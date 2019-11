Izziņoti finālisti Latvijas jauno modes dizaineru konkursam "Meringue"

Konkursa finālam ir kvalificējušās vienpadsmit kolekcijas, kuru vidū ir četras kolekcijas no Latvijas Mākslas akadēmijas, kuras radījušas Anita Leina, Una Bērziņa, Ilze Muciņa un Elīna Grīnberga. Šoreiz Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolu finālā pārstāvēs viena studente – Milēna Emīlija Seržante. Finālistu rindas ir papildinājusi arī konkursā iepriekš nepārstāvēta mācību iestāde – Liepājas, mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola ar Ievas Agrumas kolekciju.

Savukārt Rīgas Tehniskā Universitāte finālā pārstāvēta ļoti kuplā skaitā – ar piecām kolekcijām, no kurām divas veidotas kā studenšu radošie dueti, kopā apvienojoties Nadīnai Anijai Pogai un Martai Cimdiņai, un Līvai Kreilei un Annijai Grūbei, kā arī Paulas Žauneres, Alīnes Skarules un Kristīnes Zariņas individuālajām kolekcijām.

Anita Leina (Foto: Publicitātes foto)

Konkursantu izvērtēšanā prioritāte tika dota ready to wear modes dizaina kolekcijām, kas satur novitāti un jaunradītu vērtību piegriezumā, konstrukcijā, faktūrās, izstrādes tehnikā, kompozīcijā, u.c., un kam ir komercializējams potenciāls procesa un pieprasījuma aspektā.

Ilze Muciņa (Foto: Publicitātes foto)

Konkursa kolekcijas vērtēs starptautiska žūrija, kurā jau trešo gadu priekšsēdētāja būs profesore Ļuba Popova no Milānas Jaunās Mākslas akadēmijas (New Academy of Fine Arts), kurai ir vairāku desmitu gadu prkatiskā pieredze darbā ar itāļu modes namiem, un kura ir modes teorijas grāmatu autore. Tāpat žūrijā būs Dace Godmane- universālveikala Stockmann Riga direktore, Aleksandrs Pavlovs- modes dizainers, zīmola Alexander Pavlov dibinātājs un radošais direktors, Liene Stūraine- žurnāla Pastaiga galvenā redaktore, Kristīne Rudzinska, žurnāla “Lilit LOOK” galvenā redaktore, kā arī starptautiskā konkursa “International Young Designers Contest 2020” pārstāvis Volodimirs Nečiporuks (Volodymyr Nechiporuk).

Elīna Grīnberga (Foto: Publicitātes foto)

Konkursanti sacentīsies par uzvarētāja titulu un galveno balvu - modes mārketinga un menedžmenta divu nedēļu kurss Milānā, New Academy of Fine Arts un dalību starptautiskajā modes konkursā “International Young Designers Contest” Kijevā 2020.gada jūlijā, pārstāvot Latviju. Tiks pasniegtas arī divas speciālās balvas: žurnāla “Pastaiga” speciālā balva par radošumu- promo publikācija žurnālā “Pastaiga” un žurnāla “Lilit LOOK” speciālā balva par labāko dizainu- promo publikācija žurnālā “Lilit LOOK”.

Nadīna Anija Poga, Marta Cimdiņa (Foto: Publicitātes foto)

Ar speciāli konkursa finālistu modes skatēm veidotu mūzikas atskaņojumu pasākumā piedalīsies pazīstamais mūziķis un komponists, “Lielā Kristapa 2019” balvas laureāts Rihards Zaļupe. Pasākumu atklās konkursa vēstneses, modes dizaineres Laimas Jurčas kolekcija “Illuminated”, kas radīta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Savukārt, žūrijas vērtējumus gaidot, skatītājus priecēs īpašā viesa - modes dizaineres Ivetas Vecmanes jaunākā kolekcija “MELANCHOLIA III ETHNOGRAPHY II”

Melānija Emīlija Seržante (Foto: Publicitātes foto)

Konkursa organizēšanas tradīciju 2016.gadā uzsāka biedrība “Latvijas Modes palāta”. Tā mērķis ir atklāt un popularizēt jaunos modes dizainerus plašā sabiedrībā, sniegt iespēju gūt praktisku pieredzi, kā arī atbalstīt jauno dizaineru tālāko attīstību un ātrāku integrēšanos modes industrijā, veicinot zināšanu un pieredzes gūšanu.

Una Bērziņa (Foto: Publicitātes foto)

Šogad konkurss tiek rīkots kā divu organizāciju – biedrības “Latvijas Modes palāta” un LKA Latvijas Kultūras koledžas sadarbības projekts, apvienojot divus iepriekš pastāvējušus pasāku-mus vienā platformā - jauno modes dizaineru konkursu “Jaunais talants” un Latvijas Kultūras koledžas studējošo modes projektu “MERINGUE”. Konkursa MERINGUE norise ir papildināta ar dažādām Latvijas Kultūras koledžas studējošo iniciatīvām – mediju brokastīm, showroom organizēšanu, video stāstu veidošanu un citām.

Uz konkursa fināla modes skatēm aicināts ikviens interesents. Biļetes pieejamas www.ticketshop.lv.