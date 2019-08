Dārglietu gardēži pulcējas ekskluzīvā Latvijas dimantu rotu zīmola “Óde” prezentācijā 

Pasākuma apmeklētājiem bija unikāla iespēja būt par pirmajiem Latvijā, kuri iepazīstas ar uzņēmuma “EcoDiamond” ētiskie radītiem “Infinite Diamonds” dimantiem. Šie dārgakmeņi ir īpaši ar to, ka pēc zinātnieku rūpīgi izstrādātas tehnoloģijas tiek audzēti no biokarbona jeb daudziem oglekli saturošiem dabīgiem materiāliem. Tādējādi ikviens, kurš vēlas svinēt un iemūžināt savas dzīves nozīmīgos brīžus īpaši izsmalcinātā veidā, tagad to var darīt, radot dimantus pēc sava īpašā pasūtījuma – izvēloties ne vien tā izmēru, krāsu un formu, bet arī izgatavošanas materiālu. Piemēram – kāpēc gan par dimantu nepārvērst sava kāzu pušķa rožlapiņas vai medījuma trofeju?

Līdztekus tika prezentēta arī pirmā ekskluzīvā “Óde” dizaina rotaslietu kolekcija “KOCMOC”, kuras mērķis ir pievērst uzmanību “Kessler Syndrome” aktualitātei mūsdienu pasaulē.

Kolekcijas rotas ir radījušie divi izcili Latvijas laikmetīgie juvelieri – Māris Šustiņš un Valdis Brože –, par rotu centrālajiem elementiem izmantojot “Infinite Diamonds” dimantus.

“Mēs ticam, ka “Óde” radīs impulsu moderno dārgakmeņu revolūcijai, kas Latvijas vārdam pasaules līmenī ļaus uzmirdzēt vēl spilgtāk! Kāpēc? Jo mēs radām dimantus, kas burtiskā nozīmē ir piepildīti ar emocijām un stāstiem, tādējādi tiem piešķirot īpaši augstu pievienoto vērtību. Mēs radām arī platformu jeb spēļlaukumu, kur īpašie dimanti satiekas ar īpašiem cilvēkiem, kā rezultātā var rasties vēl īpašākas kolekcijas – gan rotas, gan dizaina un interjera priekšmeti un daudz kas cits,” uzsver “Óde” direktors Toms Zarāns.

Par prezentācijas īpašo viesi kļuva viens no Latvijas spožākajiem klavierspēles talantiem Andrejs Osokins. Viņš pasākuma apmeklētājus pārsteidza ar speciāli sagatavotu koncertprogrammu, savaldzinot skatītājus ar savu harizmu un īpaši virtuozi izpildītiem pasaules klasiskās mūzikas šedevriem. Savukārt restorāns “36.līnija” sagādāja pasākuma viesiem gastronomisko baudījumu ar kosmiski noformētām uzkodām, kas bija ideāli saskaņotas ar “Óde” pirmo rotu kolekciju.



Plašāka informācija par ekskluzīvo rotaslietu zīmolu “Óde” ir pieejama šeit: https://odecollectables.com.