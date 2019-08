"Baltajā naktī" Āgenskalna tirgū būs skatāmas mākslas performances

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs (LLMC) sadarbībā ar Pārdaugavas radošo centru 7. septembrī mūsdienu kultūras foruma “Baltā Nakts 2019” apmeklētājiem piedāvās plašu performanču programmu. LLMC programma “Ārpuszemes” atskatīsies gan uz festivāla “SurvivalKit 10.1 Outlands” tēmām, gan pievērsīsies nākotnes redzējumiem, kas gada nogalē tiks aktualizēti LLMC izstādē „Nenorunātās tikšanās”.

Savukārt Pārdaugavas radošā centra (fonds INITIUM) programma “Baltais tirgus” vēstīs par atbildību, ko nesam ar savas izvēles un vārda spēku, – kāds svars ir individuālam viedoklim, kā cilvēks ietekmē sabiedrību un cik stiprai jābūt kopienai, lai panāktu izmaiņas procesos?



Performanču programma norisināsies 7. septembrī no plkst. 18.00 līdz 1.00 naktī Āgenskalna tirgus teritorijā (Nometņu ielā 64):

18:00 – 20:00 Darbnīcas ģimenēm kopā ar Sabīni Vekmani, Ati Jākobsonu un grafikas darbnīcu "Luste" (LLMC)

19.30 – 20.10. “Mēs balsojam ar saviem maciņiem” (INITIUM)

20.00 – 23.00 Krišjānis Sants, Ieva Gaurilčikaite. Kustību izrāde “Labrys” (LLMC)

20.00 – 02.00 Video projekcijas un video instalācijas (LLMC un INITIUM)

20.30 – 20.50 “Vārda svars” (INITIUM)

21.00 – 22.00 Ieva Balode un “bērnu rīts” (LLMC)

21.00 – 02.00 Viktora Timofejeva video “Continuum”

21.40 – 22.00 “Vārda svars” (INITIUM)

22.20 – 23.00 “Mēs balsojam ar saviem maciņiem” (INITIUM)

23.30 – 24.00 “Vārda svars” (INITIUM)

00.30 – 01.00 “Mēs balsojam ar saviem maciņiem” (INITIUM)

No plkst. 18.00 līdz 20.00 notiks LLMC rīkotā meistardarbnīca bērniem un ģimenēm kopā ar mākslinieci Sabīni Vekmani un Ati Jākobsonu (sadarbībā ar grafikas darbnīcu “Luste”). Meistardarbnīcās bērni, pusaudži un viņu vecāki varēs iepazīt grafikas tehniku un radīt “Ārpuszemju” maskas sietspiedes tehnikā.



No plkst. 20.00 līdz 23.00 būs iespēja iejusties laikmetīgās skatuves mākslinieku Krišjāņa Santa un Ievas Gaurilčikaites kustību izrādē “Labrys”. Izrāde ir mēģinājums caur kustību radīt mitoloģisku arhitektūras veidojumu – labirintu un izaicināt savas fizisko spēju robežas, konfrontējot ķermeni ar prāta radītu konceptu. “Labrys” veidotāju tandēms, kura radošā prakse raksturojama kā laikmetīgās dejas un scenogrāfijas hibrīdforma, skatītājam piedāvā jaunu pieredzi, kā izjust un domāt par telpu, kustību, citiem apmeklētājiem un pašiem sevi. Mākslinieki pēta izpildītāju, skatītāju un telpas attiecības, un to, kur šīs robežas sāk zust.



No plkst. 21.00 līdz 22.00 analogo mediju māksliniece Ieva Balode kopā ar mūziķu apvienību “bērnu rīts” veidos audio-vizuālu performanci, kurā eksperimentāla, analoga skaņa un dažādi neparasti mūzikas instrumenti mijiedarbosies ar mākslinieces radītu analogu kino projekciju. Tajā apvienoti gan viņas pašas uzņemti kadri, gan arhīvos atrasti materiāli, sākot ar leģendāro epizodi par cilvēka pirmajiem soļiem uz Mēness un beidzot ar paštaisītām abstraktām 16mm filmu cilpām, ar kurām tiks manipulēts, izmantojot projektora staru un dažādus optiskus objektus.



Priekšnesums tiks veltīts kādai mistiskai celtnei Kalifornijā –Integratronam, ģeomagnētiskam krustpunktam, kurā satiekas maģija, māksla un zinātne. Tā ir celtne Landersā, Kalifornijā, 32 kilometrus uz ziemeļiem no Joshua Tree nacionālā parka, kur 1957. gadā ufologs Džordžs Van Tassels uzbūvēja eksperimentālu observatoriju un meditācijas centru, kas kalpojis saziņai ar Venēras iedzīvotājiem.



Mākslinieka Viktora Timofejeva video darbs “Continuum”, kas tapis, balstoties mākslinieka interesē par digitālo pasauli un utopiskas realitātes radīšanu, būs vērojams no plkst. 21.00 līdz 2.00. Filmā darbojas kukaiņveidīgi radījumi, kas dzīvo uz zemes un droni, kas lidinās apkārt. Video uzņemšanai par pamatu kalpojis Unity spēļu dzinējs, un, skatītāja uzmanībai virzoties pa tuksnesīgo ainavu, visi tēli viens ar otru netieši mijiedarbojas, radot nejaušu scenāriju. Timofejeva konstruētajā sirreālajā vidē skatītājs kļūst par vērotāju, bet tikpat labi pats ir pakļauts vērojumam, jautājot, kas ir realitāte un kurš ir skatītājs.



Savukārt programmas “Baltais tirgus” ietvaros radītas divas laikmetīgās dejas performances – “Vārda svars” un “Mēs balsojam ar saviem maciņiem”. Performanču veidotāji piedāvās refleksijas par to, cik lielai jābūt kritiskajai masai, lai panāktu redzamas pārmaiņas sabiedrībā un cik daudz spēj (vai nespēj?) mainīt viens indivīds.



Jautājumus par individuālo un kolektīvo atbildību uzdos arī 3D stereo vizualizācijas instalācijā “Paralēlā pilsēta”, kurā apmeklētāji tiks aicināti iepazīties ar imagināriem pilsētvides objektiem un, kopīgi vienojoties balsojumā, lemt par pilsētvides attīstību kādā paralēlā dimensijā. Dejas performanču autori: fonds INITIUM, horeogrāfs Jānis Putniņš, režisors Dmitrijs Petrenko. 3D stereo instalāciju autori: fonds INITIUM, māksliniece Rute Marta Jansone un fotogrāfs/ stereogrāfs Artūrs Šlosbergs.