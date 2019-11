Krišjānis Elviks jaunākajā personālizstādē runā par atrašanos starpstāvoklī

Atrasties “starp” gan fiziskā, gan filozofiskā izpratnē nozīmē būt sasaistē ar virkni jautājumu, par piederības attiecībām ar laiku un telpu. Starpstāvoklis ir apziņa par to, kas jau ir bijis un kas vēl tikai būs - saskarsmē ar reālo, fizisko vidi tas izpaužas kā pauze jeb starpbrīdis, taču raugoties uz starpstāvokli no personiskās pieredzes, var rasties asociācijas ar apātisku autsaiderismu.

Pārprastā piederības sajūta stāsta par izvēlēm, kuras mums katram jāveic ik dienu un par izvēlēm, kuras nereti noved pie atrašanās starpstāvoklī, Pastaiga.lv stāsta izstādes kuratore Auguste Petre.

Gleznu sērija “STRANGER: WOULD YOU LIKE TO STAY WITH ME TONIGHT?” veidota, iedvesmojoties no Calvin Klein vīriešu apakšveļas, kas ražota Ēģiptē un sastāv no simtprocentīga poliestera. Šīs gleznu sērijas radīšanai Krišjānis Elviks izmantojis dažādus tekstilmateriālus, tos sintezējot ar glezniecību. Darbu starpdisciplinārā daba atklājas tajos apvienotajās glezniecības, instalācijas un tekstilmākslas iezīmēs.

Minētā “starp” tēma laikmetīgajās gleznās saplūst ar uzticības tēmu. Arī šis smalkais un reizēm tik brīvi interpretētais jēdziens liek uzdot jautājumus par piederību un veicamajām izvēlēm. Vai spēju uzticēties stimulē apziņa par to, ka pozitīva rezultāta gadījumā nebūs jāatrodas iedomātajā starptelpā?

Jautājumi, kas rodas pakļaujoties izvēles iespējām, mākslinieka gleznu sēriju sasaista ar performanci “STARP mums kaut kas ir”. Performances dalībnieki notikuma laikā inscenē teātros bieži vien pieredzēto, ciklisko riņķošanu pa foajē. Līdzīgi pulksteņa tikšķošajam mehānismam, arī šīs bezjēdzīgās staigāšanas princips rodas atstrādātā, dīvainu nepieciešamību stimulētā funkcijā.

Krišjānis Elviks uzdod jautājumu - vai šāds starpstāvoklis ir iespējams regulāri un kā justies cilvēkam, kurš nenosliecas par labu nevienai no stereotipiski pareizajām izvēlēm, bet šajā stāvoklī atrodas teju visu laiku?

