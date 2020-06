Publicitātes foto

Pirmajā digitālajā modes konferencē Baltijā spriež: dizaineriem vajadzētu piebremzēt

Aizvadīta Baltijā pirmā digitālā modes konference "FashiOn by Spice", kura pulcējusi dažādu jomu ekspertus no Latvijas un ārzemēm – Vogue Business, L'Officiel, MAREUNROL'S un daudzus citus, Jauns.lv informē pasākuma rīkotāji. Konferencē tika apspriestas dažādas ar modes industriju saistītas tēmas gan no biznesa, gan radošās perspektīvas, taču sarunu galvenais fokuss bija vērsts uz Covid-19 pandēmijas ietekmi uz modes industriju tuvākā un tālākā nākotnē.