Noslēgusies Rīgas Fotogrāfijas biennāle 2020

Biennālē šogad piedalījās vairāk nekā 60 dalībnieku no 13 valstīm, reflektējot par fotogrāfijas jēdzienu mūsdienās, kā arī digitālā laikmeta mantojumu un tā ietekmi uz mūsu uztveri, domāšanu un attēlu kultūru kopumā.

Rīgas Fotogrāfijas biennāles 2020 programmu vadītāja Inga Brūvere par šā gada programmu: “Rīgas Fotogrāfijas biennāles programma šogad ir izvēlējusies pievērsties realitātes arheoloģijai, kas līdztekus ierastai metodei – pētīt dažādus pagātnes slāņus, apskatīja arī mūsdienu – digitālā laikmeta mantojumu.

Izstāde “Ekrāna ēra II: Ainava” Rīgas mākslas telpā. (Foto: Ansis Starks)

Attēls kā viens no informācijas nesējiem mūsdienās lielā mērā ir zaudējis savu dokumentāli reprezentējošo funkciju un ieiet jaunā attīstības posmā. Realitātes jēdziens arvien vairāk kļūst abstrakts. Brīžiem mēs vairs nespējām atšķirt fikciju no realitātes un realitāti no fikcijas. Tehnoloģiju laikmetā arvien aktuālāks kļūst jautājums – kādu mantojumu mēs atstāsim nākamajām paaudzēm?”

Rīgas Fotogrāfijas biennāles 2020 norises bija skatāmas Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Latvijas Nacionālajā bibliotēka, Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības izstāžu zālē "Rīgas mākslas telpa", Latvijas Fotogrāfijas muzejā, Galerijā ALMA, ISSP Galerijā, Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta pieturvietās, grāmatnīca un bārā “Bolderāja”, Kinoteātrī “Kino Bize”, Cēsu Izstāžu namā.

Diskusija “Nākotnes vīzijas” Rīgas mākslas telpā. (Foto: Juris Rozenbergs)

Savukārt 6. novembrī Daugavpils Marka Rotko centrā atklāto Ķīnas mākslinieka Siliana Ma personālizstādi “Svārstības no nekārtības uz kārtību” varēs skatīt līdz pat 2021. gada 10. janvārim. Izstāde tiek organizēta 3. starptautiskā fotogrāfijas simpozija ietvaros, Daugavpils Marka Rotko centram sadarbojoties ar Rīgas Fotogrāfijas biennāli. Izstādē skatāmās darbu sērijas tapušas pēdējo trīs gadu laikā; tajās risināto tēmu spektrā ir politika, identitāte un tehnoloģijas, reflektējot par fotogrāfijas uzņemšanu kā paradoksālu darbību, kas reizē pierāda un apgāž vienlaicīgas esamības pieredzi.

