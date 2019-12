Sabīne Skarule no Latvijas kļuvusi par "H&M Design Award 2020" uzvarētāju

H&M uzskata, ka ir nepieciešams palīdzēt jaunajiem talantiem. Tagad, kad H&M Design Award notiek jau devīto gadu, tā tiek uzskatīta par vienu no pasaulē atzītākām modes balvām, kas atbalsta dizainerus absolventus viņiem tik nozīmīgajā karjeras posmā. H&M Design Award parāda H&M nopietno apņemšanos par jaunajiem talantiem un globālās modes nākotni.

“Tas ir neticami. Iegūt H&M Design Award ir lielisks sākuma punkts uzsākt savu zīmolu. Šī balva paver iespējas un sniedz man brīvību piepildīt savus sapņus.”



Sabīne Skarule, H&M Design Award 2020 uzvarētāja.

“Sabīnes kolekcija bija patiešām brīnišķīga. Tā ir ļoti emocionāla kolekcija, kura patiešām aizkustināja. Tajā ir ļoti dažādi elementi, amata prasme un tehnikas. Tā liek Tev gribēt redzēt vairāk.”

Anna Sofija Johansone, H&M radošā konsultante.

Foto: Publicitātes foto

Sabīnes kolekcijas iedvesma tika gūta no viņas atmiņām par bērnību Latvijā. Adīšanas tehnika ir vēl no pirms-interneta laika, kad Sabīne darināja drēbes kopā ar savu mammu. Sabīne izmantoja šo mantojumu un piešķīra tam jaunu skatu: adījumi ar dažāda lieluma valdziņiem, kā arī tradicionālo kostīmu piegrieztnes, kontrastā ar izteiktiem un sievišķīgiem piegriezumiem.

Sabīne pievienojas iepriekšējo gadu uzvarētājiem, kuri ir guvuši starptautiskus panākumus. 2017. gada uzvarētājs Ričards Kvinns (Richard Quinn) šobrīd ir viens no karstākajiem vārdiem modes jomā. Vienā no skatēm Viņas Majestāte Karaliene sēdēja pirmajā rindā, bet Cardi B Parīzē bija tērpusies no galvas līdz kājām puķainā tērpā no Kvinna kolekcijas. 2018. gada uzvarētāja Stefana Kuka (Stefan Cooke) kolekcijas tagad ir pieejamas tādos zināmos veikalos kā Dover Street Market, bet 2019. gada uzvarētaja Prija Aluvalia (Priya Ahluwalia) jau ir kļuvusi par paraugu jaunajai pārstrādes kustībai.

Foto: Publicitātes foto

Šā gada žūrijā piedalījās Prija Aluvalia, 2019. gada H&M Design Award uzvarētāja, fotogrāfs Fēliks Dol Mailots (Felix Dol Maillot), Vācijas Glamour žurnāla modes redaktore Veronika Tristama (Véronique Tristam), jauno modes talantu atbalstītājs no Londonas – Harijs Fišers (Harry Fisher), kā arī H&M radošā konsultante Anna Sofija Johansone (Ann-Sofie Johansson) un Margarēta van den Boša (Margareta van den Bosch).

H&M Design Award tika aizsākts 2012. gadā ar vēlmi godināt un atbalstīt jaunos talantus no visas pasaules. Kopš tā laika vairāk nekā 4000 absolventi ir pieteikušies un gadu laikā 160 finālisti piedalījušies starptautiskajā konkursā. H&M Design Award bija atvērts gan bakalaura, gan maģistra absolventiem no 42 atsevišķām mākslas skolām no 17 valstīm. Ir nepieciešams parādīt jaunos daudzsološos dizaina talantus, atbalstīt dizainerus absolventus un iedrošināt jauno radošo personu paaudzi kļūt par daļu no modes nākotnes.