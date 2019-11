Apbalvoti jauno modes dizaineru konkursa “Meringue” uzvarētāji

Una Bērziņa un Anita Leina piedalīsies "3rd International Young Designers Contest 2020", kas notiks Kijevā 2020.gada 5.-7.jūlijā. Starptautiskais jauno dizaineru konkurss ir viens no lielākajiem Centrāleiropā. Tā mērķis ir popularizēt jaunos modes talantus, iepazīstinot ar tiem starptautiskos modes industrijas ekspertus, medijus un sabiedrību. Visi konkursa dalībnieki ir nacionālo konkursu uzvarētāji vai laureāti, kas nodrošina pasākumam augtu radošo un profesionālo līmeni.

Foto: Uldis Vilks, Latvijas Modes palāta

Unas Bērziņas kolekcijas "Stāsti. 1.daļa" iedvesma rasta dzimtas fotogrāfiju albumos un ģimenes vērtībās, attieksmē pret apģērbu, tā ilgtspēju agrāk un šodien, tradīcijās un paradumos. Vēsture kārtojas slāņos, atsedzot iepriekšējās paaudzes, to likteņus un dzīves stāstus; kaut kas ir visiem zināms, kaut kas paliek noklusēts kā dzimtas noslēpums. To simbolizē auduma kārtas, savilkumi, polsterējumi, silueti, kas piemēroti vīriešiem, bet pāršūti sievietēm. Tonāli kolekcija atbilst melnbaltās fotogrāfijas estētikai.

Foto: Uldis Vilks, Latvijas Modes palāta

Anitas Leinas kolekcija "Virpuļojošais lidojums" ir tapusi iedvesmojoties no sērferiem, viņu dzīves stila - būt nemitīgā kustībā, dzīvot šeit un tagad, sekot savām sajūtām, pārāk neaizkavēties komforta zonā. Kolekcija ir kā aicinājums ieklausīties sevī un uzdrošināties darīt, riskēt un pamēģināt jauno. Tērpi radīti valkāšanai pēc sportiskām aktivitātēm ārtelpās, tāpēc lietoti netradicionāli materiāli, piemēram, dūnu sega, vaskots diegs un kokvilnas pleds. Tērpi ir ērti un viegli uzvelkami, tai pat laikā izskatās sirreāli.

Foto: Uldis Vilks, Latvijas Modes palāta

Savukārt Milēna Emīlija Seržante ieguva iespēju apmeklēt modes mārketinga un menedžmenta divu nedēļu kursu Milānas Jaunajā mākslas akadēmijā (NABA-Nuova Accademia di Belle Arti Milano). Milēna Emīlija Seržante kolekcijai "Frekvence" iedvesmojusies no monumentālās, sarkanās Kolkas bākas. Tās forma ietekmējusi apģērbu līnijas. Sarkanā krāsa dominē kolekcijā, veidojot atsauci uz bākas funkciju - dienā tā ir pamanāma, naktī izstaro enerģiju ar signāla frekvenci.

Foto: Uldis Vilks, Latvijas Modes palāta

Tika pasniegtas arī četras speciālās balvas:

Unai Bērziņai un Elīnai Grīnbergai universālveikala "Stockmann Riga" balva - kolekcijas pārdošana Stockmann Riga 2020.gada pavasarī,

Kristīnei Zariņai žurnāla "Pastaiga" balva - atpazīstamības publikācija žurnālā,

Ilzei Muciņai žurnāla "Lilit LOOK" balvu par labāko dizainu - atpazīstamības publikācija žurnālā.

"Konkursā "MERINGUE" redzētās finālistu kolekcijas bija ļoti augstā līmenī, kas norāda uz Latvijā iegūtu labu izglītības bāzi un konkrēto topošo dizaineru nopietnu personisko attieksmi. Es novērtēju tēmu dažādību un dalībnieku personiskos uzskatus par modi. Gan konkursa organizēšana, gan modes skašu norise bija patiesi ļoti augstā profesionālā līmenī", - tā konkursa žūrijas priekšsēdētāja Ļuba Popova, NABA-Nuova Accademia di Belle Arti Milano, raksturoja konkursā pieredzēto.

Konkursa "MERINGUE" ietvaros 25. novembrī bija redzamas 11 konkursantu kolekcijas. Visplašāk pārstāvēta bija Rīgas Tehniksā Universitāte - piecas kolekcijas, no kurām divas veidotas kā radošie dueti, kopā apvienojoties Nadīnai Anijai Pogai un Martai Cimdiņai, un Līvai Kreilei un Annijai Grūbei, kā arī Paulas Žauneres, Alīnes Skarules un Kristīnes Zariņas individuās kolekcijas. Četras kolekcijas bija no Latvijas Mākslas akadēmijas, kuras radījušas Anita Leina, Una Bērziņa, Ilze Muciņa un Elīna Grīnberga. Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolu finālā pārstāvēja Milēna Emīlija Seržante. Liepājas, mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu pārstāvēja Ieva Agruma.

