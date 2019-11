Noslēgusies 31. Rīgas modes nedēļa

"Natalija Jansone" pavasaris/vasara 2020 (Foto: Mark Litvyakov)

Atklājot 31. Rīgas modes nedēļas sesiju, Baltijas modes federācija sadarbībā ar t/c Spice un Printify izsludināja akciju jauno talantu atbalstam, kuras ietvaros visiem interesentiem bija iespēja palīdzēt LMA studentiem, iegādājoties ekskluzīvus kreklus ar dizainu no slaveniem Latvijas modes māksliniekiem - Daces Krieviņas-Bahmanes (zīmols Dace Bahmann), Annas Ledskalniņas (zīmols Anna Led), Jūlijas Malahovas (zīmols MCouture), Agneses Narņickas (zīmols One Wolf), Marinas Dorošenko (zīmols ArtJam) - RIGA FASHION WEEK pop-up veikalā t/c Spice.

Akcijas laikā tika savākti 2 000 EUR, kuri tiks piešķirti sekmīgākajai un aktīvākajai LMA modes katedras maģistra programmas 2. kursa studentei Elīnai Baltacei ar mērķi palīdzēt viņai maģistra darba - kolekcijas - izveidē.

Savā 31. sesijā Rīgas modes nedēļa mainīja lielo skašu norises vietu, un galvenais RFW podijs šajā sezonā atradās pēc rekonstrukcijas atklātajā Hanzas Peronā, kur 2020. gada pavasara-vasaras sezonas kolekcijas prezentēja Latvijas zīmoli: MCouture, Katya Katya London, Nolo, Anna Led, Bergs Prive, Amoralle, Natalija Jansone, Noname Atelier, jaunpienācējs - Selina Keer, bērnu modes zīmoli - Aristocrat Kids, Baronessa un Rock and Mouse, kā arī četri ārvalstu zīmoli - Caterina Moro no Itālijas, Diana Arno un Marimo no Igaunijas un Zefyras no Lietuvas.

Ar savām prezentācijām un performancēm ārpus RFW galvenā podija citās ar modi un kultūru saistītajās vietās Rīgā šajā RFW piedalījās tādi zīmoli kā Ksenia Danilova Hats, MAREUNROL'S, One Wolf un Sin on the Beach.

Klubā Coyote Fly Lounge Club tradicionāli norisināsies divi publiski pasākumi: 1. novembrī - RFW ballīte ar Volga Vintage skati, un 2. novembrī - RFW ballīte ar Latvijas Mākslas akadēmijas studentu (Laine Rozenšteina, Milana Felicija Semjonova, Anna Jurjāne, Terēze Šteinblūma, Laura Luīze Valtere) modes skati.

RIGA FASHION WEEK, kā allaž, apmeklēja vairāki ārvalstu iepircēji un žurnālisti, kuri popularizēs Latvijas modes dizainu un Rīgu kā tūrisma galamērķi pasaulē, kā piemēram, Itālijas Cosmopolitan, Lietuvas un Ukrainas L'Officiel, Elle Ukraine, Marie Claire Ukraine un citu mediju pārstāvji un blogeri no Igaunijas, Lietuvas, Krievijas un Lielbritānijas.

