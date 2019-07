"Fendi" senās Romas drupās sarīko iespaidīgu modes skati Lāgerfelda piemiņai

Uz podiuma, kas izveidots blakus vienai no slavenākajām senās Romas laiku celtnēm - Kolizejam, itāļu modes nams "Fendi" izrādīja 54 modeļu kolekciju "The dawn of Romanity", kas veltīta leģendārā modes dizainera Karla Lāgerfelda piemiņai. Tieši tik daudz gadu Lāgerfelds nostrādāja "Fendi".