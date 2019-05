Islandē atklāj Latvijas laikmetīgās mākslas izstādi “Runā ar mani!”

Rasa Šmite, Raitis Šmits, Mārtiņš Ratniks. Runā ar mani. Cilvēku – augu komunikācija. 2011–2015. Sietspiedes izdrukas, 3D drukāts vārdu mākonis, videoieraksts, videodokumentācija, grāmata. LNMM kolekcija (Foto: Publicitātes foto)

Islandē atklāj Latvijas laikmetīgās mākslas izstādi “Runā ar mani!”

No 2019. gada 1. jūnija līdz 22. septembrim Islandes Ziemeļu galvaspilsētā Akureirē notiks Latvijas laikmetīgās mākslas izstāde “Talaðu við mig! / Runā ar mani! / Talk To Me!”, kurā būs reprezentēti darbi no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma.