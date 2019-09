Jaunās saulesbrilles - gaumīgas, spilgtas un reizēm budžetam draudzīgākas

Izklaides industrijā un modes pasaulē netrūkst personību, kuru tēls kļuvis īpaši atpazīstams, pateicoties tieši tumšajām (un krāsainajām) brillēm, – no aktrises Odrijas Hepbernas un mūziķa Eltona Džona līdz dizaineram Karlam Lāgerfeldam un izdevniecības Conde Nast mākslinieciskajai redaktorei Annai Vintūrai.

Mēs neaizmirstam par klasisko modes zīmolu saulesbrillēm un joprojām mīlam arī tās, taču šoreiz iepazīstinām ar mazāk zināmiem, jauniem vārdiem – tikpat gaumīgiem, stilistiski spilgtiem un reizēm arī budžetam draudzīgākiem. Jāpiebilst, ka gandrīz visi šie tirgus jaunpienācēji piedāvā kvalitatīvu roku darba preci, turklāt daudzi no viņiem cenšas domāt ilgtspējīgi.

Estētisks un tehnisks izaicinājums

Lapima

Pārlieli apjomi, ģeometriskas formas, košas krāsas un izteiksmīgi materiāli – Lapima saulesbrilles ir paredzētas tiem, kuri novērtē skaistumu un ļaujas eksperimentiem. Šo zīmolu 2016. gadā izveidojuši dzīvesbiedri brazīlieši Žizela un Gustavu Asisi, kuri savu pirmo kolekciju izlolojuši divu gadu darbā un uzsver, ka Lapima nav modes vai tendenču brends, jo tā pamatā ir ar tehnisko meistarību papildināts ilgtspējīgs dizains. “Man patīk objekti, apjomi un formas. Lapima saulesbriļļu dizains ir nemitīgs estētiskais izaicinājums. Cenšamies radīt dizainu, kas būtu lietojams mūžīgi un atbilstu mūsu estētiskajam redzējumam,” saka Gustavu, piebilstot, ka viņu uzmanības centrā ir avangards. Cenu līmenis – luksusa produktam atbilstošs.

Lapima (Foto: Publicitātes foto)

Lapima (Foto: Publicitātes foto)

Jūties labi, jūties labs!

Westward Leaning

Sanfrancisko zīmols Westward Leaning piedāvā saulesbrilles ar pievienotu filantropisko vērtību – sadarbojas ar bezpeļņas organizācijām, daļu ienākumu ziedo fondam Dress for Success, Ladies First u. c. –, tādēļ jau briļļu iegāde klientam liks justies labi (un labam).

Izveidots 2012. gadā, zīmols Westward Leaning izaudzis par vienu no neatkarīgo saulesbriļļu zīmolu tirgus līderiem un Holivudas favorītiem. Ražo brilles arī pēc pasūtījuma, vilina ar nevainojami nostrādātu, abiem dzimumiem tīkamu formu dažādos ikoniskos stilos un atgādina – īstu preci pazīsiet pēc īpaša materiāla ielaiduma, kas paralelograma formā iestrādāts elegantajās briļļu kājiņās!

Westward Leaning (Foto: Publicitātes foto)

Karma – hameleons

Carolina Lemke

Berlīnes saulesbriļļu zīmols Carolina Lemke modes industrijas redzeslokā nonāca tieši šogad, kad sadarbībā ar TV šovu zvaigzni Kimu Kardašjanu-Vestu tapa futūristiska un sportiska briļļu kolekcija.

Kim Kardashian West x Carolina Lemke, 2019. (Foto: Publicitātes foto)

Brenda piedāvājumā ir aktuālas, sportiskas un klasiskas brilles ar atsaucēm uz modes un stila vēsturi demokrātiskā cenu diapazonā (60–100 eiro): “Mūsu briļļu zīmola kods ir mode visiem. Paši esam mainīgi kā modes hameleons un iesakām arī klientiem mainīties, kad un kā vien viņi vēlas!”

Karolīna Lemke tic, ka modi diktē ne tikai viena tendence vai personība, ka vienlaikus aktuāli var būt dažādi tēli, bet galvenais ir individualitāte – jo tā no modes neizies nekad.

Carolina Lemke (Foto: Publicitātes foto)

Carolina Lemke (Foto: Publicitātes foto)

Pieejamā ilgtspējība

Féroce

“Vienmēr, kad meklēju sev jaunas saulesbrilles, man nācās izvēlēties – vai nu dizains, vai kvalitāte, cena vai aizsardzība pret ultravioletajiem stariem…” sūrojusies šogad aprīlī dibinātā zīmola Féroce dizainere Aleksa Beikere.

