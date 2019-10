Atklāta 31. Rīgas modes nedēļas programma

Rīgas modes nedēļas 31. sesijā 2020. gada pavasara-vasaras sezonas kolekcijas uz lielā RFW podija prezentēs Latvijas zīmoli Amoralle, Anna Led, Bergs Prive, Katya Katya London, MCouture, Natalija Jansone, Nolo, Noname Atelier, jaunpienācējs - Selina Keer, bērnu modes zīmoli - Aristocrat Kids, Baronessa un Rock and Mouse, kā arī četri ārvalstu zīmoli - Caterina Moro no Itālijas, Diana Arno un Marimo no Igaunijas un Zefyras no Lietuvas.

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā 30. oktobrī notiks mediju pārstāvju radošā tikšanās ar dizaineru duetu MAREUNROL'S un tūre viņu personālizstādē "MAREUNROL'S. Paplašinātā realitāte" (MAREUNROL'S. Altered states of Fashion).



Vairāki Latvijas modes dizaineri RFW viesu uzmanībai piedāvās atsevišķas savu kolekciju prezentācijas. Otrdien, 30. oktobrī, veikalā Bonbon Shoes Brīvības ielā 33 notiks Sin on the Beach zīda šaļļu kolekcijas un mākslas darbu prezentācija. Dienas nobeigumā aksesuāru dizainere Ksenia Danilova prezentēs savu cepuru kolekciju, kam sekos ballīte interjera salonā Imagehouse Brīvības ielā 40. 31. oktobrī, vakara prezentāciju un ballīti rīkos zīmols ArtJam bārā Chang P. Brieža ielā 3.

Šovrūms INTRO, kas atrodas t/c Galleria Rīga 4. stāvā, 31. oktobrī organizēs Baltijas dizaineru kolekciju prezentāciju starptautiskajiem medijiem un iepircējiem. Rīgas modes nedēļas laikā Showroom INTRO pārstāvēs dažādus zīmolus no Baltijas valstīm: The Korsar, Tiina Talumees, Zefyras, Dace Bahmann un daudzus citus.



1. novembrī BOLD Concept Store jaunajās telpās Blaumaņa ielā 7 notiks „Bruno Birmaņa viesistabas” atklāšana. Šī būs vieta, kur Bruno Birmanis, viens no Latvijas modes industrijas ievērojamākajiem cilvēkiem, turpmāk strādās, un tā būs pieejama viņa klientiem, draugiem un sadarbības partneriem tikšanām, pasūtījumiem un citiem Bruno Birmaņa pasākumiem.

Vintāžas apģērba veikals "Volga Vintage" šajā sezonā organizē savu atsevišķu performanci „Volga Museum” 1. novembrī Latvijas Mākslinieku savienības ēkā. Interesanti, ka zīmola dibinātājs un kreatīvais direktors Sergejs Hatanzejskis nesen kļuva par pašmāju zīmola Madara Cosmetics jaunas dekoratīvās kosmētikas līnijas Madara Organic Makeup aktuālās reklāmas kampaņas stilistu, kur Volga tērpi rotā vairākus reklāmas imidžus.

Klubā Coyote Fly Lounge Club tradicionāli norisināsies divi publiski pasākumi, kurus apmeklēt varēs ikviens interesents: 1. novembra, piektdienas, naktī RFW ballite ar DJ Makree & Magnuss Ēriņš un Volga Vintage modes skati, un 2. novembra, sestdienas, naktī RFW ballīte ar DJ Markus Riva & Rodion Gordin un Latvijas Mākslas akadēmijas studentu modes skati, kurā savus darbus demonstrēs Laine Rozenšteina, Milana Felicija Semjonova, Anna Jurjāne, Terēze Šteinblūma, Laura Luīze Valtere.

Pilna Rīgas modes nedēļas programma - mājaslapā rfw.lv

