Harmonija starp darbu un ģimeni. Grenardi vadītājas, zīmola Spring Light dibinātājas Alīnas Spriņģes pieredze

Par ģimenes uzņēmuma GRENARDI, kurš šogad svin 20 gadu jubileju, un zīmola GIVEN by Grenardi izveidošanas aizkulisēm, iedvesmu juvelierizstrādājumu dizaina tapšanā un aktualitātēm rotu tendencēs sīkāk pastāstīs zīmola radoša direktore Alīna Spriņģe.

Alīna ir juvelierizstrādājumu veikalu tīkla GRENARDI vadītāja, GIVEN by Grenardi radošā direktore, aromātisko sveču zīmola Spring Light dibinātāja un trīs dēlu mamma.

Uzzini arī, kā garas pastaigas vienatnē palīdz noskaņoties dienai, kā zīmola Spring Light sveču radīšana atspoguļo Alīnas atmiņas, pasaules uztveri un smaržu izjūtu un kā kopīgs bizness ar vīru veicina harmoniju ģimenes attiecībās.

PA.CĒLUMA 18. raidījums tapis sadarbībā ar Given by Grenardi, un iedvesma smelta no aktuālā PASTAIGAS jūlija/augusta izdevuma.