Laikmetīgās mākslas festivāls "Survival Kit" vēstī, ka būt drošībā ir bīstami

Jansone skaidroja, ka festivāla nosaukums "Būt drošībā ir bīstami" jeb "Being Safe is Scary" aizgūts no mākslinieces Banu Džennetoglu 2017.gadā izstādei "Documenta 14" radītā darba. Vācijas pilsētā Kaselē Džennetoglu nomainīja nosaukumu uz muzeja "Fridericianum" fasādes ar frāzi "Beingsageisscary", daļēji izmantojot jau esošos burtus un daļēji - no jauna atlietas kopijas.



Teksts ir aizgūts no grafiti, ko māksliniece pamanīja uz Atēnu Nacionālās tehniskās universitātes sienas, kad 2016.gada martā tika parakstīta Eiropas Savienības un Turcijas vienošanās par bēgļiem. "Pārkāpjot starptautiskos likumus par bēgļu aizsardzību, vienošanās piespieda izdot Turcijai katru nelegālo Grieķijas robežšķērsotāju. Pagaidu nometnes Grieķijas salās kļuva par aizturēšanas vietām uz nenoteiktu laiku, vairojot izmisumu, trauksmi un pašnāvību skaitu," pavēstīja Jansone.

Pārņemot šo neviennozīmīgo nosaukumu, "Survival Kit" tēma saistās ar drošības un politiskās vardarbības diskursu. "Būt drošībā ir bīstami" aplūko drošības jēdzienu no dumpinieciska skatu punkta, skaidroja Jansone.

Festivāla "Survival Kit" programmu veidos laikmetīgās mākslas darbu izstāde, diskusijas un sarunas ar māksliniekiem publiskās programmas ietvaros, filmu seansi, radošās darbnīcas un ekskursijas.



Šogad "Survival Kit" kuratore būs Katja Krupeņņikova. Viņa ir V-A-C Fonda" kuratoru komandas dalībniece Maskavā, "HKU Mākslas universitātes" docente Utrehtā, Nīderlandē un darbojas kā pētniece mākslas centrā "BAK - basis voor actuele kunst".

2019.gadā Krupeņņikova bija viena no Bergenas Asamblejas "Actually, the Dead Are Not Dead" kuratorēm. Viņa veido kritiskus mākslas projektus, kuros mēģina pārskatīt un pārveidot esošos sociālos un politiskos nosacījumus un attiecības, pavēstīja Jansone.

Starptautiskais laikmetīgās mākslas festivāls "Survival Kit", ik gadu piesaistot vairāk nekā 10 000 apmeklētāju, ir viens no vērienīgākais ikgadējais laikmetīgās mākslas notikums Baltijā kopš 2009.gada.



Tas radās kā reakcija uz ekonomiskās krīzes skarto Latviju ar mērķi rosināt sabiedrību reaģēt uz pārmaiņām mūsdienu pasaulē un pārdomāt dažādas izdzīvošanas stratēģijas. Katru gadu festivālam tiek izvēlēta sabiedrībā aktuāla un nozīmīga tēma.



Kā festivāla norises vietas tiek izmantotas Rīgas tukšās ēkas, lai pievērstu cilvēku uzmanību to nākotnes attīstības potenciālam. Festivāla dibinātāja un mākslinieciskā vadītāja ir Latvijas Laikmetīgās mākslas centra direktore Solvita Krese, un kuratoriālā padomniece - festivāla ilggadīgā kuratore Inga Lāce.

"Survival Kit" organizē Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, kas ir lielākā Latvijas laikmetīgās mākslas institūcija, starptautisku un nacionāla mēroga mākslas notikumu kurators un producents. Kopš 1993.gada tas pēta un veido laikmetīgās mākslas procesus Latvijā un starptautiski, lai provocētu kritisku refleksiju par mūsdienu sabiedrības jautājumiem.