Viņas saulesbriļļu modeļi ir aktuāli, taču minimālistiski, visi par vienu cenu – tikai 110 dolāriem –, tomēr kvalitatīva roku darba prece no augstvērtīgiem materiāliem. Ilgtspējas ideja iemiesota arī krāsās, toņu spektrā no melnas līdz smilškrāsai, ziloņkaulam un sārtajai: “Vēlos, lai saulesbrilles būtu ilgi valkājamas. Patīkamā cena ļauj jums iegādāties iecienītāko modeli vairākās krāsu versijās – saskaņošanai ar dažādiem tērpiem vai lūpukrāsām.”

Feroce (Foto: Publicitātes foto)

Mazās TĀS brilles

Roberi & Fraud

Zīmols Roberi & Fraud kļuvis par It meiteņu māsu Hadidu un Kendalas Dženeres favorītu, pateicoties ultramazajām pērnā gadsimta 80.–90. gadu stila saulesbrillītēm ar izteiksmīgu krāsu un formu.

Modele Bella Hadida. (Foto: Vida Press)

Zīmola autori ir draugi Ali Mehrdads Soudbakšs un Stefans Fosters, Dubajas konsultāciju aģentūras īpašnieki, kuri, apbruņojušies ar kontaktiem modes industrijā, izlēma zināšanas izmantot paši savā praksē.

“Pirmās – 2017. gada – saulesbriļļu kolekcijas iedvesma burtiski nāca no mūsu vecāku aksesuāru plauktiem. Izpētījām, kas tajos atrodams, un radījām šīs brilles no jauna,” vienkāršo veiksmes formulu izskaidro Ali Mehrdads Soudbakšs.

Roberi & Fraud (Foto: Publicitātes foto)

Mūžīgais karnevāls

Krewe

2013. gadā tapušā Ņūorleānas saulesbriļļu zīmola iedvesmas avots ir tā dzimtā pilsēta: “Apzīmējums krewe ir saistīts ar Luiziānas pavasara karnevālu Mardi Gras tradīcijām: tas apraksta dažādu ļaužu grupas, kuras svin karnevālu sezonas sākumu, dodoties kopīgās parādēs. Šāds zīmola nosaukums vēsta par radošu sadarbību.”

Krewe (Foto: Publicitātes foto)

Daudzi Krewe saulesbriļļu ietvari ir vairāk nekā ekstraordināri, izceļas ar dinamiskām krāsām un neierastām formām. Tos darina ar rokām no bioplastmasas, acetāta vai titāna, atsevišķu līniju modeļi izceļas ar tīra zelta pārklājumu. Krewe neaizmirst par kvalitāti – šīm brillēm ir mūža garantija, bet, ja jums tomēr izdosies savas saulenes saplēst, zīmols aizstās tās ar jaunām. Cenas – aptuveni 200–400 dolāru, un jārēķinās, ka iecienītākie modeļi liek stāties gaidītāju rindā.

Atšķirties!

Poppy Lissiman

100% vegānisks Austrālijas zīmols Poppy Lissiman ar saulesbriļļu kolekciju debitēja 2015. gadā un par strauji izcīnīto popularitāti var pateikties nelielajām un futūristiskajām brillītēm ārkārtīgi košās un dzīvespriecīgās krāsās. “Radot jaunus ietvaru modeļus, prātoju par to, vai līdz šim jau esmu redzējusi kaut ko līdzīgu. Ja neesmu, ideju attīstīšu, cik vien iespējams!” tā skan Popijas saulesbriļļu stila formula.

Poppy Lissiman (Foto: Publicitātes foto)

Poppy Lissiman (Foto: Publicitātes foto)

Poppy Lissiman (Foto: Publicitātes foto)

Mūzika saulē

Smoke x Mirrors

“Pasaulē, kas pilna trokšņiem, Smoke x Mirrors rada mūziku,” paziņojuši Ņujorkas zīmola Smoke x Mirrors dibinātāji, brālēni Deivids Šabtajs un Rojs Ironi. Četrus gadus vecais zīmols brilles uztver kā inovāciju, nevis vienkārši seko tendencēm, bet rada tās pats.

“Smoke x Mirrors mums dod brīvību eksperimentēt ar dizainu, nojaukt robežas kā tehniskā, tā estētiskā līmenī. Zīmols ir kā mūzikas ierakstu uzņēmums – tas ir ikona pats par sevi, bet niansēti pielāgojas katram māksliniekam,” skaidro Deivids Šabtajs. Un šajā gadījumā mākslinieki ir brenda klienti.

Smoke x Mirrors (Foto: Publicitātes foto)

Katram savs Kalifornijas dzīvesstils

Garrett Leight

Zīmolu Garrett Leight 2011. gadā izveidojis ikoniskā briļļu zīmola Oliver Peoples dibinātāja Lerija Leita dēls Garets, kurš savulaik mācījies no tēva, bet vēlāk kļuvis par viņa konkurentu.

