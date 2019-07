Festivālā "Summertime" Jūrmalā uzstāsies franču džeza karaliene Mina Agosi

Dziedātāja Mina Agosi ir pazīstama ar savām pasaulslaveno hitu aranžijām, piemēram, The Beatles dziesmas, britu rokgrupas Pink Floyd dziesma "Money", Džimija Hendriksa "Voodoo Chile", Telēniusa Monka (Thelonius Monnk) dziesma "Well You Needn't" u.c. Minas repertuārā ir gan pasaules mūzika, gan blūzs, gan džezs un pat roks – šāds jaudīgs mūzikas apvienojums pozicionē dziedātāju ārpus jebkādiem mūzikas rāmjiem un modeļiem.

Pēc ilgstošas dzīves Spānijā Agosi atgriezās Parīzē, nepārtraukti turpinot koncertēt Eiropā un Amerikā. Viņa tika nominēta prestižajai franču Victoires du Jazz balvai, kā arī sadarbojas ar pasaules džeza leģendu, saksofonistu Ārčiju Šepu (Archie Schepp), ar kuru kopā pulcē pilnas koncertzāles visā pasaulē. 5. augustā Mina Agosi pirmo reizi uzstāsies Latvijas klausītājiem, festivāla "Summertime – aicina Inese Galante" atklāšanas koncerta ievaros, Dzintaru koncertzālē.

Foto: Publicitātes foto

Šajā dienā uzstāsies arī iepriekš izziņotie un latviešu klausītāju gaidītie kulta filmas "Bada Spēles" skaņu ieraksta autori – pasaulslavenā grupa no ASV – Hypnotic Brass Ensemble. Papildus solo gabaliem, kurus mūziķi izpildīs koncertā Jūrmalā, grupas Hypnotic Brass Ensemble panākumu sarakstā ir arī sadarbība ar tādiem slaveniem izpildītājiem kā Prince, Snoop Dogg, Blur, Gorillaz un citiem.

Svētku koncertā, kas veltīts festivāla jubilejai, tradicionāli uzstāsies arī konkursa "Ineses Galantes talanti" laureāti, bet šī vakara vadītājs būs Valters Krauze.

Foto: Publicitātes foto

Šovasar festivāls "Summertime – aicina Inese Galante" norisināsies Jūrmalā no 5. līdz 11. augustam. Vairāk informācijas par festivāla programmu lasiet mājaslapā www.festivalsummertime.com.