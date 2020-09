Oktobrī notiks nepieradinātās mūzikas festivāls "Skaņu mežs 2020"

2. oktobra koncertvakarā būs dzirdams komponista Andra Dzenīša dibinātais elektro-akustiskās mūzikas ansamblis Woodpecker Project, kura sastāvā šobrīd ietilpst arī Arvīds Kazlausks, Ritvars Garoza un Gatis Zaķis. Šajā vakarā uzstāsies arī skaņu inženiera, ievērojamās studijas „Dubplates & Mastering" dalībnieka un elektroniskās mūzikas komponista Rašada Bekera (Rashad Becker) duets ar saksofonistu un komponistu Andrē Vidu (André Vida).

Bekera 2013. gada ieraksts „Traditional Music of Notional Species Vol. I" tika ierindots žurnāla The Wire magazine 2013. gada labāko ierakstu topa trešajā vietā. Žurnāls FACT šo albumu nodēvējis par „mežonīgu ierakstu no fascinējošas personības". Andrē Vida savukārt ir ievērojamā komponista Entonija Brekstona (Anthony Braxton) skolnieks un viņa kompozīcijās tiek pētītas ne tikai dažādu estētiku kopīgās šķautnes, bet arī jebkura instrumenta spēlēšanas fiziskais aspekts, un jau to idejiskā līmenī parasti tiek iecerēta arī kinētisku instalāciju, horeogrāfijas, apgaismojuma vai kāda cita vizuāla aspekta klātbūtne.

Vācu laikmetīgās mūzikas ansamblis Sonar Quartett atskaņos itāļu mikrotonālās mūzikas un minimālisma priekšvēstneša Džacinto Šelsi (Giancinto Scelsi) mūziku, konkrētāk, darbus „Manto" solo altam, „I riti funerali di Carlo Magno AD814" čellam un perkusijai, kā arī Šelsi Ceturto un Piekto stīgu kvartetu.

Kritiķis Franks Kampfers medijā „Deutschlandfunk" rakstījis, ka ansamblim piemīt „humors, emocionalitāte un entuziasms eksperimentēt, kam līdzvērtīgu mūsdienu avangarda mūzikas koncertos sastapt nav iespējams". Sekojoši šim priekšnesumam Šelsi vokālo skaņdarbu „Hô" izpildīs latviešu mecosoprāns Ieva Parša. Šis priekšnesums ir debijas koncerts „Skaņu meža" vadītajam projektam REMAIIN (www.remaiin.eu), kas šķetina citu kultūru ietekmi Rietumu avangarda mūzikā.

„Skaņu meža" līdzdibināto platformu SHAPE pasākumā pārstāvēs Džims Kempbels (Jim Campbell) jeb Rrill Bell, kas savas kolāžmūzikai līdzīgās improvizācijas veido, manipulējot ar audiokasetēm, līdzīgi kā savulaik hip-hopa un trokšņu mūzikas subkultūrās savulaik tika manipulēts ar vinilplašu atskaņotājiem.

9. oktobra koncertvakara centrā būs divu īpaši „Skaņu mežam" radītu darbu pasaules pirmatskaņojumi. Abu darbu autori koronavīrusa pandēmijas dēļ koncertā nebūs klātesoši, taču to darbu atskaņojums tiks nodrošināts divos atšķirīgos veidos. Pianiste un Lielās mūzikas balvas laureāte Agnese Egliņa, kas darbojas arī Trio Art-i-Shock ietvaros, sniegs pirmatskaņojumu amerikāņu komponista, trombonista, datormūzikas novatora un Makārtura „ģēniju balvas" laureāta Džordža Lūisa (George E. Lewis) kompozīcijai „Blombos Workshop". Lūiss ir viens no afro-amerikāņu komponistu un instrumentālistu savienības AACM dalībniekiem, un darbus solo klavierēm nav rakstījis kopš 1994. gada. Lūisa 2008. gadā publicētā grāmata „A Power Stronger Than Itself: The AACM and American Experimental Music" saņēma prestižo Amerikas Grāmatu balvu. 2018. gadā Džordžs Lūiss saņēma goda doktora grādu Hārvardas universitātē.