Tagad brends savus izstrādājumus tirgo vairāk nekā 600 pasaules veikalos, turklāt ļauj klientiem pašiem radīt savu saulesbriļļu pāri, kombinējot dažādas lēcas un krāsas. “Vēlos piedāvāt luksusa zīmolu stilam un kvalitātei ekvivalentu preci par labāku cenu. Garrett Leight ir Kalifornijas dzīvesstila vēstnesis,” sludina dizainers.

Garret Leight (Foto: Publicitātes foto)

Maigās briesmas Austrumu gaumē

Gentle Monster

Astoņus gadus vecais Dienvidkorejas saulesbriļļu zīmols Gentle Monster jau ir sadarbojies ar modes namiem Fendi, Alexander McQueen, Opening Ceremony, Henrik Vibskov, Hood by Air u. c. Tam ir 41 veikals, kas piedāvā gan samērā rezervētas, gan drosmīgas un nedaudz trakas brilles kā pieaugušajiem, tā bērniem. “Vārdam gentle atbilst mūsu pieticīgais, valkāšanai piemērots dizains, kas līdzsvarots ar savu monstrozo aspektu – īpašo attieksmi un unikalitāti. Citiem vārdiem sakot, ja vēlies padarīt dzīvi trakulīgāku, Gentle Monster tev palīdzēs,” apgalvo zīmola dizainers Kims Hankuks.

Gentle Monster.

Krāsu krāsas

Chimi

Stokholmas zīmola Chimi uzmanības centrā ir krāsainība: pamatkolekcijā ir astoņi saulesbriļļu modeļi, bet katrs ietvars un lēcas ir pieejamas vēl aptuveni 10 dažādās krāsās. Stilistes Čārlijas Lindstrēmas zīmola moto ir vienkāršs un daiļrunīgs: “Krāsaini toņi krāsainiem cilvēkiem!” Toņu – arī ietvariem pieskaņotu spoguļlēcu – izvēle ir patiešām liela, arī cena patīkama (ap 100 eiro), taču kvalitāte Chimi ir pirmajā vietā, un pat viskošāko briļļu lēcas pasargās acis no ultravioletajiem stariem par visiem 100%!

Chimi (Foto: Publicitātes foto)

Parīzes šiks

Ahlem Eyewear

Zīmola Ahlem Eyewear sauleņu dizains ir tapis Kalifornijā, bet to kvalitāti nodrošina izgatavošana nelielā ražotnē Francijas austrumu reģionā, ko dēvē par Eiropas Plastmasas ieleju. Dizaina pamatā ir samērota vienkāršība, skaistums un funkcionalitāte.

Mazāk ietekmējoties no sezonu un tendenču ierobežojumiem, bijusī Acne Studios iepircēja, dizainere Ālema Manaī-Plata iedvesmu smeļas dzimtajā Parīzē un, pagodinot tās arhitektūru un iemītniekus, katru briļļu modeli nosaukusi kādas Parīzes vilcienu stacijas, ielas vai laukuma vārdā. Jāpiebilst, ka šādam šikam un kvalitātei ir sava cena – apmēram 400–490 USD.

Ahlem Eyewear (Foto: Publicitātes foto)

Mākslas vārdā

For Art’s Sake

Londonā bāzētais zīmols For Art’s Sake ir iemanījies radīt īpaši modernas, izsmalcināti veidotas un tomēr ļoti uzkrītošas brilles, ko slavē daudzas drosmīgas modes dāmas. “Iekarot pasauli pa vienam stilīgam solim” – tieši to plāno šis trīs gadus vecais zīmols, kurš stila labad neziedo ne kvalitāti un komfortu, ne sirdsapziņu. Saulesbrilles simtprocentīgi aizsargā no ultravioletajiem stariem un piedāvā individuāli pielāgojamus deguna spilventiņus, bet par savu sociālo atbildību zīmols rūpējas, sadarbojoties ar labdarības organizācijām. Cenu diapazons – aptuveni 180–200 eiro.

For Art's Sake. (Foto: Publicitātes foto)

Atbildīgi un pamanāmi

Mykristi

Popularizējot laikmetīgi ilgtspējīgu dzīvesstilu, Sanfrancisko dzimis apģērba un aksesuāru zīmols Mykristi, kura drosmīgais un unikālais dizains top eksperimentāli, bet ar atbildību pret apkārtējo vidi.

Zīmola saulesbriļļu rāmji veidoti no bioplastmasas vai celulozes acetāta, kas ražots no koksnes un kokvilnas sēklām, – tātad no izejvielām, kas ir dabiskas, atjaunojamas un 100% bioloģiski noārdās. Turklāt atkritumu mazināšanas nolūkā katru briļļu modeli (to šobrīd ir tikai trīs) zīmols plāno laist klajā ierobežotā daudzumā. Maza ietekme uz vidi, toties liela – uz stilu.

Mykristi (Foto: Publicitātes foto)