Elīna Grīnberga

Kolekcija "Nezināmais" /"Unknown". "Iedomājies pasauli, kurā nepastāvētu modes dažādība. Mēs visi būtu kādas rūpnīcas ražojums vienādā apģērbā…Mūsu atšķirīgais būtu personiskā informācija, kas atspoguļota uz apģērba, visiem redzami, atklājot katra slēptākos noslēpumus… Uz mirkli paskaties uz visu no malas, paskaties uz mūsu patieso pasauli, kurā nav nekā lieka… Tajā ir tikai atklātība.

Nadīna Anija Poga and Marta Cimdiņa

Kolekcija "Sadursme"/"Collision". Vai cilvēks spēj pastāvēt līdzās dabas pārmaiņām, vai tomēr viņš ir šī procesa izraisītājs? Aktualizējot piesārņojuma problēmu, sieviešu tērpu kolekcija radīta no džinsa biksēm, tās saplēšot strēmelēs, sašujot jaunas drānas ar dažādām faktūrām, rakstu un izveidojot jaunus izstrādājumus. Kolekcija papildināta ar košas krāsas polietilēna maisiņiem apģērbu un detaļu izgatavošanā, lai pievērstu uzmanību pārmērīgajai plastmasas maisiņu izplatīšanai.

Līva Kreile and Annija Grūbe

Kolekcija "Rītausma" veidota iedvesmojoties n no rīta gaismas spēles tumsas ieskautā mežā, intergrējot to kolekcijas toņu gammā, auduma apdrukā un kontrastējošos siluetos. Virsjaku monumentālo siluetu līdzsvaro piegulošas kleitas, kas papildinātas ar masīviem auklu sējumiem. Tērpi radīti sievietēm, kuras ikdienas realitātē spēj būt nesatricināmi stipras, saglabājot savu iekšējo trauslumu.

Ilze Muciņa

Kolekcija "Laika sprīdis". Meklējot sevi pieaugušo pasaulē, tu sāc sevi izzināt, iepazīt, bet kaut kas velk atpakaļ. Uzplaukst atmiņas par vecākiem, viņu savstarpējo sinerģiju. Atmiņas par tērpu laikošanu un skapja revīziju, kas ved sajūtu un smaržu atmiņās. Šīs dzimuma mijiedarbības atmiņas ir kolekcijas stūrakmens. Sievišķais satiekas ar vīrišķo vijoties cauri katra tērpa gabalam - konstruktīva iedvesma no vīriešu žaketēm un smokinga krekliem, un sievišķais liegtās formās un gaisīgumā. Dizainos tiek manipulēts ar asimetriju, pārspīlētajām līnijām un dekoratīviem elementiem.

Alīne Skarule

Kolekcija "Tiekamies ārā" /"See you outside"' veidota iedvesmojoties no 1970.gadu beigu Ņujorkas ielu stila. Mūzika, dejas, spilgtas ballītes un ielu māksla ir iespēja katram izpaust savu būtību. Tērpi veidoti brīvi, sportiski, valkāšanai ikdienā. Tie paspilgtināti ar izšuvumiem.

Paula Žaunere

Kolekcija "Panika!" /"Panic!" tika radīta bakalaura darba ietvaros. Tās iedvesmas avots ir hip hop kultūras stils un urbānā pilsētvide ar garfiti zīmējumiem. Rīgā un Jūrmalā tie sastopami daudz - uz fasādēm, pieturvietās, tuneļos un citviet. Mērķis bija atrast izteiksmīgu grafiti, to kolekcijā izmantojot kā apdruku, lai ielas mākslu padarītu paliekošu un valkājamu ikdienā.

Ieva Agruma

Kolekcija "Atmiņas zudums" /"Memory Loss". Kolekcijas ideja un iedvesma ir balstīta uz "rave" kultūras fenomenu. Tas kā spēcīgu un strauju impulsu bija mērķis ietvert tērpos, lai valkātājs spētu tā sajusties. Tērpu komplektiem izmantotas gan sietspiedes, gan marmorēšanas tehnikas krāsu vibrāciju radīšanai.

Kristīne Zariņa

Kolekcija "Liedagā". Šodien, kad "interneta pasaulē" var radīt šķietamo realitāti un ilūziju par dzīvi, ir tik svarīgi uzturēt sevī patiesumu. Būt īstam, vienlakus esot trauslam un ievainojamam, tas ir izaicinājums. Šis trauslums ir skaists, jo slēpj patieso spēku! Kolekcijā trauslums asociatīvi tika saistīts gliemežvāku un spēks ar jūru. Raupjais denims atspoguļo jūru, tās spēku un pamatu, kurā šķietami trauslais gliemežvāks pārcieš spēcīgās bangas un sargā radību. Tā virsmas reljefs atspoguļots tilla savilkuma faktūrās, un neregulārie volāni rada krāsu pārejas efektu.

Ar speciāli konkursa finālistu modes skatēm veidotu mūzikas atskaņojumu pasākumā piedalījās pazīstamais mūziķis un komponists, "Lielā Kristapa 2019" balvas laureāts Rihards Zaļupe. Pasākumu atklāja konkursa vēstneses, modes dizaineres Laimas Jurčas kolekcija "Illuminated", kas radīta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Savukārt, žūrijas vērtējumus gaidot, skatītājus priecēja īpašā viesa - modes dizaineres Ivetas Vecmanes jaunākā kolekcija "MELANCHOLIA III ETHNOGRAPHY II"