunākajā numurā - gada labākās kosmētikas apkopojums un skaistuma procedūru ceļvedis Kā atgūt skaistumu un enerģiju: padomi, kas ļaus atkal būt formā