Agnese Egliņa (Foto: Jānis Deinats)

Mākslinieku un elektroniskās mūzikas komponistu Marianas Rozenfeldes (Marina Rosenfeld) un Bena Vidas (Ben Vida) darbs savukārt tiks atskaņots elektroniski un pat automātiski – ģeneratīvā daudzkanālu mūzikas kompozīcija katrā atskaņošanas reizē skan mazliet citādāk, un savā ziņā var skanēt bezgalīgi, jo tās zināmā algoritmā balstītie skaņu virknējumi var turpināties neizsmeļamās variācijās. Rozenfelde un Vida jau sākot ar 2014. gadu bieži uzstājas arī kā improvizētas elektroniskās mūzikas duets, un līdz šim mirklim ir izdevuši divus kopalbumus. Pēdējais no tiem - šogad publicētais „Vertice" – nācis klajā mākslas galerijas Fridman Gallery jaundibinātās mūzikas izdevniecības paspārnē.

Šajā vakarā būs dzirdama arī salīdzinoši nesen koncertēt atsākusī latviešu „new wave" grupa 19 Gadi Pirms Sākuma un britu-itāļu pašu vārdiem raksturotais „kibernētiskā industriālā hip-hopa" duets Kinlaw & Franco Franco.

Austrālijā dzimušais elektroniskais mūziķis Orens Ambarči (Oren Ambarchi) šajā vakarā uzstāsies kopā ar savu dzīvesbiedreni, skaņu mākslinieci Krisu Koulu (Crys Cole) – Koulas intīmās, nereti klusās, bet disruptīvās muzikālās perspektīvas brīžiem kontrastē ar Ambarči vilkmi uz pilnasinīgu, jaudīgu skaņu, taču brīžiem arī izceļ visniansētākās, filigrānākās un atturīgākās pieejas no viņa izteikti daudzveidīgās muzikālo režīmu paletes. Ambarči un Koula tiktāl ir publicējuši tikai vienu dueta ierakstu – 2017. gada „Hotel Record" – taču ir ierakstījuši arī trio albumus ar zviedru skaņu mākslinieku Leifu Elgrēnu (Leif Elggren) un britu brīvās improvizācijas novatoru Kītu Rovu (Keith Rowe).

Orens Ambarči un Krisa Koula (Foto: Publicitātes foto)

Platformu SHAPE festivālā pārstāvēs Jay Glass Dubs - ASV dzimis grieķu izcelsmes elektroniskās mūzikas producents, kura daiļrade vērsta uz „dub" mūzikas konvenciju apspēlēšanu, liekot īpašu uzsvaru uz tās „kailāko" formu, kurā tā sastāv vien no ritma sitieniem, basa līnijas, vokāla un efektiem. Jay Glass Dubs albums „Epitaph" tika iekļauts žurnāla The Wire Magazine veidotajā piecdesmit 2019. gada labāko mūzikas ierakstu sarakstā.

10. oktobra koncertvakarā „Skaņu mežā" atgriezīsies starpžanru avangarda mūzikas projekts KTL, kurā darbojas grupas Sunn 0))) ģitārists Stīvens O'Mellijs (Stephen O'Mally) un datormūzikas komponists, ievērojamās austriešu izdevniecības Editions Mego vadītājs Pīters Rēbergs (Peter Rehberg). Projekts tika dibināts, lai radītu skaņu celiņu režisores un horeogrāfes Žizeles Vjenas (Gisèle Vienne) izrādei „Kindertotenlieder", un visai uzskatāmi apvienoja avangarda metāla un tā saucamās „ekstrēmās datormūzikas" elementus, taču dueta mūzika kopš tā laika ir ievērojami pārkāpusi šo žanrisko dihotomiju, izkopjot savu, unikālu skanējumu.

KTL (Foto: Publicitātes foto)

Brīvo improvizāciju no visai negaidītā perspektīvā pārstāvēs Šveicē dzīvojošais amerikāņu perkusionists un elektroniskais mūziķis Džeisons Kāns (Jason Kahn). Kāns ir pazīstams kā viens no neatlaidīgākajiem klusās un atturīgās redukcionisma improvizācijas proponētājiem, taču virknē nesenāko ierakstu ir negaidīti sācis eksperimentēt ar daudz impulsīvāku un ekspresīvāku skanējumu – intensīvu bungošanu un intuitīvu, dadaistisku vokālu.

Džeisons Kāns (Foto: Publicitātes foto)

Eksperimentālo popmūziku šajā koncertvakarā pārstāvēs Londonā dzīvojošā amerikāņu dziesminiece un multi-instrumentāliste Ešlija Pola (Ashley Paul), kas laikmetīgās mūzikas, „radošās mūzikas" un brīvās improvizācijas elementus tiecas samierināt ar popmūzikas struktūrām un satraucoši trauslu, savaldīgi izmisīgu vokālu. Mūziķi uz skatuves pavadīs brīvās improvizācijas kontrabasists Oto Vilbergs (Otto Willberg).

