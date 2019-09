Kaut arī pirms pusgada rudens/ziemas kolekcijā modes mākslinieks pārsteidza savus cienītājus, spilgtos toņus nomainot pret melnbaltiem, tagad viņš atkal atgriezies pie savām košajām "saknēm".

"Jeremy Scott" vasara 2020 (Foto: GOL/Capital Pictures)

Tieši pirms skates sākuma Skots paskaidroja, ka ar šo kolekciju viņš vienkārši vēlējies izklaidēties.

"Neona rokopera" - tā dizainers raksturo savus jaunākos darinājumus.

"Jeremy Scott" vasara 2020 (Foto: GOL/Capital Pictures)

"Mazliet no smagā metāla, mazliet no rockabilly, daudz Jaunā viļņa - kolekcijā var just spēcīgu pagājušā gadsimta kulta filmas "Liquid Sky" (1982) ietekmi un neparastu zinātniskās fantastikas kiču. Dizainers šajā kolekcijā vairāk vai mazāk norobežojas no garlaicīgām drēbēm," raksta "Vogue".