Londonā dzīvojošā amerikāņu dziesminiece un multiinstrumentāliste Ešlija Pola. (Foto: Publicitātes foto)

Festivāla goda viesis būs austriešu trombonists un komponists Radu Malfati (Radu Malfatti). Kritiķis Džeofs Orenss par Malfati raksta sekojoši: „Radu Malfati ir viens no līderiem kustībā, kas avangarda mūziku no jauna padara radikālu. Atsakoties no brīvās improvizācijas ar argumentu, ka tā ir pārāk regulēta, viņš laikmetīgo kompozīciju izvedis ilgās klusuma pauzēs." Malfati tiek uzskatīts par cilvēku, kas minimālismu atkal padara bīstamu – ekipēts ar provokatīviem viedokļiem par visu, sākot ar džeza mūziku un beidzot ar laikmetīgās mūzikas avangardu, viņš raksta kompozīcijas, kas patiesi atrodas uz mūzikas un skaņas robežas. Malfati ir viens no izteikti klusās un „keidžiskās" komponistu skolas Wandelweiser pārstāvjiem.

Radu Malfati (Foto: Publicitātes foto)

Festivāla noslēdzošajā koncertvakarā būs dzirdami arī pašmāju mūzikas projekti Clausthome (sadarbībā ar mākslinieku Mārtiņu Ratniku) un +K+M+B. Clausthome ir divu cilvēku projekts, kas tika uzsākts gadsimtu mijā kā mūzikāla interpretācija noise/industrial mūzikas subkultūrā. Projekts aizsākās no intereses par skaņas sintēzi un radio viļņiem un laika gaitā fokusējās uz pašradītām skaņu un pārveidotām video atskaņošanas ierīcēm, radio raidītājiem, uztvērējiem un sintezatoriem, lai izpētes un iztēles elementus reproducētu personīgāk.

Mārtiņš Ratniks strādā mediju mākslas un grafikas dizaina jomās. Viņš ir Jauno mediju kultūras centra "RIXC" biedrs, kā arī viens no mākslinieku grupas F5 ("Famous Five") dalībniekiem. Pasniedzējs Latvijas Māklsas akadēmijas Vizuālās Komunikācijas nodaļā. Jau vairāk kā desmit gadus sadarbojas ar grupu Clausthome, ceļojot kopīgās frekvencēs, uztverot un pētot sastaptās parādības. Clausthome un Ratniks uzstāsies ar darbu "ENTROPIK ARCHIVE", ko raksturo kā "gaistošu dzīvības elementu un signāla traucējumu izpēti".

+K+M+B ir Kristiana Brektes, Modra Svilāna un Māra Butlera tumšās elektroniskās mūzikas projekts. Paši mūziķi šo projektu dēvē par mistiķu apvienību un piesaka sevi ar sekojošajiem vārdiem: „Kārlim Straubergam ir grāmatas par latviešu buramvārdiem, kas mirstot pārgāja uz nākošo paaudzi un bija slepeni, lai to izpaušana neatņemtu teicējam spēku. Tagad šīs grāmatas ir nonākušas citas paaudzes rokās, mākslinieku apvienībā +K+M+B. Šie vīri maskās pārvērš skaņās visu, kam pieskaras, un neviens cilvēks, zvērs vai koks, kas pagadās viniem pa rokai, nezina, vai tikai kādā jaukā dienā neiekļūs paranormālo parādību un skaņu ietekmē."

Ņemot vērā vīrusa Covid-19 globālās pandēmijas radītos sarežģījumus un faktu, ka "Skaņu meža" programma lielākoties sastāv no ārvalstu māksliniekiem, lūdzam apmeklētājus būt saprotošiem pret iespējamām programmas izmaiņām, kas var tikt izziņotas līdz pat koncertu norises sākumam.

Informācija pasākuma apmeklētāju veselības drošībai

Lūdzam ņemt vērā, ka apmeklētājiem ir jāievēro divu metru savstarpēja distance un koncertu laikā jāsaglabā savas sēdvietas. Apmeklētāji tiek aicināti nēsāt sejas maskas un sekot telpā izvietotajām norādēm.

Pasākuma vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

Biļešu tirdzniecība

Ievērojot ar koronavīrusa pandēmiju saistītus drošības pasākumus, uz festivālu tiek pārdots ierobežots skaits biļešu un īpaši neliels skaits abonementu, kas nodrošina apmeklējumu uz abiem centrālajiem koncertvakariem. Vienas biļetes cena ir 15 EUR, savukārt abonementa cena ir 23 EUR. Biļetes ir iespējams iegādāties „Biļešu servisa" kasēs un www.bilesuserviss.lv.